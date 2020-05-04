Коронавирус продолжает менять Google Play и вот, как он это делает

Коронавирус, который шагает по миру, каждый день бьет новые эпидемиологические рекорды. И уже спел внести коррективы во многие аспекты нашей жизни. Он отменил конференции, выставки, концерты и другие мероприятия, которых мы все ждали. А еще он запер нас по домам. Из-за этого крупнейшие мировые IT-компании не могут нормально выпускать новые продукты, администрировать свои продукты и просто вовремя выпускать обновления. Есть и еще некоторые изменения, которые стали следствием изменения поведения пользователей во время пандемии. Об одном из таких изменений я сегодня и расскажу в этой статье. А в конце вы расскажете, как на вас лично повлияли эти изменения.

Самые популярные приложения для Android во время карантина

Наши коллеги из издания androidpolice.com провели интересное исследование, которое очень хорошо иллюстрирует, как изменились предпочтения и привычки пользователей Google Play. Учитывая, что это главное, что есть у Android-смартфона и его пользователя, магазин отлично иллюстрирует поведенческие изменения, которые сформировала у них месячная изоляция. Как говорится, скажи мне, что ты скачиваешь, и я скажу, кто ты.

Аналитики проверили данные по количеству загрузок приложений из Google Play, которые пользователи сделали на свои смартфоны. Для сравнения они взяли данные за три последних месяца и сопоставили их друг с другом. Даже без сложной аналитики можно понять основной характер изменений. Но для начала посмотрите на картину и сами скажите себе, что изменилось в динамике. Правда, стоит отметить, что часть этих приложений не так широко представлена в нашем регионе, но достаточно буквально нескольких, которые отлично отражают общую картину того, что происходит в этом мире.

Можно заметить, что самым популярным приложением стал Zoom, даже несмотря на проблемы с безопасностью, о которых я уже рассказывал. Этот сервис активно используется для проведения видеоконференций. Сейчас это наиболее актуально из-за того, что только так удаленные сотрудники могут общаться с коллегами и руководством, а родственники и друзья между собой.

Популярность приложений для совместной работы

Интересно, что другие приложения для совместной работы, наоборот, опустились в рейтинге скачивания. Например, Google Classroom упала с 5-го на 34-е место, а Microsoft Teams — с 9-го на 29-е. Впрочем, это не говорит о том, что данные приложения не используются. Это скорее говорит о том, что ими не интересуются новые пользователи (те, кто установил, пользуются дальше).

В пятёрку самых скачиваемых приложений так же попал еще один сервис для видеообщения и пара приложений для экономии на покупках с доставкой. Все это стало следствием того, что люди, находясь дома, стали интересоваться другими вещами, нежели ранее.

Чем люди развлекают себя во время карантина

Так же более популярными стали такие приложения, как SkyView Explore the Universe и CE5 Contact. Это говорит о том, что у людей появилось свободное от привычных развлечений время и они начали интересоваться звездами и изучением других планет. Возможно, они изучают пути отступления на случай, если пандемия не закончится быстро.

Наш Иван Кузнецов делится каким приложением для SMS на Android он пользуется сам и вам советую

Так же в десятку лидеров скачиваний вернулось приложение TouchRetouch, которое является инструментом для редактирования фотографий. В марте оно опустилось на 14-место, но снова поднялось наверх в апреле.

Вообще, на глобальных рынках исследователи заметили существенный рост скачиваний приложений, которые связаны с сервисами доставки еды. Но такое изменение очевидно, в отличии от того, что происходит со Spotify и YouTube Music. Они упали в рейтинге популярности. Объяснить такой спад интереса можно только тем, что люди сидят дома и не слушают музыку так, как они это раньше делали в дороге. Сейчас растет потребление видеоконтента.

Свидетельством роста потребления именно видеоконтента становится увеличение загрузок таких приложений, как Disney+ и TikTok. Социальные сети вообще сейчас переживают взрывной рост популярности, хоть и не попали в рейтинг из-за того, что многие ими пользуются через браузер.

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Какие приложения чаще всего скачивают на телефон

Как не крути, а такие глобальные изменения в обществе, как всеобщая изоляция, не могут не наложить отпечаток на привычки пользователей. Это только так кажется, что изменения не очень серьезные. На самом деле, когда сотни миллионов пользователей начинают менять модель своего поведения, это очень сильно сказывается на индустрии.

Особенно это касается глобального отказа от дорогих смартфонов, которое мы все ожидаем. Возможно, даже вместе с Google, которая готовится отказаться от топового процессора в своих новых флагманах.

А еще это очень хорошо заметно, когда толпы людей от нечего делать кидаются смотреть видео на популярных сервисах, а те в свою очередь начинают снижать максимальное качество воспроизведения. Они говорят, что так снижают нагрузку на провайдеров, но мы-то понимаем, что дело еще и в их собственных мощностях, которые не безграничны.

А какими приложениями пользуетесь вы во время самоизоляции? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате.

Все меняется и крупные сервисы точно внесут изменения в свою работу, которые продолжат действовать и потом. А еще произойдет смена лидеров. Многие приложения и сервисы поднимутся и сохранят свою популярность, а те, которые не способны так быстро перестроиться, уйдут на дно. Возможно, навсегда.