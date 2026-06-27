Мессенджер MAX для Android можно поставить сразу несколькими способами, и у многих возникает резонный вопрос: есть ли разница, откуда его качать. Спойлер: сама сборка везде одинаковая, а вот доставка и обновления отличаются. Если на телефоне уже стоит другой мессенджер, не переживайте, MAX и Telegram спокойно уживаются на одном устройстве. Разберём все источники по порядку, чтобы вы поняли, где скачать MAX на Android без лишних проблем.

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Откуда можно официально скачать MAX на Android

Официальных источников, где качать МАКС на телефон, несколько, и все они безопасны. Скачать MAX на андроид можно через четыре проверенных канала:

Из Google Play, если на смартфоне есть сервисы Google;

Из RuStore, российский магазин без региональных ограничений;

APK-файл — напрямую с официального сайта max.ru.

Официальная версия MAX разработана VK, так что в карточке приложения всегда указан именно этот разработчик. Не качайте мессенджер с подозрительных сайтов, форумов и торрентов: под видом MAX мошенники нередко подсовывают подделки со встроенными вирусами. Если сомневаетесь в источнике, заранее посмотрите, как отличить настоящий MAX от поддельного.

Чем отличается версия MAX из Google Play

Скачать MAX из Google Play проще всего, если на устройстве есть сервисы Google. Но тут своя особенность: магазин ориентируется на регион аккаунта. Если в поиске пусто или висит надпись «недоступно в вашей стране», скорее всего, нужен российский аккаунт Google, мессенджер раздаётся только для РФ и ряда стран СНГ.

Зато экосистема привычная, а MAX плотно завязан на российские сервисы, через него даже можно записаться к врачу через Госуслуги.

MAX из RuStore: стоит ли качать

Скачать MAX из RuStore стоит тем, у кого нет сервисов Google, например на части китайских и новых российских аппаратов. Российский магазин предустановлен на многих смартфонах, а региональных ограничений у него нет, так что MAX без Google-сервисов ставится без танцев с бубном.

Установка чуть отличается: при загрузке RuStore спросит подтверждение, нажмите «Установить». А дальше пользуйтесь как обычно, хоть опросы в чатах создавайте.

Установка MAX через APK с официального сайта

Скачать MAX APK напрямую с сайта есть смысл в двух случаях: на устройстве нет ни одного магазина приложений или хочется поймать бета-сборку раньше остальных. Установка занимает пару минут, просто она чуть сложнее, чем в других случаях.

откройте сайт max.ru и выберите версию для Android; скачайте APK-файл на смартфон; разрешите установку из неизвестных источников в настройках; запустите файл и дождитесь установки.

Минус способа в безопасности: APK легко перепутать с подделкой, поэтому берите файл строго с официального max.ru, а не со сторонних сайтов, иначе рискуете занести на телефон вирус.

Где лучше скачивать МАКС на Андроид

Сборка во всех официальных источниках одна и та же, разница в обновлениях. В RuStore свежая версия, как правило, появляется раньше других площадок, так что обновить MAX до нового релиза тут получится одним из первых. В Google Play обновления MAX прилетают чуть позже, зато магазин докачивает только изменившуюся часть приложения, а не весь пакет, и это экономит трафик.

С APK хлопотнее всего: обновлять придётся вручную, каждый раз скачивая новый файл, да и сам установочный APK потом висит в памяти и занимает место. Если коротко, выбирайте так:

есть сервисы Google и важна экономия трафика, ваш вариант Google Play;

нет GMS или хочется самых свежих версий, берите RuStore;

APK оставьте как запасной способ, когда других магазинов нет.

Единственна загвоздка: если скачали MAX из РуСтора, то обновления также будут пересекаться с апдейтами из Google Play. Но как жить с двумя магазинами мы уже рассказывали. А в остальном, пользуйтесь спокойно, благо даже удалённое сообщение в MAX можно восстановить.

А вы откуда качали MAX и сталкивались ли с тем, что его не видно в Google Play? Залетайте в наш чат в МАКСе и расскажите, где брали мессенджер сами.