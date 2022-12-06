10 самых популярных проблем, на которые жалуются владельцы Андроид-смартфонов

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Герман Вологжанин 0

Минутка новостей экологии. По данным международного форума по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE), за 2022 год во всем мире будет выброшено 5,3 миллиарда смартфонов. Причем многие из них останутся дома у владельцев, поленившихся сдать гаджет на переработку, что нанесет непоправимый ущерб окружающей среде. В этой связи британская организация Green Smartphones решила выяснить, какие проблемы заставляют людей менять смартфон, и можно ли выйти из ситуации, не прибегая к замене мобильного устройства. Мы выбрали 10 самых популярных жалоб из исследования GS и готовы рассказать о каждой из них.

10 самых популярных проблем, на которые жалуются владельцы Андроид-смартфонов. Британцы попытались выяснить, поломка каких компонентов заставляет людей менять смартфон. Фото.

Британцы попытались выяснить, поломка каких компонентов заставляет людей менять смартфон

Не работает кнопка громкости

Исследование Green Smartphones базируется на статистике поисковых запросов в Google, связанных с поломками различных компонентов смартфонов. Хотя за основу были взяты данные из Великобритании, выборка настолько широкая, что ее можно экстраполировать на весь мир.

Не работает кнопка громкости. Даже если кнопки перестали работать, всегда есть альтернатива. Фото.

Даже если кнопки перестали работать, всегда есть альтернатива

Итак, 10-е место в рейтинге занимает проблема, когда не работает кнопка питания или качелька регулировки громкости. Этот вариант набрал всего 2%, но сама по себе поломка физических элементов управления является довольно распространенной. Мы посвящали проблеме отдельный материал, а также рассказывали об альтернативных способах перезагрузки смартфона. Так что давайте не будем расстраивать экоактивистов.

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Не включается блютуз

Не включается блютуз. Bluetooth сейчас позволяет делать почти все. Фото.

Bluetooth сейчас позволяет делать почти все

Проблема с кнопкой питания — довольно веская причина замены смартфона, но сразу 4% людей жалуется на неработающий Bluetooth. Не думаю, что это кого-то побуждает менять телефон, заставляя тем самым специалистов Green Smartphones проронить слезу. Но блютуз — штука незаменимая.

Да. Bluetooth давно перестал использоваться как средство обмена файлами, зато активно применяется, когда мы подключаем беспроводную технику вроде умных колонок или наушников. Однако проблему, когда не работает блютуз, тоже можно решить.

Не работает интернет через Wi-Fi

У 7% британцев возникают сложности с подключением к Wi-Fi. Вайфай — тоже важная вещь (хотя есть 4G), однако проблема далеко не всегда вызвана нарушением работы мобильного устройства.

Не работает интернет через Wi-Fi. Представляете свою жизнь без Wi-Fi сейчас? Фото.

Представляете свою жизнь без Wi-Fi сейчас?

Ошибка «Сеть без доступа к интернету» чаще всего возникает из-за того, что человек просто забыл вовремя внести абонентскую плату. Плюс ко всему проблема может быть на стороне провайдера. Поэтому обязательно проверьте, работают ли другие устройства в сети.

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Перестала работать камера на телефоне

На нашем сайте мы неоднократно рассказывали, как выбрать телефон с хорошей камерой, полагая, будто качество снимков — один из главных критериев выбора новой модели. Похоже, мы были правы. 7% невольных участников исследования жалуются на то, что у них перестала работать камера на телефоне.

Входят ли в их число люди, которых просто не устроило качество снимков, — Green Smartphones умалчивает. Если у вас камера стала снимать хуже, прочитайте наш текст и не торопитесь менять смартфон. Возможно, проблема возникла из-за того, что вы просто забыли установить обновление.

Телефон быстро разряжается

Телефон быстро разряжается. Со временем емкость аккумулятора уменьшается. Фото.

Со временем емкость аккумулятора уменьшается

Также 7% людей задумываются о покупке новой модели, когда телефон быстро разряжается. С этой проблемой вы тоже рано или поздно столкнетесь, ведь после каждой зарядки емкость аккумулятора сокращается. Таковы особенности протекающих внутри батареи химических реакций. И ничего с этим не поделаешь.

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Надо ли из-за этого менять смартфон? Возможно, но быстрая разрядка не должна быть для вас основной причиной. Ведь батарею всегда можно заменить. Так вы сэкономите деньги, да и природе поможете. Разумеется, если еще и аккумулятор сдадите в положенное место, а не просто кинете в пакет с мусором.

Не работает микрофон на телефоне

Не работает микрофон на телефоне. Неполадки могут быть связаны с засором или низким уровнем чувствительности микрофона. Фото.

Неполадки могут быть связаны с засором или низким уровнем чувствительности микрофона

Так как смартфон продолжает оставаться средством общения, тот факт, что 8% людей думают о замене, когда не работает микрофон, кажется вполне очевидным и предсказуемым. Обычно проблема возникает по причине засорения электроакустического компонента, но его можно очистить. Главное — делать это своевременно, не дожидаясь усугубления ситуации.

Также случается, что микрофон плохо работает из-за низкого уровня чувствительности. Частенько это удается исправить, выполнив калибровку. То же самое, кстати, касается динамика телефона. Но о нем мы поговорим чуть позже.

Сильно греется телефон

Перегрев — главная проблема для 9% владельцев смартфонов При этом повышение температуры фиксируется в самых разных сценариях. Иногда телефон греется при зарядке, а порой дискомфорт бывает вызван жарой в помещении или на улице.

Сильно греется телефон. Причин, почему смартфон греется, может быть много: от нагрузки системы до изношенной АКБ. Фото.

Причин, почему смартфон греется, может быть много: от нагрузки системы до изношенной АКБ

Но наиболее частая причина перегрева заключается в том, что устройство просто не справляется с поставленными задачами. После каждого обновления приложения начинают потреблять больше ресурсов, нагружая тем самым процессор. Да и термопаста, нанесенная при изготовлении смартфона, живет недолго.

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Не работает динамик на телефоне

Также 9% отмечают, что у них не работает динамик на телефоне. Как и в случае с микрофоном, главным виновником проблемы становится попадание грязи в сеточку спикера. На многих смартфонах есть функция очистки динамика. Она поможет предотвратить более серьезные последствия и не вынудит вас менять устройство раньше времени.

Кроме того, низкая громкость динамика бывает вызвана настройками телефона. Бывает, что этот показатель зависит от выбранного региона. А порой мы просто не замечаем, как сами понизили громкость, а потом забываем лишний раз нажать на верхнюю качельку. Наконец, сделать динамик громче можно через инженерное меню.

Перестал работать экран

Перестал работать экран. Ни одно стекло не защищает смартфон на 100% ни от падений, ни от царапин. Просто смиритесь с этим. Фото.

Ни одно стекло не защищает смартфон на 100% ни от падений, ни от царапин. Просто смиритесь с этим

На втором месте оказалась поломка экрана телефона. Эта жалоба встречается в 10% случаев. Причем под поломкой подразумеваются разные проблемы. Сюда можно отнести и ситуацию, когда не работает тачскрин, и последствия падения телефона с высоты.

Замена экрана телефона — услуга дорогая. Порой дешевле купить новый аппарат, чем поменять его отдельный компонент. Так что не буду давать сомнительные советы, рассказывая, будто и со сломанным экраном смартфон еще ого-го. Но будьте аккуратнее. Возможно, вы из тех, кому просто необходимо защитное стекло.

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Не заряжается телефон

Самой частой проблемой являются сложности с зарядкой. Так считает треть пользователей (33%), если верить данным исследования Green Smartphones. Организация связывает наличие большого количество жалоб с попаданием грязи в разъем и отмечает, что беспроводная зарядка — отличный выход из ситуации.

Не заряжается телефон. Беспроводная зарядка это очень удобно. Фото.

Беспроводная зарядка это очень удобно

Объяснение «британских ученых» гениально: гораздо меньше людей жалуется на проблемы с беспроводной зарядкой. Ну да, они же не подключаются к электросети по кабелю и добывают энергию самостоятельно. Чему же там ломаться? Наверное, и отказ от блока питания в комплекте со смартфоном не заставляет людей покупать адаптер в магазине.

Отбросим сарказм, направленный в сторону аналитических способностей сотрудников Green Smartphones, и вспомним, что телефон не заряжается по целому ряду причин, своевременная диагностика которых все-таки помогает решить проблему.

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