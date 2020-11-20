Какой будет первый смартфон на Snapdragon 875, а какие не получат его вообще

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Артем Сутягин 0

В ближайшие пару месяцев нас ждет очень интересное сражение производителей процессоров. Кроме Apple A14 Bionic и Kirin 9000, которые уже вышли, скоро мы увидим Snapdragon 875 и Exynos 2100. Больше всего интереса вызывает именно процессор от Qualcomm, ставший синонимом флагмана на Android. Новинку покажут уже через пару недель на специальном мероприятии, но до недавнего времени было непонятно, какой смартфон получит ее первым. Теперь мы знаем, как он будет называться. Если вы думали, что он выйдет под маркой Samsung, то вы ошибались. Это будет Xiaomi.  А еще у нас есть список производителей, которые получат процессор чуть позже. Впрочем, тут сюрпризов существенно меньше.

Snapdragon

Посмотрим, каким будет этот процессор.

Какой смартфон первым получит Snapdragon 875

Qualcomm уже анонсировала мероприятие, на котором представит новый процессор Snapdragon 875 и некоторые другие новинки. Утечек уже было довольно много, и они рассказали нам о готовящемся чипсете почти все. Теперь мы знаем, что первым мировым смартфоном на 875-ом будет Samsung Galaxy S21, но он не будет первым смартфоном на китайском рынке. Там это будет Xiaomi Mi 11.

Когда мы увидим первый флагман Huawei на Snapdragon и возможно ли это

Период эксклюзивности Xiaomi может быть очень небольшим, так как сразу после него должен выйти Samsung Galaxy S21. Естественно, для некоторых рынков Samsung будет выпускаться со Snapdragon 875, но до нас он с таким чипсетом доедет только через серых дилеров.

Samsung

Этот смартфон появится очень скоро и некоторые его версии точно будут работать на Snapdragon 875

Недавняя утечка из @DigitalChatStation показывает, что следом за Samsung и Xiaomi остальные производители тоже начнут получать доступ к новому чипсету Snapdragon. В Китае почти все основные производители получат к нему доступ уже январе-феврале 2021 года. Сообщается также, что Honor, скорее всего, не получит новинку так быстро. Возможно, в эти смартфоны SD875 попадет чуть позже, так как формально бренд больше не принадлежит Huawei и на него не могут распространяться американские санкции.

Какие смартфоны получат Snapdragon 875

  • Xiaomi, включая Redmi и BlackShark
  • Vivo, включая iQOO
  • BBK Electronics, включая Oppo, Realme, OnePlus

Эти производители должны будут получить право использования нового процессора в течение года. Но это не означает, что все они выпустят свои модели также в первые месяцы 2021 года.

Увеличение поставок смартфонов вполне объяснимо, так как производство Huawei сильно снизится, а кто-то должен будет занять ее нишу. Из-за санкций в отношении компании не только стало меньше смартфонов на рынке, но и освободились мощности заводов TSMC. Их можно как раз занять производством новых процессоров Qualcomm. Получается, что продажи Snapdragon 875 сильно увеличатся.

Snapdragon 875 не будет мощнее 865-го, но все равно будет лучше

Каким будет Snapdragon 875

Согласно популярному источнику утечки информации Weibo @DigitalChatStation, Snapdragon 875 использует 5-нм техпроцесс с одним производительным ядром 2,84 ГГц, тремя ядрами A78 2,42 ГГц и четырьмя ядрами A55 1,8 ГГц. Кроме того, в новом отчете также утверждается, что он будет использовать графический процессор Andreno 660.

Snapdragon 875

Посмотрим, каким окажется этот процессор.

Кроме того, утечка утверждает, что кэш и пропускная способность памяти этого чипа улучшатся. Согласно предыдущей информации, процессор Snapdragon 875 должен был быть восьмиядерным с дизайном «1 + 3 + 4», из которых «1» — это производительное ядро ​​Cortex X1. Это новое слово в технологии производства процессоров и его пиковая производительность должна быть на 23% выше, чем у ядер с архитектурой Cortex A78.

Самые интересные функции Android 11, о которых вы могли забыть.

В заключение DigitalChatStation добавляет, что Snapdragon 875 ориентирован на более низкое энергопотребление. Однако это не грозит ущербом для производительности. Просто сам процессор, в том числе и из-за 5-нм техпроцесса, будет более производительным.

Кодовое название этого чипа — «Lahaina». Это место в Западном Мауи, Гавайи. Напомню, что именно на Гавайях традиционно проводится презентация нового чипа. Там же она состоится и в этом году уже 1 декабря.

Lahaina

Это и есть Lahaina. Живописно, да?

Оценка Snapdragon 875 в AnTuTu показывает, что новинка будет примерно на 25% лучше, чем Snapdragon 865. Конечно, мало кто сомневался, что новинка будет лучше, но мы не думали, что это будет такой большой скачок. Согласно тесту, новый процессор набрал 847 868 баллов. Для сравнения, Snapdragon 865 набирает 663 000 баллов — разница составляет примерно 184 000 баллов. Если что, то некоторые смартфоны столько и набирают. Редко можно увидеть такую ​​разницу после всего лишь одного поколения. Следовательно, для Qualcomm это большой скачок, и это будет хорошим аргументом в пользу него.

Не терпится дождаться его выхода и посмотреть, как он проявит себя на фоне новых Exynos, Apple и Kirin. Одно понятно точно — новинка останется флагманом индустрии и синонимом производительного смартфона.

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