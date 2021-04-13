Clubhouse для Android должен выйти уже в следующем месяце

Часто бывает так, что какая-то социальная сеть или тому подобное явление резко появляется и потом так же резко уходит на дно, подобно дельфину, который выпрыгивает из воды и снова ныряет в нее. Многие думали, что так и получится с Clubhouse, но это явление оказалось куда более прочным. Когда социальная сеть только появилась, все обратили на нее внимание и начали так активно обсуждать ее возможности (и недостатки), что услышали об этом буквально все. Причин такой популярности было много. К ним можно отнести и известных людей, которые там выступали, и необычность формата, и даже относительную недоступность. До сих пор официально Clubhouse доступен только на iOS, но это скоро изменится, и ждать, судя по всему, осталось буквально несколько недель.

Почему клабхаус так популярен

Clubhouse до сих пор в моде в технических кругах. Говоря именно о технических кругах, я имею в виду тех, кто разобрался, как получить приглашение, и интересуется тематикой разговоров, которые были в первое время на платформе. Тем более, еще больший скачок интереса наблюдался после того, как на ней выступили Билл Гейтс и Илон Маск.

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Теперь вопрос в том, когда же наконец уже выйдет клиент для Android. Оказывается, что ждать остается не так долго. Информацией поделилось издание 9to5Google.

Когда Clubhouse выйдет для Android

Морган Эветтс узнал, что разработчик Clubhouse — Мопева Огундипе — и ее коллеги работали над приложением для Android ”около шести недель”. А самое главное то, что выпуск намечен на май этого года. Конечно, сроки могут сорваться из-за ошибок, сбоев или просчетов, которые не сразу будут обнаружены, и придется что-то переделывать. Тем не менее, сам факт скорого выхода клиента говорит о том, что даже в случае сдвига, ждать останется недолго — максимум еще несколько недель. Проще говоря, Clubhouse для Android при самом неудачном раскладе должен появится не позже первой половины лета.

Соучредитель Clubhouse — Пол Дэвидсон — ранее намекнул, что приложение для Android — лишь вопрос времени. Он считал это важным приоритетом и видел в этом ключ к расширению охвата чат-платформы по всему миру.

Ограничения платформы на первом этапе ее появления прилично подхлестнули к ней интерес. Ограничения заключались в том, что попасть в комнату с конференцией можно было только по приглашениям от тех, что уже был приглашен с Clubhouse. Получить доступ могли только пользователи iPhone, что делало площадку в некотором роде элитной (на самом деле нет). А еще, за нарушения могли ”выгнать” не только того, кто провинился, но и того, кто его пригласил. Все это сделало продукт по-настоящему популярным сначала в Кремниевой долине, а потом во всем мире.

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Нужно ли устанавливать Clubhouse на Android

Однако сейчас нет никаких сомнений в том, что версия Clubhouse для Android действительно необходима. Android является доминирующей мобильной операционной системой за пределами Северной Америки. В среднем по миру доля iPhone составляет только 10% того количества устройств, которыми пользуются люди. Остальные 90% — это Android.

При этом, многие из желающих пользоваться Clubhouse не готовы покупать для этого довольно дорогой iPhone. Выпуск платформы для устройств на базе Google может сделать приложение намного более доступным и вывести его за пределы его текущего нишевого статуса.

Голосовые чаты в Telegram

Выход в Google Play должен состояться как можно быстрее еще и потому, что другие площадки уже начали предлагать свои версии реализации главной функции Clubhouse. Например, Telegram (у нас там есть свой канал) теперь тоже предлагает подобный механизм проведения конференций. Достаточно просто создать группу, организовать голосовой чат и вещай там сколько душе угодно.

Если формат продолжит оставаться популярным, другие мессенджеры и социальные сети тоже будут предлагать и/или развивать свои альтернативы. Среди них будут Facebook, Telegram, VK и многие другие.

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Кроме выпуска приложения для Android, Clubhouse не мешало бы поработать над возможностью просматривать записи выступлений. Пока это не просто не предусмотрено штатными средствами, но и запрещено на уровне соглашения. Если вы попробуете сделать это и вас раскроют, сразу же прилетит ”бан”. Отмена приглашений тоже поспособствует увеличению пользователей. Вот только будет ли прок от такой популярности, если в комнатах будут сотни тысяч человек и общение окончательно превратится в выступление?