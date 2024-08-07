Товары для дома, офиса и не только, которые стоит купить на AliExpress

Иногда кажется, что на AliExpress можно найти абсолютно всё — от иголки до космического корабля. И это не преувеличение! Вот только простым людям это не всегда удается. В нашей подборке вы найдете десять топовых товаров, которые точно упростят вашу жизнь и, возможно, даже изменят ее к лучшему. Тут и мышка для геймеров, и портативный фильтр для воды и даже стильные ручки для кухонных шкафов. Каждый найдет что-то по душе и по карману.

Мини-холодильник на 6 литров

Компактный, но вместительный холодильник — идеальное решение для небольших пространств или офиса. Охлаждает до 20 градусов ниже комнатной температуры, так что напитки всегда будут приятно прохладными. Работает как от сети, так и от прикуривателя в машине, поэтому может пригодиться в путешествии. Стильный белый дизайн впишется в любой интерьер. Топовая вещь для офиса, общаги или дачи.

Цена: 3500 рублей

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Машинка для стирки обуви

Товары с AliExpress для тех, кому не везет с рекомендациями.

Грязные кроссы больше не проблема. Эта портативная стиралка за несколько минут отмоет любую обувь до блеска. Встроенная подсветка позволяет видеть результат, а антибактериальная функция убивает всех микробов, которых там много на обуви. Особенно спортивной. Вмещает до 6.5 кг — можно закинуть разом несколько пар. Теперь не придется часами отскребать кроссовки щеткой — машинка все сделает за вас.

Цена: 3350 рублей

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Портативный холодильник для инсулина

Диабетикам на заметку — теперь можно хранить инсулин в прохладе даже в жару. Этот миниатюрный холодильник с цифровым дисплеем позволяет точно контролировать температуру. Работает от USB, так что его можно брать с собой хоть в поездку, хоть в поход. В комплекте адаптер, чехол и необходимые провода. Это действительно незаменимая вещь для тех, кому нужно держать лекарства в холоде, но при этом иметь их всегда под рукой.

Цена: 5700 рублей

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Силиконовый ремешок для Xiaomi Mi Band

10 товаров с AliExpress по фиксированной цене 299 рублей.

Хочешь освежить свой фитнес-трекер, и привести его в исходный вид? Замена ремешка — лучшее средство для этого. Данная модель доступна в большом количестве расцветок — от классического черного до ядреного желтого. Мягкий силикон приятен к коже и не натирает запястье. Подойдет для разных моделей Mi Band. Если купить несколько, можно менять их хоть каждый день — снял старый, надел новый, и вуаля — как будто новый трекер купил. Дешево и сердито.

Цена: 100 рублей

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Защитный чехол для Xiaomi Mi Band

Прокачай защиту своего гаджета с этим супер-чехлом. Он не только защитит твой Mi Band от царапин и ударов в сложных тренировках или походах, но и придаст ему стильный вид. Двойная защита из чехла и пленки сделает твой браслет неубиваемым. Подходит для разных моделей — от 3 до 8. Доступен в черном цвете, чтобы гармонировать с любым стилем одежды от спорта до Smart Casual. Китайцы постарались на славу — судя по отзывам качество на высоте.

Цена: 150 рублей

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Беспроводная мышь для любого компьютера

Разные товары с AliExpress, которые сразу хочется купить.

Эта мышка — просто бомба для геймеров и офисных работников. Эргономичный дизайн не даст руке устать даже после многочасовой работы или игровой сессии. Индикатор заряда покажет, когда пора подзарядиться. Частота 2,4 ГГц обеспечивает моментальный отклик без лагов. А емкий аккумулятор на 500 мАч позволит пользоваться мышкой в течение долгого времени без подзарядки.

Цена: 800 рублей

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Беспроводной сканер штрих-кодов

Этот сканер — настоящий зверь в мире торговли. Шустро считывает любые штрих-коды — 1D, 2D, QR. Работает по Bluetooth или через USB-донгл. Защита от ударов не даст ему сломаться, если он случайно упадет. Идеальная штука для инвентаризации или работы на кассе. А еще им можно пользоваться для ввода данных в компьютер. Можно отсканировать заранее подготовленный шрих-код, в котором будет зашифрован пароль или что-то еще. Поэтому такой сканер подойдет не только для торговли, но и для дома/офиса.

Цена: 2600 рублей

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Водонепроницаемый выключатель

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Мощный аксессуар с характером. Этот переключатель не боится ни воды, ни пыли благодаря защите IP67. Выдерживает токи до 30А — подойдет даже для силовой техники. Светодиодная подсветка поможет найти его в темноте. Доступен в разных цветах, чтобы можно было подобрать для любой схемы. Незаменимая вещь для самоделкиных и электриков. Да и просто можно использовать его в гараже или какой-то технике — лодке, мотоцикле, квадроцикле и других.

Цена: 100 рублей

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Походный фильтр для воды

Теперь можно пить воду хоть из лужи. По крайней мере так заявляет производитель. На такой экстрим я бы идти на стал, но отфильтровать воду из реки точно можно. Этот компактный фильтр очистит до 1500 литров воды от бактерий, паразитов и прочей гадости. Весит он всего 59 граммов и поэтому легко поместится даже в кармане. Идеальный выбор для походов, кемпинга или путешествий в дикие места. С ним не остаться без воды намного проще.

Цена: 600 рублей

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Удобная ручка для шкафов

Хорошие товары с AliExpress, которые можно купить без повода.

Устал от требований жены обновить кухню? Купи такие ручки. Они сделаны из нержавейки моментально преобразят твои старые шкафчики. Доступны в разных цветах и размерах, чтобы можно было подобрать под любой интерьер. Они крепкие, долговечные и не отвалятся через пару дней, даже если ты будешь открывать шкаф ногой. Так же их можно использовать и в других местах, если ты сам сделал шкаф и подбираешь для него ручки.

Цена: 100 рублей

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