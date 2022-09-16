Как связаны обновления Android и батарея смартфона

Большинство крупных брендов, выпускающие смартфоны, сегодня много говорят на презентациях о том, что могут предложить долгосрочные обязательства по обновлению ОС. У одних цифры более впечатляющие, а у других — менее, но обычно список устройств с максимальным временем поддержки ограничивается моделями высокого класса. Samsung, несомненно, является лидером в этом отношении, предлагая четыре версии ОС и пять лет исправлений безопасности для своих телефонов, но и другие игроки стараются придерживаться хотя бы трех лет обновлений ОС и четырех лет исправлений безопасности. Кажется, что батарея телефона тут не при чем, но в реальности она влияет на многое.

Как долго обновляются телефоны

Сейчас мы далеко от первых лет современной эры смартфонов, когда даже одно обновление ОС не гарантировалось. Новые обещания отражают недавний переход людей к использованию смартфонов дольше стандартного двухлетнего цикла обновления. Но большое количество обновлений ничего не значит, если вы не перестанете пользоваться телефоном задолго до окончания этого периода.

Мы не говорим о производительности, поскольку даже бюджетные телефоны предлагают приличный уровень мощности, которого хватит на несколько лет. Но при этом мы говорим об отказе от съемных батарей в пользу стационарных.

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Apple была одним из первых брендов, применивших несъемную батарею, начиная с первого iPhone. Это вынудило пользователей каждый раз идти в сервисный центр, когда цикл аккумулятора подходил к концу. Был еще способ поменять батарею самостоятельно, но это было отдельным риском.

Есть ли телефоны со схемным аккумулятором

Тогда это было исключением, а сейчас большинство Android-смартфонов имеют несъемные батареи, и это нормально. Есть исключения, такие как серия FairPhone 4, Samsung Galaxy Xcover и Nokia C21, но таких устройств очень мало и с каждым месяцем становится все меньше. При этом их характеристики далеки от флагманских. Там, на вершине производительности аккумуляторы только несъемные.

Это резко контрастирует с периодом с конца 2000-х до середины 2010-х, когда такие смартфоны, как Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 3, LG G4, LG V20 и Motorola Atrix предлагали съемные батареи. Все, что вам нужно было сделать, это просто снять заднюю крышку телефона голыми руками и просто заменить батарею.

Одним из преимуществ такого подхода является то, что вы можете носить с собой заряженный аккумулятор и вставлять его тогда, когда вам не хватает заряда до конца дня. Но куда важнее возможность быстрой замены аккумулятора с точки зрения его деградации, которая сегодня препятствует более длительному использованию смартфона.

Как долго служит аккумулятор в телефоне

Деградация аккумулятора сегодня является основным аппаратным препятствием для более длительного использования смартфона. Современные устройства с быстрой зарядкой обычно рассчитаны на сохранение 80% работоспособности батареи после 800 циклов зарядки. Это эквивалентно примерно двум годам использования. Если совсем просто, то можно представить это как то, что ваш аккумулятор на 5000 мАч через два года превратится в 4000 мАч. Есть и другие признаки износа, поэтому это сильно упрощенное значение.

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Однако в этом плане есть исключения. Например, Oppo и OnePlus заявляют, что их недавнее решение для зарядки мощностью 150 Вт позволяет батареям телефонов поддерживать 80% работоспособности батареи после 1600 циклов зарядки. Это примерно пять лет использования, что уже намного интереснее. Так можно решить основную проблему эксплуатации смартфонов. Жаль только, что пока это является исключением, и большинство производителей по-прежнему говорят о 80% после 800 циклов.

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Как часто надо менять телефон

Уже не одним исследованием доказано, что пользователи давно перестали обновлять смартфоны каждые два года. Сейчас средний возраст телефона, который первичные покупатели продают или сдают в трейд-ин, составляет 3,32 года. Другими словами, даже если телефон из этой статистики получает четыре года обновлений ОС или безопасности, он просто не использует эту возможность по полной.

Поход в сервисный центр для продления срока службы смартфона путем замены батареи может быть проблемой. А самостоятельная замена съемного аккумулятора — вопрос пары минут. А ведь во многих сервисах вас могут обмануть и поставить некачественный аккумулятор или сломать что-то во время проведения работ.

Компании говорят о том, что заботятся об окружающей среде, но не могут объяснить главную причину, по которой их телефоны попадают на свалку. Получается, что долгие обновления, повышение производительности и снижение требовательности к смартфонам разбивается о невозможность замены аккумулятора, которая была банальной несколько лет назад.

Звучит красиво, когда компании отказываются от комплектной зарядки или переходят на перерабатываемые материалы упаковки. Но невозможность продлить время эксплуатации устройств делает их поведение максимально лицемерным. А ведь именно аккумулятор – это одна из главных причин, по которым гаджеты попадают на свалку.

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Почему отказались от съемной батареи

Есть несколько причин, по которым производители начали переходить на стационарные батареи много лет назад. Во-первых, несъемная батарея означает, что весь телефон можно буквально заклеить в его корпус. Так можно добиться большей целостности и даже защиты от воды. Но не стоит думать, что она невозможна для устройств со съемной батареей. Примером обратного может быть Galaxy Xcover 6 Pro.

Переход к фиксированной конструкции батареи также означает, что производители могут свободно пробовать более сложные формы батарей с более высокой емкость. Они могут более творчески подойти к расположению внутренних аккумуляторов, разбив их на несколько частей. В результате этого остается больше места для других компонентов.

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Но и отказываться от сменного аккумулятора не стоит. Только так можно сделать смартфоны действительно долгоиграющими. Только представьте себе, что батарея перестала играть решающую роль, обновления выходят по 4-5 лет, а производительности хватает на еще большее время.

Вот только продавать смартфоны реже не хочет никто. А значит, отказ от сменного аккумулятора является не только хорошей возможностью для оптимизации устройств, но еще и скрытым подталкиванием нас к покупке новинок. На фоне этого долгое обновление уже не кажется таким привлекательным.