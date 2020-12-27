Новые функции Telegram и необычный концепт смартфона OnePlus: итоги недели

Камера, скрытая под экраном смартфона, только кажется хорошей идеей. На самом деле это далеко не так здорово, как может показаться на первый взгляд. Об этом стало известно на прошедшей неделе. А еще стало известно о новом концепте смартфона от OnePlus, который компания наконец-то более-менее допилила до нормального состояния. Принесла уходящая неделя и другие новости. Например, стало известно, как в будущем изменится Telegram. При этом информацией поделился ни кто-то, а сам Павел Дуров. Все это и многое другое, включая перспективы процессоров и Samsung Galaxy Note 21, в нашей традиционной новостной подборке. Давайте вспомним, какой была предпоследняя неделя этого года.

Как снимает камера под экраном? Плохо!

Мы уже привыкли к тому, что все современные смартфоны имеют экран во всю фронтальную панель. Несмотря на то что это лишило нас привлекательного дизайна спереди, в целом мы все от этого только выиграли: полезная площадь дисплеев стала больше, а габариты смартфонов замерли где-то в конце десятых годов. Единственное, что если не портит внешний вид современных устройств, то по крайней мере не позволяет ему раскрыться в полной мере, — это фронтальная камера, ради которой производителям неизменно приходится вырезать в экране отверстие. Но, как по мне, уж лучше так, чем то, что пытаются предложить некоторые новаторы.

Первым производителем, который решил проблему размещения фронталок самым элегантным образом, стал ZTE. Его флагман ZTE Axon 20 5G стал первым смартфоном с камерой под экраном. То есть китайцы просто взяли и разместили фото-модуль за матрицей. Это дало им полноценный полноэкранный аппарат, дисплей которого не испорчен разного рода выемками, вырезами и наплывами. С виду получилось очень круто, хоть под определённым углом и на свету объектив всё равно можно разглядеть. Но одной только эстетикой дело и ограничилось.

Как оказалось, на практике камеры, перекрытые дисплеем, не отличаются высоким качеством снимков, которые они способны делать. Вы только сравните эту пару фотографий. Первая сделана на фронталку Google Pixel 5, а вторая – на фронталку Axon 20 5G.

Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что фотки, сделанные на камеру под экраном, оставляют желать лучшего. Чёткость и детализация, контраст, размытие, цветопередача, тени – на этой фотографии плохо буквально всё. Но, если вы думаете, что это проблема сенсора, который установили в Axon 20 5G, то спешу вас разочаровать. Всё дело в том, что камере просто сложно работать в заданных условиях.

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Попробуйте сделать фотографию через иллюминатор самолёта или просто из окна своего дома, не открывая его. Каким бы чистым ни было стекло, снимок всё равно получится немного хуже, чем если перед камерой не будет никаких препятствий. А ведь здесь идёт речь о непрозрачной дисплейной матрице, сквозь которую камере явно сложнее пробиться, чем через обычное стекло. На выходе мы получаем вот такой результат, явно не приемлемый не то что для флагмана, но и для бюджетного смартфона за 10 тысяч рублей.

Безусловно, с камерой, которую не видно, смартфон выглядит красивее, да и в целом пользоваться таким гораздо удобнее. Благодаря тому, что фронтальная панель не испещрена выемками и другими дизайнерскими изъянами, изображение, которое видит пользователь, предстаёт перед ним ровно в том виде, в каком его задумал автор, не говоря уже о том, что глаз банально не цепляется за инородный элемент. Другое дело, что я сам готов пожертвовать дизайном ради адекватной камеры, потому что часто пользуюсь видеосвязью, да и просто фотографируюсь.

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Мой смартфон – Honor View 20 – тоже имеет выемку. Не сказать, что она слишком мне нравится, скорее даже не нравится, но поскольку избавиться от неё мне явно не удастся, я решил снабдить её собственной функциональностью. Недавно у нас была статья о том, как превратить выемку в индикатор заряженности аккумулятора. Возможно, кто-то скажет, что это надуманный сценарий – что ж, возможно, — но по крайней мере я хоть как-то оправдал наличие выемки и не дал ей простаивать без дела.

Лучшие процессоры для смартфонов

Многие пользователи недооценивают важность того, какой процессор установлен в их смартфоне. Кажется, что если он работает и не тормозит, то остальное не важно. Я не только понимаю такую позицию, но даже в известной мере разделяю. Если человек не играет в топовые игры, то ему совсем не нужно гнаться за новинками отрасли. Тем более, ему не так важно, какой производитель выпустил ”мозги” его гаджета. Зато это имеет большое значение для всей индустрии в целом, а заодно дает понять, как меняется мир гаджетов и куда он идет. Новый отчет показал сильные изменения среди производителей. Мы не просто видим снижение доли Huawei, но и изменение лидера отрасли. О чем же это нам говорит и надо ли уже принимать меры?

Как сообщает Counterpoint, в третьем квартале 2020 года MediaTek стала крупнейшим в мире производителем чипов для смартфонов. Доля рынка этого производителя достигла 31%. То есть каждый третий смартфон в мире работает на ее чипсете. Это очень неплохой показатель, который заслуживает внимания. Тем более, на фоне того, как упали показатели прошлогоднего лидера — Qualcomm.

Такого результата тайваньская компания достигла из-за того, что в мире очень сильно увеличились продажи смартфонов в ценовом диапазоне 100–250 долларов. А также из-за роста продаж устройств на таких рынках, как Китай и Индия. Все это и помогло MediaTek стать крупнейшим поставщиком чипсетов для смартфонов.

Но в другом важном показателе лидерство оказалось за главным конкурентом MediaTek. В то время, как она закрепляла лидерство среди недорогих смартфонов, Qualcomm стала крупнейшим производителем чипсетов 5G в третьем квартале 2020 года.

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Среди продаваемых по всему миру смартфонов 5G 39% используют ее чипы. В третьем квартале 2020 года спрос на смартфоны 5G увеличился вдвое. А 17% всех смартфонов, проданных в третьем квартале 2020 года, приходились на телефоны 5G. Ожидается, что треть всех смартфонов, поставленных в четвертом квартале 2020 года, тоже будет поддерживать 5G. Именно такое повышение спроса на 5G-смартфоны по мнению аналитиков может позволить Qualcomm вернуть себе лидирующие позиции в четвертом квартале 2020 года.

Санкции США в отношении Huawei и запрет на производство собственных процессоров под брендом HiSilicon были на руку другим крупным производителям оборудования, таким, как Samsung, Xiaomi и другим. Например, трудности одной китайской компании привели к подъему другой — Xiaomi. В итоге она стала покупать в три раза больше чипсетов MediaTek по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Говоря о стратегиях развития Qualcomm и MediaTek, аналитик Анкит Малхотра сказал: ”Qualcomm и MediaTek изменили свои портфели, и ориентированность на потребителя сыграла здесь ключевую роль. В прошлом году MediaTek запустила новую игровую серию G, а чипсеты Dimensity помогли привнести технологии 5G в доступные сегменты. Самое дешевое в мире устройство 5G, Realme V3, работает на базе MediaTek”.

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Говоря о перспективах производителей мобильных процессоров, Малхотра также сообщает: ”В первую очередь производители микросхем будут сосредоточены на доведении 5G до широкого потребителя. В будущем это раскроет потенциал потребительских сценариев использования 5G, таких, как облачные игры. Это в свою очередь приведет к повышению спроса на видеочипы с более высокой тактовой частотой и более мощные процессоры. Qualcomm и MediaTek продолжат борьбу за первое место”.

Сейчас сложно представить, чтобы могло вмешаться в спор двух гигантов за лидерство. Индустрия процессоров не может быть перевернута одним игроком буквально в одночасье. Даже если кто-то выведет на рынок супер удачную модель чипа и будет готов продавать ее всем подряд, он все равно не сможет набрать ход настолько быстро, чтобы даже в течение нескольких лет вмешаться в спор лидеров.

Есть Apple со своими чипами серии ”A” и даже Samsung с ее Exynos, но им еще далеко до мирового лидерства, да и не будут они так охотно торговать со сторонними марками, как это делают Qualcomm и MediaTek. У последних нет своих смартфонов, а бизнес заточен именно под продажу компонентов как можно большему количество смартфоностроителей.

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В итоге картинка в ближайшее время будет менять только отчасти. Компании будут уступать друг другу по несколько процентов доли рынка в ту или иную сторону, но третьего среди них не будет еще очень долгое время.

Samsung Galaxy S21 получит поддержку стилуса

На данный момент будущее серии Galaxy Note остается неопределенным. Некоторые слухи свидетельствуют о том, что культовая линейка смартфонов постепенно подходит к своему логическому завершению. После этого появляется опровержение и все начинается заново. Точно я могу сказать только одно — время что-то менять пришло и я рассказывал об этом уже не один раз. Как бы то ни было, Samsung пытается расширить сферу применения своего S Pen на другие смартфоны и линейки. Продукт, который был эксклюзивным для Galaxy Note и некоторых устройств Tab, вот-вот появится в новых смартфонах серии ”S”. И пусть многие ждали, что стилус появится прежде всего в Galaxy Z Fold 3, но, судя по всему, произойдет это в Galaxy S21 Ultra. Похоже, что Galaxy Note 20 все же был последним в своем роде.

Пару недель назад компания Samsung дала понять, что Galaxy S21 Ultra получит поддержку S Pen. Если этого вам недостаточно, чтобы быть в этом уверенными, вот еще одно доказательство.

Список спецификаций нового устройства Samsung SMG998B (Galaxy S21 Ultra) в сертификационном центре FCC показал поддержку ”стилуса” с ”наведением, щелчком и рабочим диапазоном 0,53–0,6 МГц”. Правда, пока не понятно, будет ли стилус поставляться в комплекте со смартфоном или станет опцией. Опять же, если он будет продаваться отдельно, можно ли будет упаковать его в корпус смартфона, чтобы не носить его отдельно. Правда, общественность едва ли положительно воспримет такое поведение компании, ведь в этом случае ”вытягивание денег” станет очень явным. Только представьте себе — место для стилуса в корпусе есть, а самого стилуса нет.

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Интересно, что в отчете FCC так же указывается о возможности обратной беспроводной зарядки от нового смартфона. Например, так можно будет заряжать наушники Galaxy Buds Pro, которые должны появиться вместе с семейством Galaxy S21 и, возможно, даже будут входить в комплект поставки. По последним данным Samsung представит свое новое флагманское семейство 14 января.

Конечно, пока говорить об этом рано, но ”звоночков” появляется все больше и больше. Если новый Galaxy S21 Ultra будет иметь не отдельный стилус, а встроенный в корпус, то это снимет почти все вопросы о будущем линейки Note.

Раньше она была актуальна, так как никто не предлагал ничего подобного. Были единичные исключения, но они ничего так и не добились. Лично я не расстроюсь, если Galaxy Note больше не будет, но уверен, что многие будут спорить со мной. В статье, в которой я рассуждал на тему того, что отказ не просто неминуем, но и необходим, было довольно много несогласных комментариев. А это о чем-то, да говорит.

Galaxy S21 Ultra может похвастаться 6,8-дюймовым дисплеем Infinity-O-Edge Dynamic AMOLED 2X. Он имеет высокое разрешение 3200 x 1440 пикселей (WQHD+), что обеспечит плотность 515 пикселей на дюйм. Максимальная яркость панели будет 1600 нит.

Еще одна интересная деталь — у этой панели есть адаптивная частота обновления. Она может варьироваться от 1 до 120 Гц, но это будет доступно эксклюзивно для S21 Ultra.

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Кроме того, телефон будет оснащен чипсетом Exynos 2100 в паре с 12 ГБ оперативки и получит до 512 ГБ встроенной памяти. Exynos 2100 — это новый 5-нм процессор южнокорейской компании. Чипсет находится выше Exynos 1080 несмотря на то, что он тоже имеет 5-нм архитектуру. Каким бы хорошим не был этот процессор, в США новый смартфон все равно будет продаваться с Qualcomm Snapdragon 888. Надеюсь только, что в этом году разница между ними будет не такой большой, как в прошлом.

Что касается камеры, то у Galaxy S21 Ultra будет основная широкоугольная камера на 108 МП (f/1.8, 24 мм) с OIS и автофокусом. Будут еще два модуля — 12 Мп сверширокоугольный, 10 Мп телевик с 3-кратным оптическим зумом и еще один 10 Мп телевик с 10-кратным оптическим зумом. Главное, чтобы с камерой новинки не было таких проблем, как с прошлогодней моделью.

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Samsung Galaxy S21 будет иметь две SIM-карты + eSIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GNSS, NFC и порт USB Type-C. Устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Среди других функций — быстрая беспроводная зарядка (Qi), Wireless PowerShare, стереодинамики, защита от воды и пыли IP68. Ожидается также поддержка режима DeX и One UI 3.1 на базе Android 11. А еще в отличии от прошлого года, новый смартфон получит сразу два цвета на выбор — Phantom Black и Phantom Silver.

Как изменится Telegram? Отвечает Павел Дуров

Я пользуюсь Telegram практически с момента его официального запуска. Уже не вспомню, как я к этому пришёл, но помню, что новый мессенджер сразу мне понравился, хоть и отталкивал из-за нежелания многих моих знакомых менять площадку для онлайн-общения. Однако со временем большинство из тех, кто в своё время предпочёл «ВКонтакте» или WhatsApp, поняли, что Telegram не только удобен, но и функционален. Каналы, боты, группы и многое другое за короткий срок сильно повысили спрос на этот мессенджер. Но ведь кто-то же должен был за это платить, не так ли?

Немногие об этом задумываются, но Telegram, будучи бесплатным сервисом, не мог существовать долго. Расходы, которые нёс сервис на своё обслуживание и поддержку, составляли сотни миллионов долларов.

По словам Павла Дурова, со следующего года Telegram начнёт постепенно монетизироваться. Об этом он написал у себя в телеграм-канале. По его словам, руководство мессенджера не планирует ни продавать его, ни тем более брать деньги с рядовых пользователей или ограничивать их в доступе к привычным функциям. Новая модель работы Telegram затронет в основном корпоративных пользователей и владельцев крупных каналов, построенных по модели взаимодействия «один ко всем», которым станут за деньги доступны новые возможности.

Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы. Считаем, что реклама в личных и групповых чатах неприемлема. Общение между людьми не должно прерываться на рекламу, — написал Дуров.

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Несмотря на то что Telegram не планирует внедрять рекламу в личные сообщения и групповые чаты, Павел Дуров пообещал создать собственную рекламную платформу. Она позволит владельцам крупных каналов публиковать рекламные объявления, которые, во-первых, не будут выглядеть как сообщения и, следовательно, будут не такими навязчивыми, а, во-вторых, будут направлены на обеспечение конфиденциальности пользователей. Скорее всего, Дуров имел в виду, что реклама будет выделяться в отдельные блоки и проверяться на безопасность

Монетизация Telegram должна приносить пользу не только нам, но и всему сообществу. Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик, пропорциональный их охвату. Или, если – вдобавок к текущим бесплатным стикерам – появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса, — добавил Дуров.

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Откровенно говоря, Дурову давно следовало монетизировать Telegram хотя бы для того, чтобы развеять сомнения пользователей в том, не контролируют ли мессенджер спецслужбы. Да, сам предприниматель неоднократно говорил, что финансирует проект из своих собственных средств. Однако многим реально сложно себе представить, что кто-то в здравом уме способен в течение долгих лет только вкладывать в проект собственные – даже не венчурные – деньги, не получая никакой отдачи. В конце концов, WhatsApp и многие другие сервисы выбрали продаться более крупным игрокам рынка, а Telegram – нет.

Новый концепт OnePlus

Думаю, вы заметили, что со временем различать смартфоны стало довольно сложно. Сокращение незанятой площади на фронтальных панелях привело к тому, что единственным местом современных аппаратов, где дизайнерам ещё можно покуролесить, остался задник. Но поскольку единственным выдающимся элементом задней части смартфона является камера, то и всю свою прыть дизайнеры вложили в неё. В результате сегодня мы имеем кучу разных исполнений основного фото-модуля и практически идентичные во всём остальном устройства. Но OnePlus решила попробовать сыграть на другом.

OnePlus представила концепт-версию своего флагмана OnePlus 8T, которую так и назвали – OnePlus 8T Concept. Смартфон получил точно такой же корпус, как и коммерческая модель, точно такие же характеристики и функциональные возможности. Единственным его отличием от прототипа стала задняя панель, способная менять цвет в процессе использования.

В отличие от смартфонов Huawei, Xiaomi и Samsung, которые просто переливаются за счёт перламутровой окраски или многослойного стекла, OnePlus 8T Concept использует технологию ECMF. Она расшифровывается, как electronic color, material and finish, что в адаптированном переводе на русский значит электронные цвета, материалы и покрытие. Думаю, от перевода понятнее не стало. Поэтому будем разбираться подробнее.

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Если говорить простым языком, то ECMF представляет собой особый тип покрытия на основе оксида металла, которое может под напряжением менять свой цвет от серебристого до тёмно-синего. По своей сути, технология напоминает электрохромное стекло, которое OnePlus использовала в смартфоне Concept One для затемнения объективов основной камеры.

Если помните, затемнение происходило в тот момент, когда на стекло подавалось небольшое напряжение – совершенно безвредное для людей, но заставляющее его темнеть. В результате создаётся впечатление, что камеры у смартфона как будто и нет либо оно скрыто за тёмным-тёмным стеклом, позволяющим к тому же вести съёмку ярко освещённых объектов без пересветов.

Но ECMF-плёнка, напротив, не скрывает, а сигнализирует о чём-то. Покрытие, меняющее цвет, может использоваться в разных сценариях. Самый простой – сигнализирование о пропущенных вызовах или сообщениях. Однако OnePlus придумала своей технологии применение посложнее. Инженеры компании объяснили, что ECMF-покрытие за счёт мгновенной реакции за счёт использования технологии mmWave может использоваться в качестве своего рода метронома для дыхательных упражнений.

Поскольку это концепт, OnePlus 8T с ECMF-покрытием вышел ограниченным тиражом и в продажу не поступит. Однако сам факт того, что OnePlus представила аппарат общественности, может свидетельствовать о потенциальном намерении компании начать коммерческое использование технологии смены цвета в своих будущих смартфонах. В конце концов, необязательно наносить покрытие на аппараты в виде узоров, а можно раскрасить им всю панель, позволив пользователям менять цвет корпуса целиком.

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Сложно однозначно сказать, насколько эта штука нужна на практике. Ведь даже если OnePlus придумает новые сценарии применения, в целом у ECMF-покрытия довольно сомнительная польза, не выходящая за пределы «косметики». Другое дело, что стоить смартфон с таким покрытием явно будет дороже обычного стеклянного или металлического варианта, поэтому лично я бы, наверное, 10 раз подумал, прежде чем покупать себе нечто такое.