Идея продать свой старый смартфон на вторичке выглядит и просто, и логично: сбросил настройки, протёр корпус, отдал покупателю, получил деньги. Но сброс к заводским настройкам не гарантирует полного удаления данных, а часть информации может остаться доступной новому владельцу. Разбираем, что именно рискует утечь и как подготовить телефон к продаже, чтобы не отдать вместе с ним свои пароли, переписки и фотографии. А, если вы уже продали свой старый аппарат и готовы купить новый, узнайте, какие модели Xiaomi, POCO и Redmi ни за что не следует брать.

Что остаётся в телефоне после сброса к заводским настройкам

Главное заблуждение продавцов в том, что просто удаление данных стирает их дочиста. На практике смартфон чаще всего просто помечает старые данные как удалённые и убирает к ним быстрый доступ, но сами файлы физически остаются на накопителе. Это значит, что если сброс выполнен неправильно, часть фото, документов и переписок можно будет восстановить.

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Отдельный риск связан с аккаунтами. Если перед сбросом не выйти из учётной записи Google, на устройстве может сработать привязка к аккаунту, и новый владелец застрянет на блокировке активации. Это уже проблема для покупателя, но и для вас неприятность: телефон вернут или потребуют деньги обратно.

Какие данные нельзя оставлять в телефоне при продаже

Прежде чем расстаться с устройством, стоит понимать, что именно представляет ценность для постороннего человека и для мошенников. Опасность не только в личных фото — куда серьёзнее последствия от утечки доступов к сервисам.

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Вот что нельзя оставлять на телефоне перед продажей:

сохранённые пароли в браузере Chrome и в менеджерах паролей

активные сессии в банковских приложениях и кошельках

переписки в мессенджерах и почте

фотографии документов, карт и личные снимки

привязанные аккаунты Google и других сервисов

файлы автозаполнения форм и истории браузера

Особенно чувствительны пароли в браузере — именно за ними чаще всего охотятся. Пожалуй, тягаться с ними по степени ценности не может даже возможность отследить смартфон по геолокации, если предыдущий владелец не вышел из своего аккаунта.

Чем сброс настроек отличается от восстановления заводских настроек

Что интересно, современные Android-смартфоны предлагают несколько вариантов сброса настроек, которые сильно отличаются друг от друга. Естественно это путает людей, и они выполняют сброс неправильно.

Сброс всех настроек предполагает возврат к исходным параметрам настроек сети, удаление данных отпечатков пальцев, изображения вашего лица и пароля экрана блокировки. Данные со смартфона при этом не удаляются. Но именно этот способ чаще всего и выбирают люди.

предполагает возврат к исходным параметрам настроек сети, удаление данных отпечатков пальцев, изображения вашего лица и пароля экрана блокировки. Данные со смартфона при этом не удаляются. Но именно этот способ чаще всего и выбирают люди. Сброс настроек сети предполагает сброс всех сетевых настроек, включая Wi-Fi, мобильных данных, данных точки доступа, а также Bluetooth и NearLink.

предполагает сброс всех сетевых настроек, включая Wi-Fi, мобильных данных, данных точки доступа, а также Bluetooth и NearLink. Восстановление заводских настроек — то, что нам надо. Помимо отката к базовым параметрам этот инструмент предполагает еще и полное удаление данных с устройства, включая фото, видео, контакты, музыку, приложения и т.п.

Однако удалить аккаунт все равно придется вручную, иначе устройство так и будет привязано к учетной записи, в которую вы входили:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Выберите учетную запись Google. Нажмите кнопку «Еще», а затем — «Удалить аккаунт».

Можно ли восстановить удалённые фото с проданного телефона

Короткий ответ: при неправильной подготовке — да, часть фотографий восстановить можно. На старых устройствах без шифрования и на картах памяти удалённые файлы нередко остаются в памяти до перезаписи, и их вытаскивают программами для восстановления данных, а иногда и вовсе штатными методами. На современных смартфонах с включённым шифрованием задача для постороннего усложняется в разы, но полностью полагаться на это не стоит. Поэтому не пренебрегайте полным сбросом настроек.

Отдельно помните про карту памяти microSD: её часто забывают вынуть, а на ней могут лежать фото и резервные копии. Если карта остаётся в проданном телефоне, восстановить с неё данные обычно проще, чем со встроенной памяти. Об этом и других подводных камнях мы подробно писали в материале про 5 проблем при покупке смартфона с рук.

Что проверить перед продажей телефона

Финальная проверка занимает пару минут, но защищает от самых частых ошибок. Перед тем как отдать устройство, пройдитесь по короткому списку.

аккаунт Google отвязан и не блокирует устройство

SIM-карта и карта памяти извлечены

в браузере не осталось сохранённых паролей и истории

выполнен выход из всех мессенджеров и банковских приложений

сделана резервная копия важных данных

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Главный вывод: сброс к заводским настройкам — это необходимый, но не единственный шаг. Чтобы покупатель не узнал о вас лишнего, важно заранее отвязать аккаунты, убрать пароли браузера, вынуть карты и при возможности перезаписать память. Эти простые действия отделяют безопасную продажу от ситуации, когда вместе с телефоном вы отдаёте незнакомцу доступ к своей цифровой жизни.