Samsung возвращается в Россию, а Google подчинилась ФАС: итоги недели

На этой неделе произошло, как минимум, два знаковых события. Во-первых Google согласилась использовать в Google Play сторонние системы оплаты, чтобы пользователям было проще покупать что-либо в этом популярном магазине. Но интересные вести поступили и со стороны Samsung. Компания разместила на своем сайте цены предзаказа новых смартфонов. Это могло бы не привлечь внимания, если бы до этого она не приостановила продажи в России. Не обошлось и без других интересных новостей, которые мы предлагаем обсудить в нашей традиционной итоговой новостной подборке.

Новый способ оплаты в Google Play

Несмотря на то что оплату за софт в российском сегменте Google Play не принимают уже более полугода, фактически блокируя даже обновление купленных когда-то платных приложений, в скором времени это ограничение может быть снято полностью. Google пересмотрела платёжную политику в России и разрешила пользователям проводить транзакции через сторонние системы. Таким образом компания не нарушит действующий санкционный режим, а мы с вами получим возможность оплачивать приложения, игры и встроенные покупки в Google Play, практически без ограничений.

Информация о внедрении сторонних систем оплаты в Google Play специально для России появилась на официальном сайте Google в разделе технической поддержки. Там хоть и несколько казённым, но всё-таки вполне однозначным языком говорится о том, что для пользователей из России не действует ограничение на обязательное проведение платежей строго через Google Play.

Начиная со 2 августа 2022 года, положения правил Google Play в отношении платежей, требующие использования платёжной системы Google Play, не применяются к разработчикам, распространяющим приложения через Google Play, требующим или принимающим платежи от пользователей из России в данный период времени, — говорится в пояснении к правилам приёма платежей.

Если переводить с казённого языка на человеческий, то получается, что для разработчиков, которые распространяют свой софт через российский сегмент Google Play, было сделано исключение. Им позволили использовать независимые системы оплаты, которые позволят принимать платежи от пользователей в обход официального каталога, как того несколько лет требовали антимонопольные органы.

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Сложно представить, что компания просто задумалась об удобстве и благополучии рядовых пользователей. Тем более, что сама Google на транзакциях через сторонние системы оплаты не зарабатывает вообще ничего. Скорее всего, дело в том, что недавно Федеральная антимонопольная служба признала Google виновной в монополизации систем оплаты в Google Play и обязала её разрешить сторонние системы. Не исключено, что компания подчинилась, поскольку не сделать этого было попросту нельзя.

По состоянию на конец августа в Google Play уже есть приложения, которые взимают платежи через сторонние системы оплаты. В основном это стриминговые сервисы. И Okko, и Amediateka, и Start, и IVI, и многие другие онлайн-кинотеатры в версии для Android позволяют оплатить подписку картой, либо перебрасывая вас на официальный сайт, либо предлагая сделать это в интерфейсе самого приложения.

А вот приложения и игры почему-то такой возможности не имеют. Во всяком случае, с десяток утилит, которые я проверил, не имели встроенного инструмента оплаты. В каждой из них, когда я пытался оплатить либо премиум-аккаунт, либо какую-то встроенную покупку, на экране появлялась ошибка, оповещающая меня о том, что платежи через Google Play в России не работают. Это довольно странно, учитывая, что большая часть проверенных мной программ принадлежат российским студиям, и в их интересах прикрутить независимый от Google инструмент оплаты.

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Это наталкивает на определённые мысли о том, что пока исключение действует только в отношении стриминговых платформ. Косвенно эту версию подтверждает и то, что Apple с некоторых пор также позволяет им принимать оплату за подписки в обход App Store. Впрочем, на сайте самой Google о каких-либо исключениях из исключений не говорилось ни слова. А значит, высоко вероятно, отсутствие стороннего инструмента оплаты во многих приложениях — это недоработка их создателей.

Вообще, разрешение сторонних систем оплаты в Google Play — это очевидно положительное событие. Ведь теперь пользователи смогут оплачивать подписки и встроенные покупки в приложениях, скачанных из официального каталога, так же, как и раньше. Но, с другой стороны, пока не очень понятно, можно ли таким образом оплачивать сами приложения. Ведь для этого Google должна была бы встроить стороннюю систему оплаты прямо в каталог, а она на это вряд ли пойдет.

Так что пока мы видим довольно существенное ограничение, которое состоит в невозможности покупать платные приложения. Да, их в Google Play не так много. Сейчас все разработчики монетизируют свой софт подписками и рекламой. Поэтому назвать это большой потерей нельзя. Однако факт остаётся фактом, и само наличие ограничения — это не очень хорошо.

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Я уже не говорю о том, что сайт Google Play в России продолжает оставаться заблокированным. Несмотря на то что Роскомнадзор вроде бы не имел к нему претензий, после блокировки Google Новостей под ограничение попала и веб-версия мобильного каталога. Это тоже не способствует его популяризации. А значит, пока блокировка действует, рассчитывать на полноценное возобновление работы Google Play в России скорее всего не стоит.

Каким будет Xiaomi 13 Pro

Заметили, сколько внимания в последнее время приковано к Xiaomi? Это логично, ведь компания после начала проблем у Huawei стала главным китайским производителем смартфонов. А еще компания сильно прибавила с точки зрения качества своих устройств. Что-то надо сделать с моделью продвижения, но в целом компания идет правильным путем. Тем интереснее разбираться в новинках и потенциальных новинках, которые еще только должны выйти, и вот нас ждем еще одна, которая появится уже совсем скоро. Теперь мы знаем о ней немного больше.

Ранее в этом месяце китайский производитель Xiaomi выпустил второе поколение складного смартфона Xiaomi MIX Fold 2. Ожидается, что скоро компания также выпустит свой следующий номерной флагман серии Xiaomi 13. Теперь доступна некоторая новая информация о его версии с приставкой Pro. По словам популярного технического блогера @DCS на Weibo, Xiaomi 13 Pro будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2K. Этот смартфон также будет поддерживать гибкий экран Samsung E6 с частотой обновления 120 Гц. Это означает, что экран будет изогнутым, а впечатления от его использования будут более полными.

Согласно предыдущим сообщениям, в стандартной версии Xiaomi 13 будет использоваться плоский экран с почти равными узкими сторонами. Тем не менее, Xiaomi 13 Pro будет использовать ”бесконечный” экран, изогнутый по всем четырем направлениям, что пока реализовать довольно сложно. Но по имеющейся информации, он будет именно таким. 26 августа в другом отчете сообщалось, что в стандартной версии Xiaomi 13 будет использоваться гибкий экран 2,5D размером около 6,36 дюйма. Этот дисплей так же должен поддерживать частоту обновления 120 Гц. Камера будет располагаться в отверстии, а рамки будут ультратонкими.

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В июле этого года появились сообщения о том, что серия Xiaomi 13 будет использовать разрешение 2K. Этот смартфон также имеет керамическую версию производства BYD. Что касается времени автономной работы, инженерная модель серии Xiaomi 13 использует многополюсное одноэлементное решение. Емкость батареи будет большой, а заряжаться она сможет с мощностью до 100 Вт. Отвечать за такую скорость зарядки будет чип, разработанный самой Xiaomi. Кроме того, это устройство будет поддерживать беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

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Серия Xiaomi 13 станет обновлением серии Xiaomi 12S, которая вышла на рынок в июле этого года. Этот смартфон оснащен 6,28-дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2400 × 1080 и частотой 120 Гц. Под капотом в этом устройстве используется процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Устройство имеет встроенный аккумулятор емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 67 Вт.

Телефон также поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт. В Xiaomi 12S Pro используется 6,73-дюймовый экран Samsung E5 AMOLED с разрешением 3200 × 1400 пикселей. Он также оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1. Устройство имеет встроенный аккумулятор емкостью 4600 мАч и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт. Беспроводная, как и в случае с ”обычной” версией, предлагает мощность 50 Вт, а обратная беспроводная зарядка имеет мощность 10 Вт.

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Все эти смартфоны не просто хороши сами по себе, как говорится, в вакууме, но и могут конкурировать с другими устройствами, которые тоже сильно подтянулись. Купить их можно не только в России, но и на AliExpress. В этом случае цена будет существенно ниже. В некоторых случаях в несколько раз, если сравнивать с официальным сайтом XIaomi в нашей стране. На AliExpress вообще можно купить много интересного. Если не знаете, что именно, подпишитесь на Telegram-канал ”Сундук Али-Бабы”. Там много отличных подборок товаров с высоким рейтингом и хорошими отзывами.

Выход нового флагманского телефона Xiaomi интересен еще и тем, что вызовет новую гонку мэтров между собой, от которой выиграем только мы — простые покупатели.

Будет ли зарядка в комплекте Оппо

Помните, сколько шума было после того, как Apple перестала класть в комплект с iPhone зарядное устройство? Я бы даже назвал это волной хейта. В том числе и многие производители подкалывали американскую компанию, говоря в своей рекламе ”а у нас-то все нормально…”. Вот только в последующих поколениях моделей Samsung и Xiaomi, которые выступали активнее всего, тоже не было комплектной зарядки. Лично я считаю, что это хорошо, но многие со мной не согласятся. Тем более, что до недавнего времени положение бюджетных и средних смартфонов казалось стабильным. Теперь еще больше моделей могут остаться без зарядного устройства в комплекте.

Если вы не помните, почему компании отказались от комплектной зарядки, то они заявляли, что так будет лучше для экологии. Кто-то говорил, что так получается сдерживать цены на смартфоны, мол, цена осталась прежней, но комплект уменьшился. Лично я бы вообще продавал смартфоны без зарядки и провода. Если бы знал, что так они будут стоить дешевле примерно на стоимость этих аксессуаров. Просто у меня накопилось много оригинальных и сторонних зарядок, и мне просто не нужно то, что в коробке. А если будет нужно, я доплачу разницу и получу нужные мне аксессуары.

Но многие говорят о том, что компании просто в край [обнаглели], и поэтому стали навязывать покупку аксессуаров. Правда есть и с той, и с другой стороны, но сейчас не об этом, а о том, что Apple, Samsung, Google и Xiaomi больше не кладут адаптер питания в комплект со всеми или частью своих устройств. Есть некоторые исключения по рынкам, где наличие зарядки обязательно по закону, но это редкие случаи.

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Теперь Oppo провела сессию вопросов и ответов со своим вице-президентом по международным продажам и обслуживанию Билли Чжаном в кулуарах конференции, посвященной европейскому дебюту Oppo Reno 8 и других устройств, которая прошла в Париже. Одним из многих вопросов, затронутых в ходе их почти часовой беседы, было то, будет ли Oppo класть зарядку в комплект поставки новых телефонов.

Билли Чжан начал с демонстрации опыта своей команды в области быстрой зарядки с помощью решения SuperVooc. Производитель готовится выпустить зарядное устройство на 240 Вт. Оно имеет напряжение 24 вольта и силу тока 10 ампер, а запущено будет в 2023 году. При этом батарея емкостью 4500 мАч может полностью зарядиться за девять минут. И это происходит без ущерба для срока службы батареи.

Учитывая это, Билли Чжан отмечает, что Oppo хочет и дальше делать эту технологию доступной для пользователей. Потому что компания осознает, что в настоящее время может быть сложно найти на рынке зарядное устройство SuperVooc. Зарядное устройство мощностью 80 Вт для Find X5 Pro (и Reno 8) даже не включено в каталог компании. Однако доступен блок на 65 Вт и прилагаемый кабель.

Представитель говорит: «На данный момент мы должны продолжать класть его в коробку, чтобы предоставить его нашим пользователям». С другой стороны, он дает понять, что Oppo рассматривала возможность удаления зарядного устройства из упаковки «некоторых продуктов», начиная с 2019 года. Билли Чжан подчеркивает, что компания действительно думает над этим вопросом. А поставка зарядных устройств SuperVooc в определенные магазины делает такое развитие событий более вероятным.

Смартфоны с самой быстрой зарядкой 2022 года. Собрали самый топ.

Мы не знаем, действительно ли Oppo уберет зарядное устройство из комплекта поставки всех своих следующих смартфонов. Но вероятность крайне велика, и компания этого не скрывает. Особенно учитывая то, что я сказал в начале, о том, что проще сделать цену смартфона на несколько десятков долларов или тысяч рублей ниже, чем класть в комплект дорогой адаптер питания.

Ходят слухи и о том, что другие производители последуют этому примеру, включая многие китайские компании (OnePlus, Huawei и другие). Пока это только слухи и доказательств нет, но если раньше их сдерживала конкуренция, то сейчас, когда все отказались от зарядки, это их выбор. Они могут сделать комплектную зарядку конкурентным преимуществом или отказаться от нее, не проиграв ничего не фоне конкурентов. Это наш новый мир, в котором места комплектному адаптеру питания нет. А если он вам нужен, вы можете купить его отдельно, в том числе заказав на AliExpress. Много отличным вариантов можно найти в Telegram-канале Сундук Али-Бабы. А Поделиться своим мнением о комплектной зарядке можно в нашем Telegram-чате.

Samsung снова будет продавать телефоны в России?

Весной Samsung вслед за Apple приостановила официальные продажи в нашей стране. До момента активизации механизма параллельного импорта купить смартфоны Самсунг можно было только из складских запасов. Ни одна новинка этого года так и не добралась до России. Однако некоторые пользователи умудрились получить свои оплаченные предзаказы из серии Galaxy S22. Кому-то же просто вернули деньги, а новое устройство не привезли. Но, похоже, в Самсунг начали осознавать, что находятся в проигрышном положении, и явно недосчитались значительного количества денег.

1 сентября, Samsung официально открыла предзаказ на свои новинки Galaxy Z Fold 4 и Flip 4 в нашей стране и объявила на них цены. Это может означать только одно — компания официально возвращается на российский рынок. Давайте посмотрим, какие подарки можно получить за предзаказ и во сколько обойдутся новинки покупателям в нашей стране.

На сайте официального интернет-магазина Самсунг появилась страница с оформлением предзаказа на Galaxy Z Fold 4 и Flip 4. Компания установила на новинки следующие цены:

Galaxy Z Fold 4 256 ГБ — 179990 рублей.

Galaxy Z Fold 4 512 ГБ — 189990 рублей.

Galaxy Z Flip 4 128 ГБ — 104990 рублей.

Galaxy Z Flip 4 256 ГБ — 114990 рублей.

По сравнению с прошлым годом цена на Fold выросла на 20 тысяч рублей. Напомню, что Fold 3 поступил в продажу за 159990 рублей. А Flip подорожал на 15 тысяч рублей. Flip 3 продавался за 89990 рублей. Общая тенденция увеличения цены устройств достигла и нашей страны. С учетом того, что смартфоны дорожают по всему миру, то удивляться особо нечему. Однако курс доллара по сравнению с прошлым годом стал значительно меньше, поэтому можно было ожидать, что Самсунг сможет сохранить цены на устройства на уровне прошлого года или повысить их не так ощутимо.

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Но то, что может заинтересовать многих желающих купить новинки — это подарки, которые производитель предлагает за оформление предзаказа. Те, кто до 10 сентября закажет одно из новых устройств, получит в подарок беспроводные наушники Samsung Galaxy Buds Pro. Если же при этом вы решите сдать старое устройство в Trade-In то получите дополнительную скидку в 10 тысяч рублей. Таким образом, стоимость новых раскладушек можно достаточно ощутимо снизить.

Возможно, что наушники вам не нужны. Их можно будет быстро продать на Авито и получить за них реальные деньги. Тогда стоимость устройств плавно опустится к значениям прошлого года. В общем, если вы ждали эти смартфоны в нашей стране, то самое время оформить предзаказ. Обратите внимание, что это необходимо сделать до 10 сентября. Параллельный импорт для Самсунга больше не нужен.

Помимо последних новинок, Samsung добавил на свой сайт и все предыдущие устройства этого года. Так, доступны для покупки все модели популярной в нашей стране A-серии. Galaxy A53 на 128 ГБ можно приобрести за 36 тысяч рублей, а А73 с тем же объемом памяти за 43 тысячи рублей.

Также теперь доступны для заказа и все смартфоны линейки Galaxy S22. Однако цены могут немного шокировать. Galaxy S22 Ultra можно заказать за 125 тысяч рублей. Причем это версия на процессоре Exynos. В этом плане серый рынок может предложить значительно более привлекательную стоимость на эти смартфоны. Версию на более стабильном и производительном Snapdragon можно приобрести за 70 тысяч рублей. Согласитесь, что разница в 50 тысяч между этими устройствами — очень много.

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За эти деньги можно дополнительно купить себе планшет и еще какой-нибудь смартфон. И в итоге на руках у вас будет три разных устройства. Тоже самое и с более дешевыми устройствами A-серии. Galaxy A53 можно найти за 24 тысячи рублей. Для смартфонов этого ценового сегмента разница в 12 тысяч рублей очень существенна. Однако в некоторых ситуациях переплата может быть оправданна. Если вам важно получить гарантию на покупку, то только на официальные устройства будет распространяться двухлетняя гарантия по закону о защите прав потребителей. Ни один серый продавец подобное предоставить просто не сможет.

К сожалению, пока недоступно для заказа новое поколения умных часов Galaxy Watch 5. По какой причине производитель привез в нашу страну смартфоны, но не захватил с собой часы, непонятно. Но на них открыт предзаказ в крупных сетевых магазинах бытовой техники. Скорее всего, это устройства, ввезенные по параллельному импорту. Но для пользователей разницы с официальными поставками никакой не будет.

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Возвращение Самсунг на российский рынок дает надежду, что устройства будут теперь на постоянной основе завозиться на территорию России, и остальные продавцы смогут закупать их напрямую у производителя. Возможно, что в скором времени и другие компании одумаются и поймут, что бизнес в такой ситуации превыше всего. Я думаю, что поклонники Apple очень ждут возвращения любимой компании обратно.

Как Samsung подкалывает Apple

Как же интересно, когда в мире электроники встречается тонкий или не очень троллинг. Например, одни компании подкалывают другие, высмеивая и особенности их устройств. Чаще всего такое встречается между Apple и Samsung. При этом именно корейская компания отмечается этим больше всего. Как только выходит новый iPhone, особенно, если у него есть недостатки, пиарщики компании просто не могут пройти мимо этого и довольно оперативно снимают ролики с высмеиванием новинки. Но иногда они работают на опережение и сразу говорят о том, что не надо даже ждать новый смартфон, а можно просто купить сейчас тот Samsung, который есть на рынке в данный момент. И этот год не оказался исключением.

Часто троллинг Samsung оказывается довольно комичным не только с точки зрения острого ума авторов сценария, но и с точки зрения результата. Проще говоря, троллинг оказывается немного глупым. В этот раз компания пошла довольно легким путем, поспешив за несколько дней до презентации iPhone 14, которая состоится 7 сентября, высмеять особенности, которые точно не дотянут до решений Samsung. Как минимум по цифрам.

«Приготовьтесь к предстоящей презентации Apple, когда вы попадете в мир, где все будут поворачиваться, но не в вашу сторону», — отмечает диктор в новом видео Samsung, рекламирующем Galaxy S22 Ultra и Galaxy Z Flip 4.

Пока это похоже просто на желание вставить в свою рекламу хоть что-то про iPhone, выхода которого ждет весь мир гаджетов. Но это еще не все, и дальше компания не унимается, начиная перечислять преимущества своих устройств.

А вот и сам ролик:

В видео рассказывается о функциях, которых нет в устройствах Apple. По крайней мере, в этом поколении вероятность их появления крайне мала. Одной из первых называют возможности складного корпуса Galaxy Z Flip 4. Мол, Apple так и не сделала того, что Samsung выпускает уже несколько лет.

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Так же отмечается, что у Samsung камера имеет разрешение 108 Мп. Учитывая, что iPhone до сих пор предлагает 12 Мп, а, по слухам, сейчас получит один из модулей на 48 Мп, такое значение кажется очень высоким. Вот только это хитрость, которая в реальности не улучшает качества снимков. iPhone даже с 12 Мп является одним из лидеров цифровой фотографии, не говоря уже о видео, где с ним никто не может сравниться.

Упоминается также лунный режим, но это вообще не стоит комментировать. У нас в редакции есть присказка о полезности таких функций, в которой говорится, что ”это пригодится, когда ты будешь стоять на вершине горы и тебе надо будет передать файл пролетающему мимо орлу”.

Единственное преимущество, с которым действительно можно более менее согласиться, это 10-кратная перископическая камера S22 Ultra. Это действительно может пригодиться. Но, положа руку на сердце, часто ли вам не хватало такого увеличения?

Как найти Samsung, если потерял.

Тут интереснее всего то, что Samsung имеет интересную особенность. Компания не просто высмеивает то, чего нет у Apple, но и часто идет ее путем, повторяя за ней даже негативные вещи. Так, например, производитель Galaxy высмеивал Apple за отсутствие разъема для наушников, но очень скоро сам от него отказался. До этого они хвалились наушниками в комплекте, но в следующем поколении сами убрали их из коробки.

Карты памяти тоже были отправлены на свалку истории. А еще корейская компания много смеялась над тем, что у Apple нет зарядки в комплекте, и буквально через пару месяцев выпустила телефон без нее.

Сейчас мы даже не будем вспоминать, как Samsung на презентации Galaxy S22 обещала снижение частоты обновления дисплея до 1 Гц, а потом на сайте в спеках писали, что минимальное значение 48 Гц. Все это показывает Samsung не с самой лучшей стороны, но от этого ее поведение и троллинг Apple не становятся менее интересными. Поэтому давайте еще раз посмотрим ролик выше, обсудим это в нашем Telegram-чате и представим, как поднимется нос Samsung, когда выйдет Galaxy S23 с камерой на 200 Мп.