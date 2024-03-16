Как определить пульс при помощи Android-смартфона, и насколько точным будет результат

Принято считать, что смартфон приносит человеку больше вреда, чем пользы. Однако его поистине безграничная функциональность позволяет следить за здоровьем не хуже медицинских приборов. В частности, через возможность измерения пульса на телефоне. Сегодня она доступна на всех моделях как посредством встроенных функций, так и за счет специальных приложений. Но насколько подобная методика определения пульса в домашних условиях является точной, и стоит ли отталкиваться от ее результатов?

Как телефон определяет пульс

Для определения пульса человека наши смартфоны используют методику фотоплетизмографии (PPG). Измерения получаются следующим образом: вспышка (подсветка) просвечивает кожу, а камера фиксирует изменение интенсивности капиллярного кровотока.

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Аналогичная технология применяется в недорогих фитнес-браслетах, которые также следят за изменением кровотока, исходя из чего делают выводы относительно текущего пульса. Однако недостаток измерения пульса телефоном заключается в том, что наши Андроиды просвечивают кожу вспышкой белого цвета, в то время как специализированные аксессуары используют более контрастное относительно красного цвета крови зеленое свечение.

В обоих случаях (при измерении пульса смартфоном или фитнес-браслетом) точность не стопроцентная. Андроидам мешает цвет вспышки и неудобное расположение камеры, а носимым аксессуарам — волосы на наших руках, из-за чего погрешность достигает 5-8%.

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Более точные измерения можно получить, измеряя пульс при помощи встроенного в экран сканер отпечатка. Во-первых, он может подсвечивать кожу зеленым цветом. Во-вторых, ему не помешают волосы и другие факторы, если экран и пальцы в момент измерения будут чистыми. Но в любом случае ни один из способов определения пульса в домашних условиях не сравнится по точности со специализированными приборами.

Как измерить пульс телефоном

На некоторых смартфонах, включая Xiaomi и realme, есть встроенная функция измерения пульса на Андроид. Она как раз-таки реализуется при помощи сканера отпечаток пальца, встроенного в экран. Чтобы воспользоваться ею, необходимо:

Открыть настройки смартфона. В поисковой строке ввести запрос «Пульс». Открыть одноименный раздел. Приложить палец к сканеру отпечатков и подождать несколько секунд.

Если вы являетесь владельцем Xiaomi без подэкранного сканера, то можете найти функцию измерения пульса через скрытые настройки смартфона. Правда, она будет работать за счет задней камеры с еще менее точными измерениями. К ней же придется обратиться всем тем, чьи устройства не оснащены встроенной функцией определения пульса на Андроид.

Приложения для измерения пульса

Точность измерения пульса камерой самая низкая среди всех способов, задействующих наши гаджеты от фитнес-браслетов и смарт-часов до телефонов. Помешать адекватному определению ЧСС может неудачное расположение вспышки относительно фотосенсора, а также цвет вспышки. Впрочем, у следующих приложений для измерения пульса есть немало достоинств, способных компенсировать сравнительно невысокую точность:

Преимуществом этих приложений для определения пульса в сравнении со встроенной функцией являются расширенные возможности. Специальные программы позволяют следить за динамикой изменений ЧСС, а еще строить на ее основе рекомендации по улучшению здоровья. Впрочем, из-за низкой точности определения пульса толк от советов невелик.

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Если вас это не пугает, то для измерения пульса на смартфоне потребуется:

Запустить одну из понравившихся программ. Нажать на кнопку начала измерения. Приложить палец к основной камере таким образом, чтобы его хорошо просвечивала вспышка. Подождать несколько секунд.

Результат сохранится, и в дальнейшем вы сможете проследить динамику. Сопоставьте полученные данные с другими домашними приборами, чтобы определить для себя, какой способ измерения пульса является наиболее точным.