В новых Samsung Galaxy Fold могут использоваться стекла Gorilla Glass

Складка на экране является главной проблемой любого складного смартфона на сегодняшний день, как не крути. А точнее, как не сгибай. Эта складка портит все впечатление от использования гаджета и заставляет задуматься над тем, правильно ли ты потратил кучу денег. Многие забывают и еще об одной проблеме — царапающемся экране. Он очень мягкий из-за того, что должен сгибаться, и поцарапать его можно буквально ногтем. Мы от этого уже отвыкли. Но скоро все может измениться, когда Samsung объединится с Corning и вместе они создадут хорошее тонкое стекло для нового складного телефона.

Сотрудничество Corning и Samsung

По последним данным, поступающим из разных источников, Samsung объединяется с Corning для производства ультратонкого стекла. Скорее всего, новый тип покрытия будет использоваться в новых складных смартфонах компании. Учитывая, что она является первопроходцем в этой области, в ее модельном ряду сейчас больше всего складных моделей и она не планирует прекращать их выпуск, решение выглядит максимально логичным.

Еще весной этого года Samsung представила свой смартфон Galaxy Z Flip с ультратонким стеклом (UTG), который неплохо продается. Тогда ставка была сделана на разработки немецкого производителя Schott. Видимо, Samsung что-то не устроило в этом партнерстве или в качестве стекла и теперь она планирует начать работать в признанным мировым лидером по производству стекол для смартфонов. Доказательством лидерства является то, что почти во всех более менее приличных смартфонах стоит одно из поколений стекла Gorilla Glass.

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По данным корейского издания DDaily, Samsung установила собственную цепочку поставок UTG с американской фирмой Corning. Считается, что Samsung объединяется с Corning, чтобы снизить затраты на складные компоненты дисплея. Кроме того, на сайте сообщается, что двум компаниям нужно больше времени, чтобы выработать свой взгляд на UTG, но эта технология может быть готова для складных телефонов Samsung уже в 2021 году. Таким образом, можно предположить, что первым аппаратом с таким стеклом станет Samsung Galaxy Z Flip 2.

Кому выгодна установка нового стекла в складные Samsung

Подобное сотрудничество будет выгодно обеим компаниям. Samsung заручится поддержкой сильного игрока в мире защиты экрана и сможет писать на коробках, что стекла сделаны именно Corning. Например, это может быть какой-нибудь Gorilla Glass Flip. В свою очередь, американская компания ”набьет руку” в производстве подобных стекол и почти сразу займет лидирующие позиции на новом рынке. Конкурентов у нее просто не будет, а сотрудничество с компанией, которая больше всех продвигает складные технологии, даст ей колоссальный опыт.

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Если условия соглашения с Samsung не будут требовать длительного периода эксклюзивных поставок, то можно рассчитывать на рост числа складных смартфонов, так как именно покрытие является большой проблемой при их производстве. Если будет готовое решение, которые можно будет просто купить, это сильно упростит процесс.

Интерес Corning в этом направлении уже проявлялся некоторое время назад, когда компания заявляла о том, что занимается разработками ультратонкого складного стекла. Но все мы понимаем, что одно дело сгибать его и совсем другое понимать, как оно будет работать на готовом смартфоне.

Стоит отметить, что Gorilla Glass от Corning впервые появился на оригинальном iPhone, прежде чем все остальные в отрасли приняли его. Тогда Стив Джобс понял, что у его нового телефона просто не может быть пластикового экрана позвонил генеральному директору Corning и предложил подумать, как можно сделать хорошие покрытие для сенсорного экрана.

Когда выйдет Samsung Galaxy Fold 2

Многие источники сходятся во мнении, что предстоящий Galaxy Fold 2 будет предлагать обычное складное стекло, которое есть у компании уже сейчас. С одной стороны, это минус, но радикальных изменений придется ждать еще некоторое время, но с другой стороны, это лишний раз подтверждает, что новинка все равно будет.

Напомню, что, скорее всего, новинку покажут вместе с Samsung Galaxy Note 20 в конце августа или начале сентября. Сроки немного варьируются в зависимости от источника. Это во многом связано с некоторой неопределенностью из-за пандемии коронавируса в мире.

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Кто делает Gorilla Glass

Самое популярное стекло в мире смартфонов делает компания Corning, которая занимается чем-то подобным с конца позапрошлого века. В ряду ее продуктов есть медицинское оборудование, стеклянная посуда для приготовления пищи при высокой температуре, линзы для телескопов и некоторые другие продукты. Именно ей мы обязаны появлением безопасного стекла, которое устанавливают в автомобиле и которое не бьется на крупные осколки, а рассыпается в мелкую крошку, неспособную поранить водителя и пассажиров.

Подробнее о более чем столетней истории бренда я рассказывал в отдельном материале, который есть на нашем сайте.