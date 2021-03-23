В этом году Samsung может выпустить новый вид телефонов

Заметили, что нас стало очень сложно чем-то удивить? Мы смотрим на смартфон, который производительнее среднего компьютера, и первое, что приходит в голову — его цена. Нам говорят, что на Марс отправили марсоход, вычислительная мощность которого в десятки раз ниже современного телефона, а мы говорим что-то типа ”Ну, и ладно”. Нам показывают устройства из будущего, вроде Oppo X 2021, и мы лишь немного удивляемся. То ли технологии развиваются так быстро, что мы, простите, зажрались, то ли это все действительно было не то, и мы ждем чего-то нового. Но, казалось бы, куда уж новее, чем складные телефоны? Раньше они были только в кино и делили экранное время с этими ужасными и неудобными прозрачными гаджетами, по которым звонят в будущем. Теперь их можно купить в любом магазине электроники. Что нас ждет дальше? Похоже, Samsung знает ответ на этот вопрос.

Когда появились складные телефоны

Если вы старше 25 лет и помните, какими были смартфоны в районе 2010 года, то только представьте себе, что было бы, если бы вам тогда показали что-то вроде Samsung Galaxy S21 или iPhone 12 Pro. Тогда даже цифровой зум могли себе позволить не все устройства. Я уже не говорю о том, чтобы сделать что-то в духе Samsung Galaxy Fold или Huawei Mate X.

В 2019 году такие смартфоны появились, и постепенно они становятся нормой. Например, только Samsung уже выпустила три таких смартфона и готовится показать что-то новенькое.

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Мы уже писали о том, что преемник Samsung Galaxy Note 20 в этом году не выйдет. Лично мне кажется, что пропуск одной модели почти наверняка будет означать окончание серии в целом. То есть вряд ли компания, пропустив в этом году Note 21, выпустит в следующем сразу Note 22.

Samsung с двойным сложением

Но даже в случае отказа от ”второго флагмана” южнокорейская компания не будет сбавлять обороты и замедлять темп. Несмотря на глобальную нехватку чипов, которая, как сообщается, влияет на производство более дорогих смартфонов, таких, как серия Samsung Galaxy S21, компания по-прежнему демонстрирует высокие продажи устройств. По словам Nikkei, в этом году Samsung хочет обновить свою линейку Galaxy Z Fold двухшарнирной моделью.

Такое устройство упоминается не впервые, а патенты появились еще в 2018 году, до того, как был выпущен оригинальный Samsung Galaxy Fold. Пускай патент и не означает обязательное появление в продаже описанного в нем устройства, но об определенном интересе со стороны производителя это говорит. Похоже, что Samsung действительно решила расширить свою линейку в этом году. По крайней мере в этом уверены многие источники из числа тех, кто знаком с ситуацией.

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Складные телефоны Samsung

Интерес Samsung к складным устройствам прослеживается примерно с середины прошлого года. Возможный отказ от Galaxy Note является дополнительным свидетельством такой стратегии. Вот только штамповать одно и то же — не самое правильное решение.

С помощью складного смартфона с двойным шарниром Samsung может увеличить площадь экрана и превратить его во что-то более похожее на планшет. Именно к этому и должны стремиться складные устройства.

Если верить изображениям, то внешняя часть дисплея будет видна всегда, так как складываться гаджет сможет в виде буквы ”Z”. Может быть поэтому линейка и получила эту букву в свое название?

Если действительно будет применена именно эта конструкция, то так смартфон сможет избавиться от дополнительного дисплея и существенно уменьшить толщину. То есть в корпусе появится дополнительное место, столь важное для третьего сложения.

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Почему телефон должен складываться в три раза

Если мы получим смартфон, который сможет раскладываться в три раза, то в полностью развернутом видео он будет иметь куда более привычное соотношение сторон, чем нынешние Galaxy Z Fold 2 и Huawei Mate X2. Чем ближе получающийся ”планшет” будет к привычным 16:9, тем удобнее нам будет пользоваться им. А заодно разработчикам будет проще оптимизировать свое ПО, что тоже поспособствует популяризации складных устройств.

Это новое устройство станет еще одной складной моделью от Samsung, которая будет выпущена в конце этого года вместе с продолжением предыдущей линейки — Galaxy Z Fold 3. Если все будет сделано правильно, оно может пополнить ряды лучших складных телефонов. Конечно, для такого устройства потребуется более сложный дизайн корпуса и о защитных чехлах можно будет забыть, но зато Samsung окончательно закрепит за собой лидерство в направлении ”раскладушек”.

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А вы хотели бы получить смартфон, который будет не просто раскладываться, а действительно превращаться в планшет? Пусть и не сейчас, когда ценник на него космический, а через несколько лет, когда технологии прийдут ”в массы”.