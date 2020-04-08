Google упростит обновление смартфонов с выходом Android 11

Обновления Android – это почти то же самое, что чёрная икра. Все о них слышали, возможно, даже когда-то пробовали, но тех, кто может позволить себе получать их на постоянной основе, ничтожно мало. Поэтому большая часть тех, кто заходит почитать про обновления, делают это исключительно из праздного интереса, совершенно чётко осознавая, что им не светит даже маленького патча безопасности, не говоря уже о крупных обновлениях, которые Google выпускает раз в год. Но ведь в этом виноваты производители, которые так беспечно относятся к поддержке своих смартфонов, а сама Google всячески старается сделать процесс обновления проще и удобнее.

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С выходом Android 11 компания Google планирует сделать обязательным бесшовное обновление. Несмотря на то что многие производители уже давно применяют эту методику установки апдейтов, некоторые по-прежнему её игнорируют. Один из наиболее ярких представителей отрасли, который ну никак не может перейти на бесшовное обновление, — это Samsung. Даже в 2020 году смартфоны корейского бренда обновляются так, как делали это 10 лет назад, вынуждая пользователя ждать по 10-15 минут, по сути, выводя аппарат из стоя на это время.

Суть методики бесшовного обновления состоит в том, чтобы обновления устанавливались на устройство в фоновом режиме, позволяя при этом пользователю взаимодействовать с ним до момента перезагрузки. Это стало возможным ещё в Android Nougat, когда Google применила структуру из двух системных разделов. В результате обновление происходит в одном разделе, а второй позволяет пользоваться смартфоном без каких-либо ограничений. После этого останется только перезагрузить аппарат и дело сделано, жаль только, до настоящего момента это не было обязательным.

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Однако преимущество такого способа обновления состоит не только в возможности пользоваться устройством во время применения изменений, но и при необходимости отменить процесс. Несмотря на то что это происходит нечасто, время от времени некоторые пользователи сталкиваются с неправильной установкой файлов обновления, из-за чего смартфон рискует превратиться в кирпич. А при использовании двухсистемной методики у пользователя остаётся возможность откатить процесс назад и вернуться на стабильную сборку без необходимости обращаться в сервисный центр.

Как Google блокирует свои сервисы

С выходом Android 11 двухсистемность станет обязательной. Google будет удалённо тестировать все смартфоны с поддержкой Google Mobile Services, определяя, поддерживают они бесшовную методику обновления или нет. Если производитель проигнорирует требование, Google просто отключит свои сервисы на его смартфонах, а потом, когда недостатки будут устранены, включит их заново. Это возможно благодаря антивирусу Google Play Protect, который используется для блокировки Google Mobile Services на аппаратах компании Huawei.

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Бесспорно, желание Google упростить обновление смартфонов под управлением Android заслуживает похвалы, однако, на мой взгляд, было бы куда лучше, если бы она исполнила давнее обещание сделать ежемесячные обновления безопасности независимыми от производителей. В прошлом году, на презентации Android 10, Google пообещала начать распространять патчи через Google Play. Правда, как это нередко бывает, одним только обещанием дело и ограничилось, поскольку с того момента прошёл почти целый год, а воз, как говорится, и ныне там.