Отличные игры для Android, в которые можно играть офлайн

Как обычно, статью про игры для Андроид можно начать со слов, что их очень много, но… В данном случае к «но» относится то, что среди них не там много того, во что можно играть, находясь в поезде, самолете и или просто на первом этаже старого здания, ожидая своей очереди в МФЦ. Все это – места, где нет нормального доступа к сети и многие игры или просто не запускаются или теряют свой первоначальный смысл. Чтобы избежать этой проблемы, предлагаю вашему внимаю список игра, которым не нужно сетевой подключение, чтобы реализовать все, что в них заложено. И да, по-прежнему, все их можно скачать в Google Play.

Alto’s Odyssey – самая популярная офлайн игра для Андроид

Alto’s Odyssey — это одна из новейших игр без подключения к Интернету, не требующая Wi-Fi. Это бесконечный раннер с горизонтальной прокруткой. Вам предстоит кататься на лыжах по различным склонам, выполнять разнообразные прыжки и собирать множество монет. Монеты открывают доступ к настройкам во внутриигровом магазине. Вас также ожидает живописная и красивая графика. Несмотря на отсутствие реалистичности, она приятна глазу. Механика игры достаточно проста. Ваш персонаж движется вперед автоматически. Единственными элементами управления, доступными игроку, являются прыжки и сальто в воздухе.

Старые игры на Android, в которые до сих пор интересно играть.

Игра бесплатна, но содержит рекламу. Вы можете приобрести платную версию без рекламы или купить монеты, чтобы разблокировать дополнительные настройки. Alto’s Odyssey является одной из самых популярных офлайн-игр для устройств на базе Android.

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The Battle of Polytopia – пошаговая стратегия

The Battle of Polytopia — это пошаговая стратегическая игра, которая вполне соответствует ожиданиям от данного жанра. Вам предстоит управлять картой, сражаться с противниками, улучшать свои технологии и исследовать новые территории. Игра предлагает как одиночный, так и многопользовательский режимы, доступные даже в офлайн. Кроме того, в игре присутствуют различные действия, таблица лидеров с лучшими результатами и случайно генерируемые карты, чтобы каждый перезапуск был уникальным.

В игре есть встроенные покупки, но в основном они относятся к DLC-контенту. У игроков иногда возникают некоторые жалобы, однако в целом игра хорошо принята геймерами по всему мире и представляет интерес.

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Crossy Road – перевод животных через дорогу

Crossy Road — это одна из мобильных игр, пользующаяся огромной популярностью. Она является своего рода Frogger для поколения мобильных устройств. Вам предстоит провести курицу через дорогу, ручьи и преодолеть различные преграды.

Лучшие игры для Android без внутренних покупок.

В игре представлено более 150 коллекционных персонажей, доступен как локальный, так и онлайн-мультиплеер (при игре в режиме онлайн). Также игра поддерживает офлайн-режим, совместима с Android TV и имеет множество других функций. Это семейная игра, d которую можно бесплатно играть. Встроенные покупки в основном предназначены для косметических предметов, не влияющих на игровой процесс.

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Iron Marines Invasion — игра в стиле Tower Defense

Iron Marines Invasion — последняя игра от Ironhide Games, разработчика франшиз Iron Marines и Kingdom Rush. Это стратегическая игра, в которой вы исследуете игровые карты, сражаетесь с плохими парнями и выполняете сюжетные миссии. Вы столкнетесь с большими армиями, битвами с боссами и многим другим. Вы также получите героев и усиления, которые помогут проложить путь к победе.

Игра довольно приличная и использует ту же механику защиты башни, что и в более ранних играх разработчика. Однако, если вам нужны более ранние игры Tower Defense, в другие игры Iron Marines и Kingdom Rush также можно играть в автономном режиме.

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Pocket City – игра, похожая на Sim City

Pocket City очень напоминает Sim City. Это симулятор строительства города, действующий похожим образом. Вы строите дороги, здания и все, что требуется для развития города. Игроки сталкиваются с различными событиями, как положительными, например, вечеринками, так и негативными, например, массовыми пожарами.

Лучшие бесплатные игры для Android с мултиплеером.

Вам необходимо найти правильный баланс, чтобы зарабатывать деньги, повышать уровень, открывать новые здания и расширять территорию. Бесплатная версия включает основную игру с рекламой. В премиум-версии добавлены дополнительные возможности, режим песочницы и отсутствие рекламы. Pocket City является одной из лучших игр в жанре градостроительных симуляторов на Google Play, и ее можно играть как в режиме офлайн, так и без встроенных покупок.

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