Как будет работать система слежения за больными коронавирусом на Android

Коронавирусная инфекция, которая держит в страхе весь цивилизованный мир с конца зимы, до сих пор не побеждён и продолжает отнимать у нас жизни и здоровье. Где-то больше, где-то меньше, но в целом ситуация продолжает оставаться довольно опасной. Поэтому Apple и Google придумали свою систему отслеживания больных коронавирусом, которую собрались внедрить в смартфоны под управлением iOS и Android. В результате получится если не победить болезнь, то по крайней мере взять ситуацию под контроль, а значит, получить пусть небольшое, но преимущество.

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Система отслеживания больных коронавирусом, о которой идёт речь, будет работать на базе технологии Bluetooth Low Energy. Компании сделали ставку на неё из-за высокого уровня энергоэффективности. Как известно, модуль Bluetooth LE может рассылать сигналы в течение месяца даже при полностью разряженном аккумуляторе. Это позволит снизить до минимума влияние системы на автономность совместимых устройств, ведь ей предстоит фиксировать все случаи пересечения пользователей друг с другом, чтобы при выявлении у кого-то из них диагноза COVID-19 оповестить всех, с кем он контактировал.

Как Android следит за пользователями

Несмотря на то что Apple и Google ограничились, по сути, только констатацией факта запуска собственной системы трекинга и упоминанием Bluetooth LE как её основы, на этой неделе компании решили немного прояснить ситуацию, чтобы дать пользователям хотя бы примерное понимание того, как будет функционировать их новейшая разработка. Видимо, чтобы было интереснее, и Apple, и Google поделились разной информацией, совместив которую мы получили более-менее чёткое представление о том, что же нас ждёт.

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Принцип работы системы отслеживания будет направленным, а не обобщающим. Иными словами, она не будет фиксировать устройства всех, кто проходит мимо вас, а будет отслеживать только случаи прямого контакта. Например, когда два человека разговаривают друг с другом в течение 10 минут или около того. В этот момент маячки Bluetooth LE в их смартфонах будут обмениваться сигналами, содержащими в себе уникальные идентификаторы, которые впоследствии будут служить своего рода обратным адресом. Именно по ним пользователей будут оповещать о том, что тот, с кем они контактировали, был заражён коронавирусом.

Как сообщить о заболевании коронавирусом

Данные о контактах будут храниться в течение ограниченного времени, равного инкубационному периоду коронавирусной инфекции, то есть 2 недели. Если за это время никто из тех, с кем контактировал пользователь, не заразится COVID-19 или, что тоже немаловажно, не сообщит о своём заражении в специальное приложение в течение 14 дней, факт встречи будет удалён. Однако в случае, если заразившийся скачает это приложение (выйдет позже) и нажмёт на кнопку «Я заражён», система автоматически проанализирует список всех пользователей, с которыми он контактировал, и оповестит их о необходимости сдачи анализов.

Как я защищаюсь от коронавируса с помощью Google Pay

Уведомление, которое придёт контактировавшим с больным коронавирусом, будет довольно развёрнутым. Оно не будет содержать сведений о том, кто именно являлся переносчиком заболевания, но при этом даст подробные инструкции о том, как себя вести. Очевидно, что там будет указание на обязательную самоизоляцию, вызов врачей для взятия биоматериала на анализ и другие советы по поведению в сложившейся ситуации. При этом советы будут оставаться только советами и за их исполнением следить никто не будет. Более того, при желании пользователь может отказаться от участия в программе и никто не сможет принудить его к этому.

Когда выйдет обновление Android

Распространение обновления, содержащего систему трекинга, начнётся в середине мая. Но если в случае с iOS оно выйдет в составе системного апдейта, то Android-смартфоны получат его в результате обновления сервисов Google Play. Это позволит обеспечить максимально широкий охват. Правда, работать система будет только на устройствах с Android 6.0 Marshmallow и новее. Все остальные версии операционной системы останутся не у дел, хотя даже Android Nougat и Android KitKat сегодня продолжают пользоваться популярностью, как бы Google ни пыталась это скрыть.

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Безопасно ли это? Ну, Apple, которая известна крайней степенью приверженности конфиденциальности, утверждает, что абсолютно безопасно. По идентификаторам, которыми будут обмениваться устройства, нельзя будет вычислить ни переносчика COVID-19, ни даже место, в котором произошла передача вируса. А чтобы этой информацией не могли воспользоваться власти, Apple и Google придумали шифровать её и хранить строго на устройствах пользователей. Правда, тут есть небольшой нюанс. Какие-то данные всё-таки будут обрабатываться вне устройств, и их обработку компании готовы отдать правительствам, что уже нашло негативный отклик среди либерально настроенных граждан.