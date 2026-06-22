Опросы в мессенджере MAX долго оставались тем, чего не хватало для нормального общения в группах. Собрать мнение по-простому не выходило, приходилось городить голосование реакциями или тащить в чат сторонних ботов. Весной 2026 года всё изменилось, и теперь опросы в MAX запускаются штатно, буквально в пару касаний. Ниже разберём, как создать голосование на Android, можно ли сделать анонимный опрос в МАКС и почему кнопка опроса иногда не появляется. Кстати, если любите выжимать из техники максимум, у нас вышел свежий материал о том, как оживить старый Android-планшет без перепрошивки.

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Опросы в MAX: когда появились и где работают

Функция голосований заработала в мессенджере весной 2026 года. На старте опросы в групповых чатах можно было запускать только там, где не больше 15 участников, но уже через несколько дней ограничение сняли, и теперь голосование доступно в любой группе.

Главное, что нужно понимать сразу: опросы живут только в групповых чатах. В личной переписке кнопки не будет, как ни старайтесь. Так что если вы недавно поставили приложение и ещё не освоились, загляните в нашу инструкцию, как установить и настроить MAX на телефоне, а потом возвращайтесь к опросам.

Ещё один приятный момент: создавать голосование может любой участник чата, права администратора для этого не нужны.

Как создать опрос в группе MAX на Android

Сам процесс простой и занимает меньше минуты. Чтобы создать опрос в MAX, сделайте следующее:

Откройте групповой чат, в котором хотите запустить голосование. Нажмите на иконку скрепки или плюса рядом с полем ввода сообщения. Выберите в меню пункт «Опрос». Введите вопрос, он может быть длиной до 300 символов. Добавьте варианты ответов, всего их может быть до 10 вариантов. При необходимости включите множественный выбор, чтобы участник мог отметить сразу несколько пунктов. Нажмите «Создать», и опрос появится в чате.

Учтите один нюанс. После публикации отредактировать вопрос или ответы уже нельзя, ведь люди могут успеть проголосовать. Если ошиблись, опрос придётся удалить и собрать заново. Поэтому формулируйте вопрос коротко и понятно, а варианты не смешивайте между собой.

Если кнопки «Опрос» в меню вы не нашли, скорее всего, приложение давно не обновлялось. Как с этим быть, разберём чуть ниже, а заодно советую глянуть материал про правильную настройку MAX на Android, там много полезного по самому интерфейсу.

Можно ли сделать анонимный опрос в MAX

А вот тут начинается самое интересное. По умолчанию встроенный опрос публичный: любой участник может нажать на вариант и посмотреть, кто и за что проголосовал. Для дружеского чата это нормально, а вот для деликатных тем уже не годится.

В части версий приложения в форме создания опроса есть отдельный переключатель анонимного голосования, по умолчанию выключенный. Если включить его, имена голосовавших скроются, и останется только статистика. Загвоздка в том, что тумблер появился не у всех и зависит от версии MAX, поэтому проверяйте наличие галочки прямо при создании опроса.

Если анонимности нет, а она вам принципиально нужна, не мучайтесь с галочками и подключайте бота для опросов.

Бот для опросов — это гарантированная анонимность, множественный выбор, отложенные результаты и даже выгрузка ответов в Excel или PDF. Но он доступен только для администраторов и владельцев каналов, в разделе МАКС для бизнеса. Рассказали в этой статье, как создать канал в нацмессенджере — обязательно прочтите.

Кстати, ботами и мини-приложениями MAX обрастает всё активнее. Мы уже разбирали, как мессенджер превращается в комбайн из сервисов, магазинов и банков, так что выбор инструментов будет только расти.

Результаты опроса и как остановить голосование

Результаты обновляются в реальном времени прямо под опросом, так что следить за раскладом можно сразу после первого голоса. Если участник случайно ткнул не туда, он может переголосовать и сменить свой ответ, пока опрос активен.

А вот завершить опрос в МАКС может только тот, кто его создал. Как только автор закрывает опрос, голосовать больше нельзя, и в чате остаётся финальная статистика. Удобно, когда нужно зафиксировать итог и не дать дозабросить голоса позже.

Почему не получается создать опрос в MAX

Если кнопки «Опрос» нет или голосование в МАКС никак не создаётся, причин обычно три, и все они лечатся быстро. Обратите внимание на следующие моменты. Самое частое, вы открыли личный диалог, а не групповой чат. Опросы работают в группах, так что проверьте, где именно находитесь.

Создать опрос также можно в Избранном, а потом переслать в канал (скрин выше).

Вторая причина, устаревшая версия приложения : функцию добавили обновлением, и на старой сборке её просто нет. Откройте магазин приложений, найдите MAX и обновите его, а после перезапустите программу.

: функцию добавили обновлением, и на старой сборке её просто нет. Откройте магазин приложений, найдите MAX и обновите его, а после перезапустите программу. Третий вариант, функция ещё не раскатилась на ваш профиль, такое бывает при поэтапном запуске, и тут остаётся только подождать.

Если же приложение ведёт себя странно или слетел вход, пригодится инструкция, как восстановить аккаунт в MAX через Mobile ID за пару минут.

Частые вопросы об опросах в MAX

Вот еще несколько полезных лайфхаков. Ловите советы по опросам в МАКС на будущее — с учетом популярности мессенджера вам они пригодятся.

Нужны ли права администратора, чтобы создать опрос? Нет, запустить голосование может любой участник группового чата.

Нет, запустить голосование может любой участник группового чата. Сколько вариантов ответа можно добавить? До 10 вариантов на один опрос, а сам вопрос ограничен 300 символами.

До 10 вариантов на один опрос, а сам вопрос ограничен 300 символами. Можно ли отредактировать опрос после публикации? Нет, изменить вопрос или ответы нельзя, опрос придётся удалить и создать заново.

Нет, изменить вопрос или ответы нельзя, опрос придётся удалить и создать заново. Кто может завершить голосование? Только создатель опроса, остальные участники закрыть его не могут.

Только создатель опроса, остальные участники закрыть его не могут. Получится ли сделать опрос в личной переписке? Нет, опросы доступны только в групповых чатах, в диалоге один на один кнопки не будет.

Нет, опросы доступны только в групповых чатах, в диалоге один на один кнопки не будет. Работают ли опросы на компьютере? Основной сценарий рассчитан на мобильное приложение, в веб-версии функциональность может отличаться, так что надёжнее запускать голосование с телефона.

Опросы заметно упростили жизнь в групповых чатах: теперь не нужно собирать мнения вручную или считать реакции. Хотите быть в курсе свежих фишек мессенджера и не пропускать обновления, залетайте в наш чат.