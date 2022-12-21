11 просто хороших вещей, которые можно купить на AliExpress

Иногда не надо сильно стараться, чтобы купить что-то интересное. Можно, конечно, выстоять несколько часов в пробках, обойти десятки магазинов и купить что-то хорошее для дома. Но куда проще нажать пару кнопок на AliExpress и через несколько дней или недель получить это. Мы собрали для вас несколько довольно необычных товаров, которые могут пригодиться всем. А приятнее всего, что многие из них можно купить буквально за несколько десятков рублей. Не ищите долго — мы за вас уже все нашли. Просто посмотрите, какая подборка у нас получилась.

Недорогие TWS-наушники

Надо сказать сразу, что эти наушники звучат достойно, особенно для своей цены, но некоторые покупатели жалуются, что наушники не оригинальные. Тем не менее, они же подчеркивают, что звучат они хорошо, а это главное. В остальном это обычные TWS-наушники, но за очень небольшие деньги.

Цена: 840 рублей

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Автоматический измельчитель специй

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Свежемолотые специи всегда более ароматные, чем те, которые сразу продаются в измельченном виде. Есть специальные мельницы, чтобы делать это самому, но можно купить такую, которая бывает на батарейках или на встроенном аккумуляторе. У нее есть настройка величины помола, два цвета и несколько режимов работы.

Цена: 1 560 рублей

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Органайзер для специй

Этот органайзер для специй незаменим на небольшой кухне. Надо просто поставить все в него и крутить, чтобы достать что-то нужное. Диаметр подставки составляет 25 сантиметров, а высота — 7,5 сантиметров. Если вам мало ее одной, есть двух- и трехуровневые ее версии с расстоянием между уровнями 24 сантиметров.

Цена: 1 480 рублей

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Большой коврик для мыши

Просто хорошие товары с AliExpress, которые достойны внимания.

Этот коврик может находиться не только под мышью, но и накрывать весь стол. Просто положите его под клавиатуру и мышь и забудете о том, что такое дискомфорт. Так будет теплее, уютнее, мягче, удобнее и коврик не будет соскальзывать. На выбор есть несколько размеров и вариантов цвета.

Цена: от 260 рублей

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Летающий светильник-космонавт

Этот светильник выглядит как летающий в невесомости космонавт. Вставляете его в USB и он будет висеть в воздухе на гибкой, но упругой штанге. Света от него будет не очень много, но как ночник или светильник для детской комнаты — то, что надо.

Цена: 240 рублей

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Силиконовый дуршлаг на любую миску

Что подарить коллеге на новый год с AliExpress.

Этот простой гаджет позволяет сливать пельмешки, макароны и не только. Он пригодится всегда, когда надо слить воду из миски или кастрюли, а содержимое оставить внутри. Просто закрепите его на краю и сливайте как обычно. Это удобно и нет риска промахнуться мимо традиционного дуршлага. Подойдет почти для всех кастрюль и мисок.

Цена: 340 рублей

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Как не забыть горячие клавиши

Горячие клавиши существенно облегчают работу с любым компьютером хоть на MacOS, хоть на ”Винде”. Просто нажимаете их и это заменяет несколько нажатий мышкой с необходимостью прицеливаться и выпирать пункты меню. Но запомнить их не очень просто. А чтобы не забыть (а что-то даже узнать), есть такие наклейки. Клеите ее на ноутбук или рядом с рабочим местом и все будет рукой.

Цена: 70 рублей

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Ручка-петля для камеры

Полезные товары с AliExpress от 60 до 6000 рублей.

Изначально этот ремешок создавался именно для фотокамер, чтобы они всегда были на руке и не упали, если хват ослабнет. Но сфера применения может быть любой, ведь это просто петля из плетеных веревок. Выглядит стильно, работает хорошо, пригодится многим.

Цена: 180 рублей

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Откидные ножки для ноутбука

Этот аксессуар сделан в виде площадки, которая клеится снизу почти к любому ноутбуку. Когда она установлена на место, у вас будет два комплекта ножек (повыше и пониже), которые можно откинуть и поставить ноут на них. Так он будет меньше греться, а работать будет удобнее из-за более естественного положения рук. Прелесть подставки в том, что ее не надо носить с собой — она становится частью ноутбука.

Цена: 117 рублей

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Фен Xiaomi

Как AliExpress кинул меня на смартфон и может кинуть вас.

Этот фен выпускается под дочерним брендом Xiaomi Mijia. Он компактный и довольно мощный. Это позволяет им пользоваться не только дома, но и взять его с собой в дорогу, ведь в гостиницах фены часто оставляют желать лучшего. Есть поддержка горячего и холодного воздуха. С быстрой доставкой из России можно купить белый цвет, но если вы готовы подождать полтора месяца, то из Китая вам привезут розовый.

Цена: 1 500 рублей

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Пульт дистанционного управления для всего

Этот пульт представляет из себя шайбу, которая кладется в месте с прямой видимостью домашних приборов и рассылает сигналы во все стороны. Делать это можно через приложение, через которое и настраивается прибор, или через голосового ассистента. Есть поддержка Алисы и экосистемы Tuya. С ней будет не страшно потерять пульт от телевизора, кондиционера или другой техники. А благодаря умным функциям можно будет даже задавать сценарии автоматизации.

Цена: 370 рублей

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