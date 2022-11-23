10 отличных подарков с AliExpress, которые еще можно купить к новому году

Новый год — это такой праздник, когда все хотят или получить в подарок что-то интересное, или сделать такой подарок. Многие относятся и к той, и к другой категории. При этом интересный подарок совсем не обязательно должен быть дорогим. Наверняка у вас, как и у меня, были случаи, когда кто-то дарил вам что-то небольшое и не очень дорогое, но это было настолько приятно, что ценилось дороже любого айфона или сережек. В этой ”серии” нашей еженедельной подборки товаров с AliExpress мы приведем примеры таких товаров. Все они не очень дорогие, но интересные и/или полезные. А главное, у вас еще будет время заказать их, чтобы они приехали до Нового года.

Универсальная сумка для всего и рыбалки

Рыбаки — это такие люди, у которых все должно быть на своих местах. Иногда хочется им позавидовать от того, какой у них порядок во всем, что связано с любимым делом. Чтобы порядка было еще больше, можно воспользоваться такой сумкой с большим количеством карманов и удобным ремнем. Но подойдет она не только рыбакам. Ее можно использовать для хранения и перевозки других вещей. Да хоть даже инструментов.

Цена: 1 150 рублей

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Электрическая зубная щетка Xiaomi

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Электрическая зубная щетка намного эффективнее обычной. Она создает вибрации, которые лучше очищают зубы. Они выпускаются многими брендами, но покупать надо тот, которому доверяешь. В последнее время к ним относится и Xiaomi. Эту щетку можно купить в двух цветах и в разных наборах. Например, есть комплектации только с одной насадкой, с тремя насадками или просто набор из трех насадок. Выбирать вам.

Цена: от 680 рублей

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Как удалить катышки с одежды

Катышки для многих являются настоящей проблемой. Они портят внешний вид любой вещи, на которой появились, и сильно старят ее. Чтобы этого не было, ее надо периодически ”брить”. Например, такой машинкой. Можно купить только ее, набор лезвий для нее или все это вместе.

Цена: от 970 рублей

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Универсальный фонарь на голову

6 недорогих телефонов, которые выгоднее всего купить на AliExpress.

Этот фонарь не ограничивается одной функцией. У него есть обычный классический фонарь для того, чтобы светить вдаль. Есть светодиодная полоса для широкого освещения чего-то близкого во время работы. Все это работает от встроенного аккумулятора на 120 мАч с возможностью зарядки через microUSB. Есть несколько версий, которые отличаются друг от друга мощностью и количеством источников света.

Цена: от 550 рублей

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Набор отверток в футляре

Такие отвертки вряд ли помогут собрать шкаф или сделать ремонт в квартире, но они точно пригодятся для мелкого ремонта домашней техники. Также они точно не будут лишними, если вам надо ремонтировать или менять батарейки в детских игрушках. А для моделистов это вообще будет находкой. Есть две версии: на 25 и на 63 предмета.

Цена: от 650 рублей

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Набор шестигранников

Приятные и полезные мелочи для дома, которые можно купить на AliExpress.

В отличие от привычных шестигранников, которые можно купить в магазине и которые чаще всего висят на кольце, эти сделаны очень удобными. Они находятся под специальным зажимом и вынимаются из него для работы. Так пользоваться ими намного удобнее. В набор входят девять шестигранников.

Цена: 840 рублей

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Забавный котенок в костюме

Китайцы часто предлагают подобные игрушки, которые совмещают в себе сразу две. Тут мы имеем котенка в костюме кого-либо. Интереснее всего смотрится тот, на которого надет костюм акулы. Она очень похожа на ту, которая продавалась в Икее. Если вы были ее фанатом, то новая игрушка вам точно понравится. А как подарок это вообще отлично, ведь предстоящий год не только год кролика, но и кота. Есть три размера: 13, 20 и 33 мм.

Цена: 370 рублей

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Диспенсер для зубной пасты

Крутые товары с AliExpress, которые вы могли пропустить.

Этот гаджет вешается на стену и выдавливает необходимое количество зубной пасты. Просто подносите щетку в специальный отсек и на нее выпадет одна порция пасты. Работает диспенсер на батарейках, а установить в него можно почти любой тюбик, к которому вы привыкли.

Цена: 360 рублей

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Отпариватель для одежды Xiaomi

Этот прибор пригодится тем, у кого много вещей, которые сложно или просто не хочется гладить после стирки. А еще он может пригодиться для отпаривания штор, которые висят на карнизе. Не стоит ждать от него чудес, как от большого прибора с выносным модулем и шлангом. Этот будет менее мощным, зато он стильный, удобный и недорогой.

Цена: 1 850 рублей

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Увлажнитель воздуха с подсветкой

Дешевые товары с распродажи AliExpress и не только.

Этот прибор не только функциональный, но и красивый. Он увлажняет воздух ультразвуковым способом, но пар выходит не из узкого отверстия, а из широкого. При этом оно может подсвечиваться так, будто это огонь. Увлажнитель пригодится зимой, когда воздух очень сухой, а имитация огня согреет душу длинными холодными вечерами.

Цена: 930 рублей

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