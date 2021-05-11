На этой неделе Xiaomi выпустит новые TWS-наушники

Когда пользователи выбирают наушники, они в первую очередь смотрят на бренд. Если они знают, что та или иная компания производит хорошие аксессуары, они обращают внимание именно на них. Так бывает не только с узкоспециализированными брендами, но и с по-настоящему массовыми. То есть, если кто-то доверяет Samsung, Apple или Xiaomi, то при покупке нового аксессуара он пойдет именно к этому производителю. Чтобы привлечь таких лояльных клиентов, производители стараются максимально расширять свой модельный ряд. И вот теперь Xiaomi отличилась новым тизером, в котором показала многообещающее изображение ее TWS-наушников. Вот, что получилось.

Xiaomi для глобального рынка

К сожалению, не все гаджеты Xiaomi доходят до всех рынков, и именно это является главным минусом компании. Тем не менее, даже те продукты, которые выпускаются только для Китая, можно купить без каких-то существенных проблем. Для этого есть перекупщики, которые все купят и день в день отправят вам курьером до двери. Если не хочется платить за чьи-то услуги и есть возможность подождать несколько недель, можно сделать заказ с AliExpress. А что именно заказать, можно найти в этом Telegram-канале. Тут только отборные и проверенные аксессуары.

Лучшие TWS-наушники 2020 года.

Свои предыдущие TWS-наушники Xiaomi выпустила в последнем квартале 2020 года в Китае. Это были по-настоящему беспроводные наушники Mi Air 2 Pro. Главной изюминкой того продукта стала система активного шумоподавления (ANC). Естественно, компания не могла не выпустить новую модель, но мало кто думал, что случится это так скоро. Теперь, семь месяцев спустя, компания дразнит нас с вами еще одной моделью TWS-наушников с ANC.

Новые наушники Xiaomi

Как водится в таких случаях, тизер был опубликован в официальном аккаунте Weibo — Xiaomi Smart Life. Это был тизер-рендер, который показал внешний вид корпуса новых беспроводных наушников. С одной стороны, может показаться, что информации недостаточно, но на самом деле это не так.

То, что наушники показаны в виде корпуса, действительно может о чем-то, да сказать. Например, о наличии беспроводной зарядки, которая будет встроена в эту заднюю стенку. С другой стороны, того, что на корпус нанесен новый логотип бренда, о котором говорили на презентации несколько недель назад, уже достаточно. Это говорит о том, что компания перешла на новые рельсы и начала если не новую жизнь, то обновленную.

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Как называются наушники Xiaomi

Прямого намека на название не было, если не считать хэштега, который стоял в конце записи. Если его перевести, как это сделали наши западные коллеги, то получится что-то типа Mi Noise Reduction Pro. Название немного сложное, но оно вполне может являться основным. С другой стороны, это может быть просто описанием функций аксессуара.

Но самой главной информацией, которую мы получили от этой записи в официальном аккаунте компании была дата — 13 мая. Именно в этот день наушники должны поступить в продажу. А это значит, что у нас еще есть время, чтобы получить несколько дополнительных тизеров, которыми мы обязательно поделимся в нашем новостном Telegram-канале и Instagram.

Это не тот продукт, на слухах о котором многие будут спекулировать и предлагать дополнительные фейковые вбросы, но все равно лучше обращать внимание на официальные источники.

Популярность TWS-наушников

При этом значимость продукта для бренда сложно переоценить. Это не просто очередные наушники от кого-то, а новый аксессуар в самой востребованной категории. Напомню, что на днях стало известно о росте продаж Xiaomi в разных регионах. Например, в Европе она занимает уверенное второе место, а в России и вовсе первое, опережая таких монстров рынка, как Apple и Samsung.

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TWS-наушники показывают просто сумасшедший рост популярности, и выпустив такой продукт для огромной армии фанатов, компания будет просто обречена на успех. Уверен, что эти наушники разлетятся примерно так же, как браслеты Mi Band. Конечно, если будут стоить нормальных денег. Впрочем, тут можно быть спокойным — вряд ли компания будет просить за новые наушники слишком много.