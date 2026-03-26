Моя любимая функция Samsung Galaxy Watch за 5 лет. Вот для чего нужны эти часы

Знаете, что раздражает в современных умных часах? Каждый год появляются новые датчики и красивые графики. В итоге ты чего-то ждешь, а реальной пользы не получаешь почти никакой. Я ношу Samsung Galaxy Watch 4 с конца 2021 года и за пять лет перепробовал всё, что предлагает Samsung Health. Честно говоря, компания так и не предложила ничего полезнее, чем анализ состава тела, который появился именно в четвёртой серии. Может быть это часть серьезного кризиса, в котором находится Samsung? Давайте разберёмся, почему.

Как работает анализ состава тела в Galaxy Watch

Функция анализа состава тела появилась вместе с Galaxy Watch 4 и до сих пор остаётся уникальной среди умных часов. Ни Apple Watch, ни Pixel Watch ничего подобного не предлагают. Работает она через датчик биоимпедансного анализа (BIA). Вы касаетесь боковых кнопок, часы пропускают через тело слабый электрический сигнал и по сопротивлению тканей рассчитывают процент жира, мышечной массы и воды в организме.

На практике точность BIA-датчика в часах уступает профессиональному оборудованию, и Samsung сама об этом предупреждает. Но абсолютные цифры тут не так важны, как динамика. Если вы видите, что за месяц процент мышечной массы растёт, а жировая прослойка уменьшается, значит, тренировки работают. А если наоборот, пора что-то менять.

Зачем измерять состав тела, а не только вес

Многие ориентируются только на вес на весах, и это ловушка. Начали тренироваться, набрали полтора килограмма за месяц. Вроде бы провал? Но на деле это может означать рост мышечной массы при снижении жира, а мышцы тяжелее. Обычные весы этого не покажут.

Вот тут Galaxy Watch и становится по-настоящему полезным гаджетом. Я отслеживаю каждый показатель отдельно и сопоставляю их с ощущениями. Чувствую, что стал сильнее, а цифры говорят, что мышцы не выросли? Значит, пора пересмотреть программу. Это конкретная информация, а не абстрактный балл здоровья.

Какие функции здоровья есть в новых Galaxy Watch

За последние годы Samsung добавила в свои часы несколько новых метрик, и на бумаге они выглядят многообещающе. Но на практике ситуация не такая радужная.

Взять хотя бы Energy Score. По идее, это показатель вашей энергии на день, рассчитанный на основе вчерашней активности и качества сна. Звучит как идеальный помощник для тех, кто тренируется. Но я столкнулся с тем, что функция постоянно противоречит сама себе. Часы показывают высокий балл и тут же рекомендуют отдохнуть. Или наоборот, ставят низкую оценку, хотя чувствую я себя отлично. Скажу честно, пользоваться этим невозможно.

Ещё есть индекс AGEs, который оценивает метаболическое здоровье. В теории полезная штука, но для адекватных результатов нужно вручную вносить данные о еде и воде в Samsung Health. Если мне нужно вести пищевой дневник, чтобы часы показали что-то осмысленное, я лучше обойдусь без этой функции.

Vascular Load, или сосудистая нагрузка, появился в Galaxy Watch Ultra и Watch 7. Для мониторинга здоровья сердца метрика потенциально полезная. Но если ваша цель, как и моя, фитнес, а не кардиология, практическая ценность стремится к нулю.

Стоит ли покупать Galaxy Watch 4 в 2026 году

Покупать Galaxy Watch 4 в 2026 году уже не стоит. Поддержка обновлений заканчивается, а экран и батарея уступают свежим моделям. Но функция анализа состава тела доступна на всех Galaxy Watch начиная с четвёртой серии, включая Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 6, Galaxy Watch 7 и Galaxy Watch Ultra.

Лично я до сих пор не обновился, потому что новые модели не предложили ничего настолько же полезного в повседневной жизни. Экраны ярче, батарейки больше, но ни один новый датчик не дал информации, которую я мог бы реально применить. А BIA-датчик даёт. Для тех, кто следит за формой и хочет видеть конкретные изменения в теле, анализ состава тела в Galaxy Watch остаётся лучшей функцией здоровья среди всех умных часов. Не идеальной, но самой практичной.