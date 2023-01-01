ТОП-6 планшетов на Андроид, которые стоит купить. Есть на любой кошелек

Выбор лучшего планшета Android зависит от ваших приоритетов. Вы должны решить, хотите ли вы его для повседневного просмотра сериалов в дороге, создания заметок и рисования или для серьезных задач, где нужна хорошая производительность. Планшеты Android варьируются от недорогих планшетов Fire до массивных Galaxy со всеми пирогами и плюшками (и соответствующей ценой). И вам нужно будет решить, без каких аксессуаров вы не сможете обойтись или какое качество работы вам действительно нужно. Решить это за вас мы точно не сможем. Зато мы сможем посоветовать вас лучшие планшеты уходящего года, которые можно купить. Выбирайте на здоровье!

Какой планшет купить, в 2023 году

Samsung Galaxy Tab S8+ — дорогой, но хороший планшет

Самое главное, что должно быть в полноразмерном Android-планшете, это отличный экран, динамики, надежное качество сборки и программное обеспечение, которое использует дополнительный размер экрана. Вот почему Samsung Galaxy Tab S8+ стоит тех денег, которые за него просят.

Он предлагает передовой процессор Snapdragon 8 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти, слот microSD для расширяемой памяти и длительное время автономной работы. Поскольку это продукт Samsung, вы получаете лучший в своем классе дисплей — 12,4 дюйма с ультраплавной частотой обновления 120 Гц — и устойчивый к царапинам алюминиевый корпус.

Вы также получаете четыре динамика, датчик отпечатков пальцев на дисплее и стилус S Pen, входящий в комплект поставки, который крепится к задней или верхней части планшета. Кроме того, есть и другие аксессуары, расширяющие возможности планшета и почти превращающие его в ноутбук.

Samsung One UI 5 делает многозадачность на Tab S8+ удивительно простой. Вы просто перетаскиваете приложения с закрепленной панели задач на дисплей, и пользовательский интерфейс автоматически разбивает их на окна с изменяемым размером или сжимает их в компактные всплывающие окна.

Если вам нужен массивный, универсальный Android-планшет, и вы готовы потратить деньги, вам не стоит читать дальше. Но если сомнения есть, то продолжаем.

Обзор Samsung Galaxy Tab S8+ — лучшее, что могло случиться с планшетами на Android.

Samsung Galaxy Tab S8 — недорогой планшет Самсунг

Назвать этот планшет недорогим сложно, но можно. Пусть даже у самой Samsung есть намного более дешевые линейки, но для такого устройства это и правда недорого.

Galaxy Tab S8 — это флагманское предложение Samsung начального уровня в области планшетов с удобным размером и мощными характеристиками. Он построен на тех же принципах, что и Tab S8+, но идет на некоторые компромиссы, чтобы снизить цену.

Вы получаете 11-дюймовый дисплей, который значительно лучше подходит для портативного использования, чем в S8+, и по-прежнему имеет частоту обновления 120 Гц, те же 8 ГБ ОЗУ и высококачественные четыре динамика, а также дополнительные 100 нит яркости (до 600). Несмотря на то, что вы получаете меньшую батарею, переход с AMOLED на ЖК-дисплей добавляет пару дополнительных часов работы, поэтому его легко хватит на два дня при повседневном использовании.

Хотя у Tab S8 задержка S Pen немного выше, чем у S8+ (6,2 мс против 2,8 мс), она все же быстрее, чем 9 мс у серии S7. В любом случае, это заметно только при прямом сравнении или если вы долго пользовались более производительной моделью. Samsung также перенесла датчик отпечатков пальцев на кнопку питания, но некоторые люди предпочитают, чтобы он был на дисплее.

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Единственным настоящим недостатком является потеря AMOLED, но, по крайней мере, вы по-прежнему получаете частоту обновления 120 Гц и разрешение WQXGA. Это тоже отличный дисплей.

Весь корпус имеет гладкий алюминиевый дизайн. Корпус очень тонкий и его приятно держать в руках. Это делает его отличным устройством для потребления контента. Так же вы все еще можете подключить аппаратную клавиатуру и перейти в режим рабочего стола DeX, чтобы пользоваться этим планшетом почти как ноутбуком.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra — самый хороший планшет на Android

Стандартный Tab S8 Ultra имеет такие же показатели, как и у младших версий, но оперативки может быть 12 ГБ или 16 ГБ, чтобы работать с ресурсоемкими приложениями и играми для Android, такими как Adobe Lightroom или Genshin Impact.

Tab S8 Ultra с диагональю 14,6 дюйма идеально подходит для рабочего стола. В сочетании с впечатляющим соотношением площади экрана к корпусу (90 %), размер дисплея делает его чемпионом по одновременному использованию нескольких полноразмерных приложений.

Недостатком его дизайна является то, что крошечные лицевые панели Tab S8 Ultra не оставляют вам места, чтобы удерживать его без случайных прикосновений, а также обнажают выемку, которую вам придется научиться игнорировать.

Этот планшет в комплекте с клавиатурой будет стоить как дорогой ноутбук. Если это проблема, вы можете согласиться на базовую версию 8 ГБ и сторонний вариант клавиатуры и легко сэкономить пару десятков тысяч рублей. Даже имея «всего лишь» эту память, вы по-прежнему получаете отличную производительность и огромный задел на будущее для полноценного использования.

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Lenovo Ideapad Chromebook Duet 3 — лучший бюджетный планшет с ChromeOS

Если вы знаете толк в извращениях и вам нужна ChromeOS, вам однозначно сюда. Хотя Lenovo IdeaPad Chromebook Duet 3 действительно не работает под управлением Android, он по-прежнему имеет полный доступ ко всему Play Store. Google прилагает усилия для улучшения работы приложений Android на Chromebook, и Duet 3 не является исключением.

Что касается самого планшета, он оснащен 11-дюймовым ярким 2K дисплеем, а также совместимым с перьями USI 2.0. Легкий и портативный дизайн делает его идеальным компаньоном для дивана, а поскольку Lenovo включает в себя съемную клавиатуру, вы можете взять его с собой в дорогу.

Когда Duet 3 был выпущен, он был доступен только в конфигурации 4 ГБ/64 ГБ, но с тех пор Lenovo выпустила версию 8 ГБ/128 ГБ. Самым большим недостатком Duet 3 является то, что вам понадобится стилус USI 2.0, который в настоящее время доступен только у самой Lenovo. Если у вас есть стилус USI 1.0, вы не сможете использовать его с Duet 3.

По сравнению с чем-то, вроде Tab S8 Ultra, Duet 3 менее мощный, особенно если вы покупаете более дешевую версию на 4 ГБ. Но за свои деньги — это тоже отличное решение на каждый день.

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Lenovo P12 Pro — лучший Android-планшет начального уровня

Лучший Android-планшет для большинства людей, как правило, поставляется Samsung, но не стоит недооценивать Lenovo, которая производит серию стандартных Android. Отличный выбор — Lenovo Tab P12 Pro, который предлагает лишь небольшой шаг вперед по сравнению с Galaxy Tab S8 и становится его серьезным конкурентом.

Его дисплей 2K и частота обновления 120 Гц выглядят особенно ярко по сравнению с большинством планшетов HD или FHD. Qualcomm Snapdragon 870 устарел на несколько лет, но обладает удивительно стабильной производительностью, сравнимой с Galaxy Tab S7 FE. В отличие от Chromebook Duet 3, Tab P12 Pro включает в себя перо Precision Pen 3 от Lenovo, что делает его отличным планшетом, если вам нужен рабочий инструмент.

Стандартное программное обеспечение Android от Lenovo не представляет собой ничего особенного, по сравнению с программным обеспечением One UI от Samsung, но оно дает вам некоторые уникальные функции. Не все они актуальны в России, но они точно есть, и вы найдете что-нибудь для себя.

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Samsung Galaxy A8 — лучший бюджетный Android-планшет

Если вы хотите купить планшет впервые и у вас нет особых потребностей, серия Galaxy Tab A — отличный вариант за скромную часть стоимости Tab S8. Хотя вы не будете поражены его характеристиками или функциями, Tab A по-прежнему предлагает металлический корпус. Еще он имеет полнофункциональную версию Android с сервисами Google, такими как Play Store, поэтому вы можете загружать любые приложения, которые хотите.

Galaxy Tab A8 — отличный вариант для тех, кто ищет планшет начального уровня с традиционными возможностями Android. Меньший дисплей и общий дизайн делают Tab A8 чрезвычайно портативным и удобным для удержания в одной руке, при этом он достаточно большой, чтобы использовать мультимедийные материалы из потоковых сервисов. Проще говоря, смотреть видосики.

Как выбрать планшет на Android

Есть много факторов, которые влияют на то, подходит ли вам тот или иной планшет. Цена, вероятно, является наиболее важным из них, но она решает не все. Например, тот факт, что Galaxy Tab S8 Ultra является самым дорогим планшетом на Android, не означает, что он лучший. Есть много отличных планшетов, которые будут выполнять ваши конкретные задачи лучше.

Размер — еще один важный фактор, но он также зависит от того, чего вы пытаетесь достичь, покупая новый планшет. Если вам просто нужно легкое устройство для потребления мультимедиа, а не ваш ноутбук, то устройства размером более 10 дюймов могут вам не подойти. Но если вы планируете выполнять какую-то работу вне рабочего стола или офиса, то планшет с большим экраном подойдет лучше всего.

Мнение: Почему я не куплю планшет на Андроиде и вам не советую

Принимая во внимание эти два фактора, стоит обратить внимание на другие функции, такие как время автономной работы, разрешение экрана, качество камеры и дизайн. Есть также вопрос об аксессуарах. Есть ли в планшете стилус? Есть ли съемная клавиатура? Много ли предлагается чехлов? Ограничены ли варианты аксессуаров оригинальными или можно покупать сторонние? Все эти вопросы надо обязательно принимать во внимание. И тут возвращаемся к тому, о чем я говорил в начале — за вас это решить мы не сможем. Но свое дело мы сделали, сказали на какие модели обратить внимание в разных ценовых категориях.