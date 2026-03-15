Новый Google Pixel 11 Pro Fold будет во всем лучше, но все равно проиграет конкурентам

Google Pixel 11 Pro Fold — один из самых ожидаемых складных смартфонов 2025 года. После того как Pixel 10 Pro Fold не оправдал надежд ни по дизайну, ни по характеристикам, его преемник обязан был сделать смелый шаг вперёд. Это не такой провал, как у Samsung c экранами Galaxy S26, но все равно есть куда расти. Первые утечки рендеров уже появились в сети — и если они соответствуют реальности, Google снова выбрала путь наименьшего сопротивления. Почему это проблема и чего ждать от нового складного флагмана — разбираемся в этом материале.

Каким будет Pixel 11 Pro Fold

Одна из главных претензий к Pixel 10 Pro Fold — это его толщина и вес. В 2025 году практически все конкуренты освоили производство сверхтонких складных смартфонов: Samsung, OPPO, HONOR — каждый из них предлагает изящные конструкции, которые приятно держать в руке. Google на этом фоне выглядела аутсайдером. Ей надо что-то менять или отказываться от раскладушек, как Samsung отказалась от линейки Pro.

По данным утечки от Android Headlines, Pixel 11 Pro Fold будет иметь толщину 10,1 мм в сложенном состоянии и 4,8 мм в разложенном. Для сравнения: у Pixel 10 Pro Fold эти показатели составляли 10,8 мм и 5,2 мм. Прогресс есть, но совсем незначительный. Samsung Galaxy Z Fold 7 — 8,9 мм и 4,2 мм, HONOR Magic V6 — 9,0 мм и 4,1 мм. Разрыв по-прежнему ощутимый, и именно эти миллиметры определяют разницу между смартфоном, который хочется носить каждый день, и тем, который воспринимается как кирпич.

Казалось бы, несколько миллиметров — мелочь. Но в мире складных телефонов это принципиально. Тонкий корпус — это не просто эстетика, это ощущение устройства в кармане, комфорт при использовании одной рукой и общее впечатление от продукта. Google пока не смогла решить эту задачу так, как это сделали азиатские конкуренты.

Что изменилось в камере и корпусе

Из заметных дизайнерских изменений стоит отметить переработанный блок камер. Вспышка и микрофон теперь убраны под стекло вокруг верхнего сенсора — это делает модуль компактнее и аккуратнее визуально. Приятная деталь, которая улучшает общий вид задней панели.

Однако на этом изменения, судя по всему, заканчиваются. Никаких дополнительных камер, никаких изменений соотношения сторон дисплеев, никаких радикальных конструктивных решений. По сути, перед нами тот же Pixel 10 Pro Fold с минимальными правками. Для устройства, которое должно было стать ответом на критику и обострившуюся конкуренцию, это выглядит слабо.

Характеристики нового Pixel

Важно понимать: речь пока идёт только об утечке дизайна. Камеры, ёмкость батареи, скорость зарядки, процессор — всё это остаётся за кадром. И если Google действительно не собирается удивлять нас тонким корпусом, то все ставки переходят на внутреннюю начинку.

Pixel 10 Pro Fold критиковали не только за толщину — камеры и скорость зарядки тоже оставляли желать лучшего. Значит, пространство для улучшений есть. Если Pixel 11 Pro Fold получит существенно обновлённую камерную систему, быструю зарядку и мощный чип, это может частично компенсировать скромные изменения в дизайне.

До ожидаемого августовского релиза ещё несколько месяцев. За это время обязательно появятся новые утечки, и возможно, картина изменится. Первые рендеры редко отражают все детали финального продукта — особенности материалов, покрытий, нюансы сборки становятся понятны позже.

Итог: Google нужно удивить

Складной рынок стремительно развивается, и отставание на несколько миллиметров сегодня — это серьёзный коммерческий риск завтра. Покупатель, выбирающий между Pixel 11 Pro Fold и Galaxy Z Fold 7, будет держать оба устройства в руках — и разница в ощущениях скажет больше любых характеристик.

Google имеет все шансы исправить ситуацию: сильная экосистема, уникальные функции на базе ИИ, чистый Android и традиционно высокое качество камер — всё это реальные преимущества. Но для этого нужно не просто слегка улучшить прошлогодний продукт, а предложить нечто действительно комплексное и законченное. Посмотрим, сможет ли Google удивить нас к августу.