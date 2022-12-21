11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress

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Артем Сутягин 0

Иногда не надо сильно стараться, чтобы купить что-то интересное. Можно, конечно, выстоять несколько часов в пробках, обойти десятки магазинов и купить что-то хорошее для дома. Но куда проще нажать пару кнопок на AliExpress и через несколько дней или недель получить это. Мы собрали для вас несколько довольно необычных товаров, которые могут пригодиться всем. А приятнее всего, что многие из них можно купить буквально за несколько десятков рублей. Не ищите долго — мы за вас уже все нашли. Просто посмотрите, какая подборка у нас получилась.

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress. Сегодня в подборке все подряд, но все хорошее. Фото.

Сегодня в подборке все подряд, но все хорошее

Недорогие TWS-наушники

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress. Недорогие TWS-наушники. Фото.

Надо сказать сразу, что эти наушники звучат достойно, особенно для своей цены, но некоторые покупатели жалуются, что наушники не оригинальные. Тем не менее, они же подчеркивают, что звучат они хорошо, а это главное. В остальном это обычные TWS-наушники, но за очень небольшие деньги.

Цена: 840 рублей

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Автоматический измельчитель специй

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress. Автоматический измельчитель специй. Фото.

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Свежемолотые специи всегда более ароматные, чем те, которые сразу продаются в измельченном виде. Есть специальные мельницы, чтобы делать это самому, но можно купить такую, которая бывает на батарейках или на встроенном аккумуляторе. У нее есть настройка величины помола, два цвета и несколько режимов работы.

Цена: 1 560 рублей

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Органайзер для специй

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress. Органайзер для специй. Фото.

Этот органайзер для специй незаменим на небольшой кухне. Надо просто поставить все в него и крутить, чтобы достать что-то нужное. Диаметр подставки составляет 25 сантиметров, а высота — 7,5 сантиметров. Если вам мало ее одной, есть двух- и трехуровневые ее версии с расстоянием между уровнями 24 сантиметров.

Цена: 1 480 рублей

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Большой коврик для мыши

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress. Большой коврик для мыши. Фото.

Просто хорошие товары с AliExpress, которые достойны внимания.

Этот коврик может находиться не только под мышью, но и накрывать весь стол. Просто положите его под клавиатуру и мышь и забудете о том, что такое дискомфорт. Так будет теплее, уютнее, мягче, удобнее и коврик не будет соскальзывать. На выбор есть несколько размеров и вариантов цвета.

Цена: от 260 рублей

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Летающий светильник-космонавт

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress. Летающий светильник-космонавт. Фото.

Этот светильник выглядит как летающий в невесомости космонавт. Вставляете его в USB и он будет висеть в воздухе на гибкой, но упругой штанге. Света от него будет не очень много, но как ночник или светильник для детской комнаты — то, что надо.

Цена: 240 рублей

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Силиконовый дуршлаг на любую миску

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress. Силиконовый дуршлаг на любую миску. Фото.

Что подарить коллеге на новый год с AliExpress.

Этот простой гаджет позволяет сливать пельмешки, макароны и не только. Он пригодится всегда, когда надо слить воду из миски или кастрюли, а содержимое оставить внутри. Просто закрепите его на краю и сливайте как обычно. Это удобно и нет риска промахнуться мимо традиционного дуршлага. Подойдет почти для всех кастрюль и мисок.

Цена: 340 рублей

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Как не забыть горячие клавиши

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress. Как не забыть горячие клавиши. Фото.

Горячие клавиши существенно облегчают работу с любым компьютером хоть на MacOS, хоть на ”Винде”. Просто нажимаете их и это заменяет несколько нажатий мышкой с необходимостью прицеливаться и выпирать пункты меню. Но запомнить их не очень просто. А чтобы не забыть (а что-то даже узнать), есть такие наклейки. Клеите ее на ноутбук или рядом с рабочим местом и все будет рукой.

Цена: 70 рублей

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Ручка-петля для камеры

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress. Ручка-петля для камеры. Фото.

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей.

Изначально этот ремешок создавался именно для фотокамер, чтобы они всегда были на руке и не упали, если хват ослабнет. Но сфера применения может быть любой, ведь это просто петля из плетеных веревок. Выглядит стильно, работает хорошо, пригодится многим.

Цена: 180 рублей

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Откидные ножки для ноутбука

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress. Откидные ножки для ноутбука. Фото.

Этот аксессуар сделан в виде площадки, которая клеится снизу почти к любому ноутбуку. Когда она установлена на место, у вас будет два комплекта ножек (повыше и пониже), которые можно откинуть и поставить ноут на них. Так он будет меньше греться, а работать будет удобнее из-за более естественного положения рук. Прелесть подставки в том, что ее не надо носить с собой — она становится частью ноутбука.

Цена: 117 рублей

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Фен Xiaomi

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress. Фен Xiaomi. Фото.

Как AliExpress кинул меня на смартфон и может кинуть вас.

Этот фен выпускается под дочерним брендом Xiaomi Mijia. Он компактный и довольно мощный. Это позволяет им пользоваться не только дома, но и взять его с собой в дорогу, ведь в гостиницах фены часто оставляют желать лучшего. Есть поддержка горячего и холодного воздуха. С быстрой доставкой из России можно купить белый цвет, но если вы готовы подождать полтора месяца, то из Китая вам привезут розовый.

Цена: 1 500 рублей

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Пульт дистанционного управления для всего

11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress. Пульт дистанционного управления для всего. Фото.

Этот пульт представляет из себя шайбу, которая кладется в месте с прямой видимостью домашних приборов и рассылает сигналы во все стороны. Делать это можно через приложение, через которое и настраивается прибор, или через голосового ассистента. Есть поддержка Алисы и экосистемы Tuya. С ней будет не страшно потерять пульт от телевизора, кондиционера или другой техники. А благодаря умным функциям можно будет даже задавать сценарии автоматизации.

Цена: 370 рублей

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