Возможность установить слежку за человеком через его смартфон всегда вызывала множество вопросов. С одной стороны, производители очень много говорят о приватности. А с другой, любой, даже самый дешевый телефон на Андроид, может транслировать своё местоположение в том числе после того, как его выключили или он разрядился в ноль. Да, на первый взгляд такая фича звучит как удобная защита от воров, но и причин для беспокойства она добавляет немало.

Как найти смартфон, если он разрядился

Возрадуйтесь те, кто не любит читать стены текста. Отследить смартфон, если он зарядился в ноль, можно. Речь идёт про давно знакомую владельцам Android фишку «Найти устройство» (Find My Device), которая помогает обнаружить потерянный или украденный смартфон на карте. Правда, есть два нюанса.

Во-первых, работает фича только на смартфонах Pixel 8 и Pixel 8 Pro и новее: устройство остаётся видимым в сервисе ещё некоторое время после выключения.

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Во-вторых, по официальной документации Google, обнаружение работает лишь в течение нескольких часов после выключения — неважно, выключили вы телефон сами или он сел до нуля. То есть это не вечная метка на карте, а короткое окно, в которое ещё можно успеть найти аппарат. Если интересно, как устроен сам сервис поиска, мы подробно разбирали, как Google выпустила свой Локатор для Android.

Что продолжает работать в Android после выключения телефона

Главный вопрос, который пугает многих: как вообще выключенный телефон может что-то кому-то передавать? Ответ в том, что при включённой опции офлайн-поиска аппарат временно сохраняет сетевую активность даже при отсутствии питания — то есть ведёт себя не как полностью обесточенное устройство, а как гаджет в особом спящем режиме.

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Чтобы это сработало, на момент выключения должны быть активны Bluetooth и GPS. Именно через ближайшие чужие Android-устройства с Bluetooth телефон и «отмечается» на карте — примерно так же работают беспроводные метки для поиска вещей. Без активного Bluetooth и геолокации в момент отключения этот режим просто не запустится.

Важная деталь про Pixel: настройки геолокации нельзя отключить без разблокировки смартфона, тогда как Bluetooth выключается в любой момент. Это значит, что вор не сможет быстро сбить геопозицию, не зная вашего кода доступа.

Реально ли отследить геопозицию выключенного смартфона

Если коротко — да, но, опять же, сделать это может только Google. Она же и делится этой информацией с вами. Так и что и следить за человеком, если его смартфон выключен, не получится.

Сценарии, где это реально выручает, простые:

телефон украли и вор сразу его выключил — у вас есть несколько часов, чтобы увидеть, куда он уехал

смартфон разрядился в ноль и потерялся — пока есть остаточная сетевая активность, его ещё можно найти

аппарат забыли где-то выключенным — шанс обнаружить его выше, чем у обычного телефона

Главное ограничение — успеть отследить, пока устройство сохраняет связь. Через сутки выключенный и разряженный телефон уже ничего не передаст.

Передаёт ли что-то Android-телефон с вынутой SIM-картой

Тут важно не путать два разных канала связи. Описанный режим поиска не зависит от SIM-карты и сотовой сети — он опирается на Bluetooth и помощь других ближайших Android-устройств. Поэтому вынутая SIM-карта сама по себе не делает телефон «невидимым» для сервиса «Найти устройство».

При этом стоит трезво очертить границу: в источнике речь только про функцию Google на Pixel, а не про какую-то скрытую тотальную слежку за выключенным аппаратом. Всё, что описано, требует заранее включённой опции, активного Bluetooth и работает лишь несколько часов. Никаких данных о том, что телефон без этой настройки бесконечно передаёт геопозицию после выключения, в материале нет.

Чем опасен сервис «Найти устройство» в чужих руках

Впрочем, даже несмотря на то что сервис Find My Device пока что ни разу не взламывали, если кто-то имеет доступ к вашему аккаунту Google, он теоретически видит и местоположение ваших устройств. Поэтому защита аккаунта важнее самой функции. Сильный пароль и двухэтапная проверка тут решают больше, чем любые настройки геолокации.

Скептики и сторонники приватности справедливо отмечают, что постоянно активные Bluetooth и GPS, которые не отключаются сразу после выключения телефона, у части людей вызывают беспокойство. Это понятная реакция. Но в текущем виде функцию никто не навязывает: на немногочисленных владельцах последних Pixel она включается вручную и совершенно добровольно, так что переживать за приватность здесь оснований немного.

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Как выключить Android по-настоящему и полностью

Если вы не хотите, чтобы телефон оставался видимым в сервисе после отключения, логика простая и опирается на условия работы функции:

Зайдите в настройки Android, раздел Google, далее «Все сервисы» и «Найти устройство», и проверьте, включена ли опция поиска после выключения. Если она вам не нужна, оставьте её выключенной — по умолчанию она и так не активна. Перед выключением отключите Bluetooth: без него режим поиска не запустится.

Этого достаточно, чтобы телефон вёл себя как обычный выключенный аппарат без остаточной видимости на карте.

Кому важна защита от слежки через выключенный Android, а кому можно не беспокоиться

Функция реально полезна тем, кто боится потерять или лишиться телефона: лишние несколько часов на поиск украденного Pixel — серьёзное преимущество. Тем, кто переживает за приватность, тоже нет повода паниковать: опция добровольная и легко отключается, а работает только на свежих Pixel при заранее включённых Bluetooth и GPS.

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Главный практический вывод: это не слежка за вами, а инструмент в вашу пользу, который вы сами решаете включать или нет. Если у вас Pixel 8 или Pixel 8 Pro и вы цените шанс найти украденный аппарат — включайте смело. Если приватность важнее удобства поиска — просто оставьте опцию выключенной и отключайте Bluetooth перед выключением телефона.