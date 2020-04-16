Как изменилась политика Google в связи с коронавирусом

Вирус, который получил название COVID-19, впервые появился в Китае и нанес такой удар по всему миру, что многие теперь просто не знают, что делать. Если вдуматься, то сюжет всего происходящего сейчас выглядит очень аппокалиптично. Люди заперты по домам, объекты инфраструктуры не работают, экономика во всем мире стоит у края пропасти. Все это из-за какого-то куска РНК в белковой оболочке, который даже не в каждый микроскоп можно рассмотреть. В результате этого всего простым людям и крупным корпорациям приходится терять большие деньги и принимать сложные решения, чтобы пройти этот период с как можно меньшими потерями.

Почему кризис опасен для IT-гигантов

Чтобы понять масштаб бедствия и не говорить, что у Google и Apple немеряно денег, надо понять, что у них большие доходы, но колесо их бизнеса должно постоянно крутиться. С этой точки зрения простому человеку даже со средним доходом намного проще несколько месяцев провести без денег и прожить за счет накопленных средств.

Связано это с тем, что помимо огромных доходов, компании имеют расходы, которые не намного меньше. Как минимум, у них есть много недвижимости, которую надо содержать и платить за нее налоги. У них есть производство и налаженная логистика, которую надо как-то оптимизировать или отменять, но все равно платить за это. Плюс надо как-то продолжать заниматься исследованиями и разработками, чтобы не отстать в технологичной гонке.

Самой главной статьей расходов является оплата труда. На крупные компании работают десятки тысяч сотрудников по всему миру. Это сотни миллионов долларов только на заработную плату при самом минимальном подсчете. Скорее всего, с учетом зарплат топ-менеджеров, эта сумма может перевалить за миллиард.

Все это ложится неподъемной ношей на плечи компаний в те моменты, когда доходы резко сокращаются. Так получилось и с Google, и кроме отмены мероприятий, она начала принимать первые сложные решений.

Что Google делает для борьбы с кризисом

Конечно, Google может перевести своих работников на удаленную работу, но от этого предсказуемо падает качество услуг. Например, у компании появились проблемы с модерацией роликов на YouTube. В итоге, больше роликов стало попадать в нежелательные. А еще появились проблемы с регулярными обновлениями Google Chrome. Это неприятно, но терпимо. Теперь дошло дело до кадровой политики

Сегодня Google озвучила свой внутренний отчет в условиях бушующей эпидемии COVID-19, касающийся изменений в политике найма персонала в этом году.



Компания Bloomberg получила данные этого отчета, который генеральный директор Сундар Пичай разослал сегодня сотрудникам Google. В нем также указывается, что ситуация в компании сильно изменилась начиная с момента, когда ей пришлось закрыть два первых крупных офиса в Азии в начале этого года.

Так же Пичай отметил, что позади только четверть 2020 года, но его уже можно назвать самым странным в истории компании. Еще несколько месяцев назад мало кто мог предположить, что почти всем сотрудникам придется работать из дома во время самой большой пандемии нашего времени.

Руководитель Google сообщает, что компания вынуждена пересмотреть свою политику в отношении работы с персоналом. Конечно, массовых сокращений ожидать не стоит, но вот в отношении новых сотрудников планы будут пересмотрены. Пичай считает, что только так можно заранее подготовиться к шторму, который сулит экономический кризис и пройти его с минимальными потерями.

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Как и в 2008 году вся мировая экономика сейчас испытывает глобальные проблемы. Они не могут обойти стороной Google и Alphabet. В первую очередь, из-за партнеров, которые тоже испытывают трудности на своих фронтах.

В прошлом году компания запланировала набрать 20 000 сотрудников по разным направлениям деятельности. Из них 4 000 человек уже приступили к работе и еще около 1 000 готовы сделать это в ближайшее время, но из-за того, что все сидят по домам, этих сотрудников некому учить и некому обеспечивать их всем необходимым для работы.

Дальнейший найм тоже будет очень сильно пересмотрен. Исключение сделают только для ключевых стратегических направлений. Проще говоря, нанимать будут только тех, кто прямо сможет помочь компании преодолеть этот сложный период.

Кроме сокращения найма, Google планирует так же сократить расходы и на другие сферы деятельности. Например, на модернизацию оборудования, дата-центры, маркетинг и деловые поездки. Напомню, компания всегда была примером того, как надо ездить в командировки. Чуть что, ее специалисты сразу ехали в нужном направлении или, наоборот, партнеры приглашались в офис компании.

Ценовая политика Google

В некотором роде такими планами компании можно объяснить стремление сделать свои продукты как можно более конкурентными по цене. Я имею в виду скидки, которые они установили на этой неделе на Google Pixel 4 и Google Pixel 3a.

Во многом это было вызвано желанием конкурировать с OnePlus и iPhone SE 2. Но и просто очистить склады и быстро высвободить большое количество денежных средств тоже не будет лишним.

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Также становятся еще более логичными слухи о том, что компания готовится к выпуску Google Pixel 5 не на флагманском процессоре, а на чуть более простом. В отличии от OnePlus с ее конскими ценами на модель OnePlus 8 Pro, Google может немного снизить расходы, поставить пониже цену и набрать себе много фанатов марки, которые и сейчас принесут ей деньги, и дальше будут преданными фанатами марки.

В общем, пока политика компании выглядит очень интересной и перспективной. Посмотрим, что из этого получится, но пока можно похвалить руководство компании за его дальновидность.