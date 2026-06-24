Каждую осень выходят новые смартфоны, и маркетинг дружно намекает: пора обновляться, твой уже устарел. Но если честно, большинству из нас менять телефон рано, и новый аппарат не даст почти ничего, кроме облегчения кошелька. Прежде чем нести деньги в магазин, проверьте свой смартфон по пяти трезвым признакам. Возможно, он спокойно протянет ещё пару лет. А если как раз присматриваете замену на будущее, гляньте, что известно о Redmi Note 17, но с выводами не торопитесь. Поехали.

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Нужно ли скачивать обновления на телефон

Это главный признак, по которому стоит решать, когда менять телефон. Пока на смартфон прилетают апдейты системы и свежие патчи безопасности, у вас нет повода для спешки. Проверить просто: зайдите в настройки, далее раздел обновления ПО, и посмотрите дату последнего патча. Если он за последние пару месяцев, всё в порядке.

Современные флагманы Samsung и Google сегодня получают обновления безопасности на смартфоне по 5-7 лет, так что даже аппарат 2022 года ещё в строю. Вот когда патчи окончательно перестали приходить, это уже звоночек, но не раньше. Так что нужно ли покупать новый смартфон в вашем случае, во многом решает именно поддержка.

Стоит ли менять телефон, если он не тормозит

Второй момент, который важнее любых цифр в обзорах. Если мессенджеры открываются мгновенно, браузер не висит, а видео не тормозит, то стоит ли менять телефон ради нового процессора? Вряд ли. Гнаться за свежим чипом есть смысл только тем, кто играет в тяжёлые игры на максималках или монтирует видео прямо на телефоне. Для обычного сценария, соцсети, звонки, навигатор и ютуб, даже Snapdragon трёхлетней давности справляется на отлично.

К слову, старое железо тянет и свежие забавы, например вышло приложение CatchCat, аналог Pokemon Go с котами, и для него флагман точно не нужен.

Что дешевле — заменить батарею или телефон

Слабая автономность, пожалуй, самая частая причина задуматься о новом аппарате. Но это далеко не всегда повод для покупки. Если телефон доживает до вечера от одной зарядки, всё нормально. А если батарея заметно просела и тянет от силы до обеда, то это не приговор, а недорогой ремонт.

Замена аккумулятора в сервисе обходится примерно в 2000-4000 рублей в зависимости от модели, и после неё смартфон держит заряд почти как новый. Согласитесь, это совсем не те деньги, что вы отдадите за свежий флагман. Так что один из главных признаков, что пора менять смартфон, на деле решается за пару тысяч рублей и один поход в мастерскую. А если аккумулятор уже заменен, но эффекта будто бы нет, вот топ устройств, которые стоит иметь в виду.

Чем полезна очистка памяти в телефоне

Ещё один пункт, который многих пугает зря. Если хранилище в телефоне забито под завязку и система ругается на нехватку места, это не значит, что он устарел. Чаще всего проблема решается чисткой кэша приложений, переносом фотографий в облако или удалением десятка игр, в которые вы давно не играли.

Заодно стоит навести порядок в мессенджерах, и тут пригодится наш разбор, как восстановить удалённые чаты и контакты в MAX, чтобы при чистке случайно не потерять важное. Переполненное хранилище к тому же замедляет работу системы, так что освободив пару гигабайт, вы заодно ускорите аппарат. Понять, как понять что телефон ещё хороший, помогает простое правило: если после чистки всё летает, новый брать рано. А если дела плохи, то самое время взять OnePlus Nord CE6, пока он со скидкой.

Недорогой OnePlus

Стоит ли покупать новый телефон из-за камеры

И последнее. Производители обожают хвастаться, что камера в новом телефоне снимает на 15 процентов лучше, но в реальной жизни вы эту разницу попросту не заметите. Если ваши фото в ленте выглядят хорошо, а экран радует глаз и не покрылся паутиной трещин, то менять телефон ради маркетинговых процентов нет смысла.

В реальности при сравнении двух устройств разницы вообще нет, а если она и есть, то заметить ее можно только под микроскопом. А чтобы выжать из текущего аппарата максимум, загляните в подборку, 7 скрытых функций Android, после которых телефон не узнать. Эти улучшения спрятаны в системе, но их реально найти.

Когда телефон нужно менять

Честности ради, бывают и обратные ситуации. Менять аппарат действительно стоит, если он физически разбит и ремонт сопоставим с ценой нового, если обновления безопасности не приходили уже год и больше, или если нужные вам приложения официально перестали запускаться на старой версии Android. Ну и еще одна примета, когда поменять телефон точно стоит — когда на старый не найти ни чехла, ни защитных стекол!

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И если уж надумали продать старый смартфон, не поленитесь прочитать, что узнает о вас человек, который купит ваш старый телефон. Во всех остальных случаях ваш телефон, скорее всего, ещё вполне себе боец, и торопиться с тратами не нужно.