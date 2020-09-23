Huawei готова устанавливать американские процессоры в свои смартфоны

Все уже в курсе той жуткой ситуации, в которой оказалась Huawei. Процветающая компания с огромной армией фанатов и отличными смартфонами сейчас вынуждена искать способ выжить, по крупицам подбирая компоненты для своих устройств после введения новых ограничений со стороны США. Конечно, ограничения можно обойти, но мало кто захочет это сделать. А еще их можно просто отменить. Локально, для одной-двух компаний, но сделать это можно. Именно поэтому почти все бывшие партнеры Huawei направили запрос правительству США на разрешение работать с Huawei. В том числе сделал это и американский производитель процессоров и других чипов Qualcomm, известный всем по своим Snapdragon. Можно догадаться, что именно эта компания вероятнее всего получит разрешение на работу с Huawei. Самое главное, что Huawei-то и не против.

Санкции против Huawei

Huawei выдержала много ударов по своему бизнесу. Даже запрет на работу с Google не причинил ей по-настоящему серьезного вреда. Зато куда большей проблемой для нее оказался запрет на закупку электронных компонентов, которые имеют хоть какое-то отношение к США.

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Из-за этого в первую очередь пострадало подразделение по производству чипов. Такой поворот событий означает, что предстоящая серия Mate 40 станет последней флагманской линейкой Huawei с топовыми процессорами Kirin — по крайней мере, на данный момент. Возможно Huawei как-то сможет начать производить чипы полностью своими силами, но такое не решается за полгода. На это нужны годы работы и миллиарды долларов. Пока ей надо срочно придумывать, у кого можно купить чипы, и решение может оказаться ближе, чем мы думали.

Мы уже писали о том, что Qualcomm запросила разрешение у правительства США на сотрудничество с Huawei. Компания аргументировала это тем, что в противном случае Huawei все равно найдет где купить чипы, а Qualcomm потеряет на этом 8 миллиардов долларов.

Можно было бы подумать, что Huawei откажется от такой ”помощи” из стана врага, но на данный момент это не в ее интересах. Поэтому один из председателей Huawei Гуо Пин сообщил Reuters, что китайский бренд готов использовать чипы Qualcomm в своих смартфонах, если американская фирма получит зеленый свет.

Мы надеемся, что правительство США сможет пересмотреть свою политику, и, если правительство США разрешит это, мы по-прежнему готовы покупать продукцию у американских компаний, — добавил Гуо, согласно ленте новостей.

Смартфон Huawei на Snapdragon

Неудивительно, что Huawei открыта для использования чипов Qualcomm, поскольку конкурирующий разработчик микросхем — MediaTek — так же лишен возможности поставлять компоненты из-за последних санкций (хотя компания тоже подала заявку на получение лицензии). В итоге выбор Huawei в лучшем случае сильно ограничен.

Однако, это будет не первый раз, когда мы увидим кремний Qualcomm в телефонах Huawei, поскольку ранее компания предлагала телефоны с процессорами Snapdragon. Некоторые из наиболее известных устройств Huawei в этом отношении включают в себя оригинальную серию Nova, Nexus 6P и серию Y7 2019.

Huawei P50 на Snapdragon

Однако, весьма вероятно, что Huawei будет использовать чипы Snapdragon в своих флагманских телефонах, если Qualcomm получит разрешение от правительства США, а MediaTek не получит одобрение вовремя. Так что, если вы когда-нибудь мечтали о телефоне серии Huawei P на базе флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon, это определенно кажется возможным. Особенно в сложившейся ситуации, когда и Huawei, и Qualcomm, и даже правительство США выгодно такое сотрудничество.

Новые санкции против Huawei вступили в силу. Что это значит?

Переход на американские чипы выгоден Huawei и с еще одной точки зрения. Если она согласится (юридически, а не на словах) использовать американское оборудование и платить американской компании деньги, это может открыть путь к смягчению ситуации. То есть правительство США может немного изменить подход к Huawei и даже постепенно начать снимать ограничения. Для США — это способ сделать Huawei более зависимой, а для самой китайской компании — возможность немного передохнуть, снова начать на весь мир торговать своими смартфонами и, возможно, подготовить себе ”запасной аэродром” для дальнейшего автономного развития.

Что будет с Huawei

Одно понятно точно. Нам не хочется терять такого сильного игрока в мире смартфонов и другой потребительской электроники, а Huawei и американские компании в первую очередь являются представителями бизнеса. Они стремятся зарабатывать деньги и делать это любым путем. Естественно, они ухватятся за любую возможность сотрудничества, если она будет выгодна. Поэтому подождем немного, но если разрешение будет дано, вряд ли ждать этого придется очень долго.