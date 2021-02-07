Xiaomi подает в суд на США, а Huawei готовит новый супер-смартфон: итоги недели

На этой неделе было много поводов поговорить о китайских компаниях. Например, о том, что Xiaomi представила интересный концепт смартфона, а заодно спросила, стоит ли ей делать дорогие устройства. Huawei тоже отметилась на поприще дорогих смартфонов, рассказав, когда выпустит свое новейшее складное устройство. А еще об этих компаниях можно было поговорить в контексте санкций. Например, Xiaomi подала в суд на США из-за введенных ограничений, а представитель администрации Джо Байдена рассказал, чего стоит ждать Huawei и будут ли с нее сняты запреты. Все это и многое другое вы найдете в нашей традиционной новостной подборке. Садитесь поудобнее и давайте начинать.

Xiaomi подает в суд на США

В самом начале этого года США внесли Xiaomi в чёрный список, объявив угрозой национальной безопасности. Это было довольно неожиданным поворотом событий, поскольку все прекрасно помнят, к чему это привело Huawei. Компанию обвинили в сотрудничестве с коммунистической партией Китая и наложили на неё санкции. Против Xiaomi пока аналогичные ограничения не вводили, но это можно считать лишь вопросом времени. Поэтому китайцы решили обратить это себе на пользу и добиться отмены ещё не вступивших в силу санкций через суд. Конечно, американский.

Xiaomi подала против Министерства финансов и Министерства обороны США иск в суд Вашингтона, округ Колумбия. Об этом пишет Reuters. Компания хочет добиться исключения из списка угроз национальной безопасности, поскольку её внесли туда без соблюдения надлежащей правовой процедуры и без ведома Xiaomi. Юристы китайской компании сослались на пятую поправку к конституции США, где как раз говорится о праве обвиняемых на надлежащее судебное разбирательство, которое, по их мнению, и было нарушено.

Внеся Xiaomi в список угроз национальной безопасности якобы из-за связи с министерством обороны КНР, США отрезали компанию от финансового рынка США, чем нанесли ущерб её способности вести и развивать свой бизнес на территории страны, поддерживать деловые отношения и продавать свою продукцию. Внесение в чёрный список было абсолютно незаконным, поскольку прошло без надлежащей правовой процедуры, не говоря уже о том, что Xiaomi не принадлежит, не контролируется и никоим образом не связана с оборонной промышленностью КНР, — заявили в Xiaomi.

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Несмотря на то что США не наложили на Xiaomi никаких санкций, сам факт внесения в чёрный список уже доставил компании немало проблем. Наиболее серьёзная – это запрет на продажу акций через американские биржи и владение ими для американских инвесторов, которые были вынуждены в экстренном порядке избавляться от них. Кроме того, Xiaomi закрыли доступ к госконтрактам и запретили вступать в какие-либо отношения с государственными органами. И это – только внесение в чёрный список. А что будет, если наложат санкции?

К сожалению, у нас уже есть пример того, что бывает с компанией, на которую США наложили экономические ограничения. Опыт Huawei показывает, что росчерком пера можно если не убить, то по крайней мере очень сильно покалечить даже очень крупный и устойчивый бизнес. Вот лишь основные негативные аспекты введения санкций против Huawei:

Запрет на использование сервисов Google

Запрет на доступ к обновлениям Android

Запрет на поставку оборудования госорганам США

Запрет на использование процессоров ARM

Запрет на производство собственных процессоров

Запрет на использование любых американских приложений

Запрет (фактически) на сотрудничество с любыми предприятиями под угрозой введения санкций против них

Но Huawei – это Huawei. Она примерно предполагала, что такой исход может случиться, а потому начала за несколько лет готовить альтернативный сценарий развития, который состоял в переходе на собственную платформу. Несмотря на то что Harmony OS на тот момент находилась в зачаточном состоянии, да и, честно говоря, находится до сих пор, сам факт того, что у Huawei есть своя операционная система, дорогого стоит. Но есть ли у Xiaomi нечто подобное? Что-то мне подсказывает, что нет.

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Несмотря на то что внесение Xiaomi в чёрный список инициировала администрация Дональда Трампа, вряд ли администрация Джо Байдена пойдёт на обратное. Как известно, Байден тоже является противником китайского лобби, а потому не станет отыгрывать всё назад. К тому же, такого рода решения, вопреки расхожему мнению, принимает не один человек, а целая группа, которая (в большинстве своём) из-за особенностей политической системы США не заинтересована в удовлетворении своих собственных амбиций.

Стоит ли Xiaomi делать дорогие смартфоны

Xiaomi – топ за свои деньги. Эта фраза пошла в народ не просто так. Долгое время Xiaomi брала тем, что предлагала дешёвые смартфоны с флагманскими характеристиками. Очевидно, что это было очень выгодно для потребителя, но не очень выгодно для самой компании – не только из-за низкой маржинальности, но из-за ограничений в технологиях, которые она могла бы предложить рынку. Поэтому китайцы постепенно начали избавляться от образа производителя ширпотреба, сначала выделив суббренд Redmi в отдельное предприятие, а потом начав постепенно выпускать всё более и более дорогие устройства с передовыми возможностями. Но всё ещё впереди.

Xiaomi хотела бы начать выпускать смартфоны с ценой от 1500 долларов. На это намекнул генеральный директор компании Лей Цзюнь. По его словам, Xiaomi Mi 10 Ultra, который вплотную приблизился к отметке в 1000 долларов, разошёлся невероятным тиражом. Этот успех дал понять Xiaomi, что её потребители выросли из сегмента 300-400 долларов и способны тратить на смартфоны гораздо больше денег. Другой вопрос — насколько.

«Если Xiaomi выпустит высококлассный смартфон за 10 000 юаней (1500 долларов), вы его купите? Если бы мы выпустили смартфон за 10 000 юаней, то каким он, по-вашему, должен быть? Не бойтесь рассуждать и предлагать свои самые смелые идеи, это только приветствуется», — написал Цзюнь у себя на странице в социальной сети Weibo.

Очевидно, что Xiaomi пока только собирает обратную связь, чтобы понять, насколько вообще широка аудитория тех, кто потенциально готов потратить 1500 долларов за смартфон китайского бренда. В конце концов, нельзя брать потребителя нахрапом, особенно, когда он платит такие деньги. Поэтому, помимо опроса о готовности, Цзюнь решил провести опрос о личных предпочтениях пользователей. Ведь, несмотря на то что Стив Джобс всегда считал, что потребители не знают, что они хотят, пока им этого не дать, в последнее время стало в порядке вещей прислушиваться к ним, и даже Apple этим не брезгует.

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На самом деле у Xiaomi уже был очень дорогой смартфон с ценой под 3000 долларов. Я говорю о Xiaomi Mix Alpha, который почти целиком представлял один сплошной дисплей. Он выглядел очень инновационно и перспективно, но Xiaomi решила не выпускать его в продажу, несмотря на громкий анонс и организацию выставочных стендов в фирменной рознице. Видимо, китайцы просто изучили потенциальный спрос и выяснили, что расходы на производство банально себя не окупят, и пришли к пониманию, что ещё не время выпускать такие устройства.

На что же рассчитывает Цзюнь на этот раз? Несмотря на то что 1500 долларов – это всего в два раза меньше, чем 3000, очевидно, что желающих купить смартфон за 1500 будет во много раз больше, чем тех, кто был готов выложить за него 3000. Другое дело, что нужно обязательно учесть предпочтения пользователей, чтобы предложить им товар, который бы максимально отвечал их потребностям. Хотите большой экран совсем без рамок? Будет вам экран. Хотите складную конструкцию? Будет вам складная. Главное – чтобы пользователи от счастья, что Xiaomi спросила их мнения, не начали выдумывать всякую чушь, которую сами потом не захотят покупать.

Санкции США против Xiaomi и Huawei. Чем они отличаются?

Но технологическая продвинутость – это отнюдь не самое важное в смартфоне. Не меньшую роль, чем инновационные наработки, имеет то, как долго они будут сохранять актуальность. А это зависит не от того, как долго Xiaomi не будет выпускать новых устройств, а от сроков программной поддержки. Ведь если китайцы будут обновлять исходный аппарат хотя бы 4-5 лет, расширяя его функциональные возможности каждый год, потребители оценят этот жест и куда охотнее купят продукт, даже если он дорог. Просто так они будут знать, за что платят.

Когда выйдет складной Huawei Mate X2

Намеки на то, что у Huawei будет новый складной смартфон, уже были. Они поступали как со стороны аналитиков и инсайдеров, которые генерировали слухи, так и со стороны официальных представителей бренда. Сейчас ясности стало больше, и мы понимаем, что новому смартфону действительно быть. Компания Huawei недавно опубликовала в китайской социальной сети Weibo сообщение о том, что 22 февраля представит в Китае свой новый складной смартфон — Huawei Mate X2. Эта новость идет вслед за слухами о том, что Huawei снова получит доступ к сервисам Google уже весной этого года. Такие новости выглядят несколько странными, но они есть и пропускать их просто нельзя. Давайте разберемся, что ждет Huawei в ближайшее время, что нового в складном смартфоне и как вообще его собираются выпускать, если у компании нет комплектующих.

Интересно, что 22 февраля — это дата, во время которой в обычных условиях проходила бы выставка MWC. При этом первое поколение смартфона показали как раз во время этого мероприятия, но в 2019 году. Тогда я одним из первых в мире смог потрогать новинку, чем и поделился с вами.

Санкции США против Xiaomi и Huawei. Чем они отличаются?

В этом году Huawei не стала первой компанией, которая решила не ждать до июня (на это время предварительно перенесли MWC 2021). Некоторые бренды решили выкатить свои смартфоны как раз в то время, когда выставка должна была пройти, если бы не было пандемии. По этой же причине Samsung выпустила серию S21 раньше, чем обычно.

Но самое интересное даже не в том, что Huawei готовит обновление складного смартфона, а в том, что это будет по сути новое устройство. Выяснилось, что формат Galaxy Fold оказался более практичным и Huawei пришлось переделывать свой смартфон, чтобы он был экраном не наружу, а внутрь.

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Предполагается, что помимо 8-дюймового складного дисплея Mate X2 получит второй экран размером 6,45 дюйма. Такое решение более практично. Риск разбить или просто поцарапать экран становится существенно ниже, а смартфон станет в руке более целостным.

Правда, не могу не отметить, что пользования Huawei Mate Xs в течение примерно месяца оставило у меня приятные впечатления именно из-за того, что было ощущение увеличения экрана, а не того, что я перехожу на другой, раскладывая смартфон.

Можно предположить, что с большой долей вероятности новый Mate X2 будет продаваться только в Китае. По крайней мере так будет на момент запуска модели. Это связано с тем, что выпуск на других рынках без сервисов Google просто не имеет смысла. Тем более за те деньги, которых будет стоить новый смартфон.

Еще одна причина связана с нехваткой комплектующих, которыми были забиты склады компании, но теперь их становится все меньше. Особенно остро стоит вопрос процессоров. Собственные Kirin сейчас больше не производятся из-за санкций, а закупать у сторонних производителей можно только чипы без поддержки 5G. Да и то, работать с Huawei можно пока не всем.

Новые смартфоны Huawei на Kirin продолжат выходить. Как это возможно?

Вся эта ситуация выглядит очень странной из-за того, что компания находится в сложном положении, о котором все знают, но при этом пытается вести себя так, будто ничего не происходит. Она продолжает выпускать смартфоны, в частности Huawei Mate 40, который пусть и был продан в количестве нескольких миллионов штук, но все равно не показал тех значений, которых от него ждали.

Да и производить их в большом количестве нельзя из-за того, что не хватает процессоров. В итоге компания сейчас выпускает Mate X2, который, скорее всего, тоже будет работать на Kirin 9000. А в планах у нее еще и Huawei P50, на долю которого останется совсем мало процессоров. Об этом я уже подробно рассказывал в отдельной статье.

Получается, Huawei тратит большие (а может быть и огромные) деньги на разработку устройств, которые будут продаваться очень небольшим партиями по ее меркам. Заработать на таких объемах будет сложно. Выходит, все это нужно только для того, чтобы показать миру, что компания жива? Может быть. Но ведь все и так знают, что с ней происходит.

Есть еще одно возможное развитие событий. В США пришел к власти новый президент и он будет вести другую политику. Возможно, он многое изменит и в отношении Huawei. Есть даже вероятность того, что у Huawei уже есть какая-то ясность по поводу ослабления или даже полного снятия санкций. С другой стороны, с момента прихода Джо Байдена к власти прошло слишком мало времени, чтобы говорить о каких-то немедленных изменениях.

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Мы каждый раз ждем от презентации Huawei, что вот сейчас-то нам скажут, что Google вернулся, Kirin снова будут производиться, а смартфоны бренда опять выйдут на уровень продаж, который был до введения ограничений. Я бы не стал на это сильно рассчитывать, но очень буду этому рад. Не знаю, как вы, а я люблю устройства этого бренда и хочу, чтобы они вернулись. В том числе и для того, чтобы создавать больше конкуренции, подстегивая других производителей не расслабляться.

Как обманывают пользователей Google Фото

Вам когда-нибудь приходилось получать на электронную почту сообщение о том, что вы выиграли в лотерею и вам назначена выплата, для получения которой нужно ввести данные банковской карты, или что-то типа того? Скорее всего, приходилось, по крайней мере, когда-нибудь в прошлом, потому что в последнее время антиспам-механизмы научились с этим бороться, успевая заблокировать отправителя ещё до того, как большая часть рассылки достигнет своих получателей. Но мошенники находят способы обмануть систему и нередко им это даётся, например, как с «Google Фото».

Злоумышленники начали рассылать фишинговые письма о поддельном выигрыше или назначении государственных выплат через «Google Фото». Несмотря на то что сервис ориентирован на работу с фотографиями, он поддерживает общие альбомы, к которым можно открывать доступ широкому кругу пользователей.

Мошенники просто собирают адреса электронной почты потенциальных жертв, а потом добавляют их в общий альбом. Там их ждёт одна единственная картинка с сообщением о назначенной выплате. Дальше – дело техники.

Злоумышленники предлагают жертве оплатить комиссионный сбор, чтобы получить выплату. Как правило, его размер не очень большой – в районе 300-500 рублей, которые нужно оплатить через фейковый платёжный сервис. А, чтобы не дать жертве время на подумать, ей сообщают, что через сутки или двое выплата будет отправлена назад. Само собой, большинство торопится и отправляет деньги.

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Чаще всего жертвами становятся пользователи Android. Но не потому, что они более доверчивы, а потому что «Google Фото» устанавливается на их смартфоны из коробки. Соответственно, увеличивается охват по сравнению с пользователями iOS, среди которых фирменный сервис Google хоть и пользуется популярностью, но не в таких масштабах.

Для пущего эффекта мошенники сулят своим жертвам в качестве выплат какие-то некруглые суммы, используя даже копейки. Так они становятся похожими на официальные государственные выплаты, которые назначаются с учётом различных коэффициентов и почти никогда не бывают круглыми. Впрочем, обычно с доверием проблем не бывает. Дело в том, что пользователи получают уведомление от Google и априори ему доверяют.

Защититься от такого рода мошенничества не так сложно. Во-первых, никогда не оплачивайте никакую комиссию за выплаты от государственных органов и т.д., поскольку такого явления в принципе не существует. Во-вторых, уясните для себя, что выплаты не назначаются автоматически и на них всегда нужно подаваться самостоятельно.

В-третьих, запомните, что проверить факт назначения выплаты можно на Госуслугах в личном кабинете. Такие события обязательно фиксируются. Ну, и, в-четвёртых, старайтесь нигде лишний раз не оставлять свой основной адрес электронной почты, а лучше заведите для этих целей вспомогательный, который будет не жалко в случае чего и потерять.

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К сожалению, от такого рода рассылок не защищён никто, но поскольку случаются они не так уж и часто, очень многие ведутся на предложения мошенников и выполняют их указания, теряя свои собственные деньги. Куда чаще при этом пользователей обманывают через поддельные приложения, которые они устанавливают на свои Android-смартфоны, не проверяя ни источник, ни разработчика.

В результате эти приложения запрашивают у пользователя кучу привилегий, потом собирают данные о своей жертве и в конечном итоге оставляют её без денег, либо подписывая на платные рассылки, либо просто воруя средства напрямую с банковских счетов.

Санкции с Huawei не снимут

За историей, которая разворачивается вокруг Huawei, мы следим уже около двух лет. Началось все с простого скандала и обвинений в том, что Huawei работает на правительство Китая и тем самым угрожает национальной безопасности США. С того момента сначала компанию лишили доступа к сервисам Google. Потом начались все новые и новые запреты. В течение всего этого времени многие думали, что проблема в личном отношении Дональда Трампа к этому вопросу. Сейчас администрация Белого дома сменилась и многие думали, что ситуация вокруг Huawei тоже станет другой. Но, как оказалось, не все так просто. Сам Джо Байден пока ничего не говорил об этом, но представители его администрации дали понять, что ситуация в ближайшее время меняться не будет. Так чего нам ждать?

Неудачи Huawei действительно начались еще в 2019 году, когда администрация Трампа поместила его в ”черный список” организаций, с которыми нельзя вести дела американским компаниям и инвесторам. Теперь в такой список попала еще и Xiaomi. Об этом мы рассказывали в отдельном материале.

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Сейчас уже стало понятно, что ситуация с разрушением Huawei не поменяется в ближайшее время, после того, как Джина Раймондо, назначенная на пост министра торговли США, сделала свое заявления для Bloomberg. Она сказала, что не видит ”причин”, по которым Huawei и другие китайские компании не должны оставаться под торговым эмбарго.

Я понимаю, что компании включены в Список организаций военной сферы как правило потому, что они представляют риск для национальной безопасности или внешнеполитических интересов США. В настоящее время у меня нет оснований полагать, что компаний в этих списках сейчас быть не должно. В случае подтверждения я с нетерпением жду брифинга об этих и других вызывающих озабоченность организациях — сказала Раймондо, отвечая на письменные вопросы республиканцев Сената о ее позиции в отношении Huawei и Hikvision.

Казалось бы, что это конец истории и надо ждать следующего президента, если Huawei способна протянуть так долго под санкциями, но отчаиваться пока рано.

Отвечая на замечания Раймондо, представитель министерства иностранных дел Китая заявил, что восточная страна по-прежнему выступает против санкций, введенных США в отношении ее корпораций.

Мы призываем вас прекратить это бессмысленное притеснение китайских компаний, — сказал официальный представитель Ван Вэньбинь на брифинге для прессы, состоявшемся в Пекине.

То есть, кроме того, что вопрос продолжения санкционного давления со стороны США еще будет обсуждаться и, возможно, некоторые послабления все же будут. Конечно, далеко не факт, что Huawei поможет снятие некоторых санкций. У компании сейчас слишком много проблем и слишком многого она лишалась практически одномоментно, чтобы довольствоваться мелкими послаблениями. Но даже это может помочь решить хотя бы часть проблем.

Кроме простого желания или нежелания правительства США снимать санкции, есть еще и международные отношения между двумя странами. Если правительства США и Китая смогут как-то договорится между собой, то это может стать еще одним поводом для снятия санкций.

Санкции США против Xiaomi и Huawei. Чем они отличаются?

Понятно, что ограничения будут снимать только в том случае, если правительство США решит, что нет ничего плохого в дальнейшем процветании Huawei. Все понимают связь между нормальным функционированием компании и применяемыми к ней мерами воздействия.

Между тем, доля Huawei на мировом рынке смартфонов существенно снизилась. Компания потеряла свои позиции в списке пяти ведущих производителей смартфонов. В мировом рейтинге производителей она выпала из тройки лидеров, хотя в середине прошлого года на протяжении двух кварталов возглавляла ее, опережая даже Samsung.

В Китае продажи по итогам года оказались не такими плохими, как в мире, но от былого преимущества не осталось и следа. Общее падения поставок смартфонов Huawei в четвертом квартале 2020 года в мире составило 35%.

Перестанет ли Huawei производить смартфоны

Учитывая последние события, маловероятно, что с Huawei снимут санкции в ближайшее время, а значит и роста продаж ждать не стоит. Тем не менее, компания разрабатывает собственные сервисы и операционную систему, чтобы компенсировать потерю Google Mobile Services (GMS). Однако этого может быть недостаточно, чтобы вернуть утраченный интерес пользователей.