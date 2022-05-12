Google представила Pixel Watch, но ждать их выхода придется еще долго

Наконец-то мы можем положить конец слухам о часах и новых смартфонах Google Pixel. Мы долго говорили о них, строили догадки, делились мнениями и рассказывали о том, как кто-то что-то забыл в ресторане. Теперь на конференции Google I/O 2022 компания рассказала о новых продуктах. О части из них мы уже рассказали, о чем-то еще успеем поговорить, а сейчас остановимся подробнее на Pixel Watch. Компания также рассказала об обновлении Wear OS и рассказала о своем плане будущей интеграции с приобретенными технологиями и функциями Fitbit.

Когда выйдут часы Google

После долгих лет ожидания мы наконец-то официально увидели часы Google Pixel. К сожалению, тем, кто заинтересован в этих часах, придется немного подождать, прежде чем получить их в свои (а точнее ”на свои”) руки. Пока же Google только рассказала о новом продукте и развеяла наши сомнения в том, что он вообще будет. Окончательно его представят, если верить представителям компании, этой осенью вместе с Google Pixel 7.

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Какими будут Google Pixel Watch

Как видно из просочившихся изображений, устройство имеет гладкий круглый корпус часов и вращающуюся цифровую заводную головку. Pixel Watch имеют ремешки, который можно менять и точно настраивать под размер руки. Собственно, нам показали то же, что мы увидели несколько недель назад. Тогда прототип часов нашли в ресторане. В такие моменты еще больше понимаешь, что такие находки не случайны, а являются частью спланированной акции, которая призвана привлечь внимание к компании, продукту или предстоящему мероприятию. Возможно, это и не так, а часы именно сейчас показали, чтобы как-то обыграть ситуацию, но в первый вариант верится намного больше.

Лично я надеюсь, что Google предложит прямоугольное устройство в дополнение к круглому варианту. Но пока об этом ничего не было сказано и точно мы знаем, что будет только круглый формат, вроде Samsung Galaxy Watch 4 и других часов (кроме Apple Watch).

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Wear OS и функции часов Google

В дополнение к типичной Wear OS часы будут поддерживать Google Assistant, а также приложение Google Home и недавно анонсированный Google Wallet. Эта функция позволяет пользователям платить буквально в одно движение. Также будет возможность хранения карт и документов, таких как студенческий билет, посадочные талоны, сертификаты вакцинации и многое другое. Вот только сильно рассчитывать на это в России едва ли стоит. Зато доступность модели Pixel Watch с LTE, даст возможность пользователям использовать эти функции без телефона.

Возможно, самая захватывающая часть рассказа о новом продукте — это обещания Google относительно Fitbit. Напомню, поисковой гигант купил эту компанию некоторое время назад. Такое слияние должно обеспечить большие перспективы компании на рынке носимых устройств. Собственно, сам факт появления Pixel Watch уже говорит о том, что Google целенаправленно шла в этом направлении, а не просто решила выпустить гаджет, чтобы было. А заодно мимоходом купила самого известного производителя трекеров, который стоял у истоков этого направления гаджетов.

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Часы, Google и FitBit

Помню, как у меня самого был в свое время FitBit Flex, который мог только считать активность и выводить ее через приложение или 4 светодиода на корпусе. Но тогда это было почти фантастикой и я с удовольствием пользовался этим гаджетом, советуя его друзьям.

Больше подробностей о новом гаджете и о том, как он будет работать в связке с системами FitBit, мы узнаем чуть позже, но пока мы получили подтверждение того, что часы Pixel Watch будут. Об их дополнительных функциях мы узнаем чуть позже, но почти наверняка не позже презентации Google Pixel 7, которая состоится в первой половине осени.