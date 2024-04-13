Как скрыть чаты в Телеграм на Андроид. Лучшие способы спрятать переписку в смартфоне

Телеграм, как и практически любой другой мессенджер, предоставляет пользователю массу возможностей защитить личную информацию. Однако это касается лишь возможного взлома, о чем переживают почти все. При этом пользователи совершенно забывают об элементарной утере смартфона, в результате которой вся личная информация окажется в чужих руках хотя бы до момента смены пароля. Не стоит исключать и того, что кто-то из близких может ваш телефон и прочесть переписку в Телеграм, узнав все секреты. Есть ряд встроенных способов защитить и спрятать чаты, причем не в ущерб собственному комфорту. Запоминайте.

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Как скрыть текст сообщения в Телеграм

В вашем любимом мессенджере есть все основные функции форматирования текста, а наряду с ними — возможность спрятать его. Первоначально эту фишку посчитали бесполезной и малоприменимой в повседневной жизни. Но лично я знаю много случаев, когда скрытый текст в Телеграм выручал людей, например, когда они ехали за рулем, а телефон был установлен в держателе. Вот как спрятать сообщение под спойлер, чтобы никого не подставить.

Зайдите в Телеграм.

Откройте чат и введите текст сообщения.

Затем выделите нужную часть и дождитесь появления контекстного меню.

Нажмите на три точки и выберите «Скрытый».

Так можно скрыть текст сообщения в Телеграм, а пользователь сможет просмотреть его, коснувшись один раз. При этом уведомления со скрытым текстом не отображаются, поэтому их никто не сможет прочитать, пока смартфон на видном месте.

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Как спрятать чат в Телеграме

Самый простой способ спрятать чат в Телеграме — добавить его в архив. После этого он не будет отображаться на главном экране, но останется в памяти аккаунта. При этом не забудьте отключить уведомления у пользователя и активируйте опцию «Всегда оставлять в архиве», чтобы чат не оказывался на главном экране при появлении нового сообщения.

Зайдите в Телеграм и удерживайте нужный чат.

Вверху нажмите на значок отключения громкости, чтобы выключить уведомления.

Затем нажмите на три точки и выберите «В архив».

Теперь свайпните главный экран вниз, чтобы вверху появился архив, и перейдите в него.

Нажмите три точки — «Настройки архива».

Выберите «Всегда оставлять в архиве».

Повербанк для телефона

Готово! Теперь чат будет спрятан в архив Телеграма, и его никто не увидит на главном экране. Кроме того, от него не будут приходить уведомления, а у вас появится дополнительная защита на случай, если кто-то залезет в ваш телефон.

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Зачем нужен секретный чат в Телеграме

Разработчики мессенджера предусмотрели еще одну полезную функцию для тех, кто боится утечки информации — Секретный чат Телеграм. Он позволяет двум пользователям общаться тет-а-тет, не переживая за то, что сообщения могут попасть к третьим лицам — их попросту нельзя переслать. Кроме того, секретный чат не отображается в Телеграме на ПК и других устройствах, поэтому вашу переписку не смогут прочитать, даже войдя в аккаунт. Вот как его создать.

Зайдите в Телеграм и найдите нужного пользователя через поиск.

Перейдите в его профиль и нажмите на три точки.

Выберите «Начать секретный чат».

Дождитесь, пока пользователь появится в Сети и зайдет в чат, после чего начните общение.

Что удобно — можно создать несколько секретных чатов и при необходимости включить в них автоудаление сообщений по таймеру. Таким образом, переписка не будет сохраняться, поэтому ее никто не сможет прочесть. Как настроить секретный чат в Телеграм — читайте в нашем материале.

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Можно ли отправить исчезающее фото в Телеграм

Если хотите защитить переписку в Телеграм, вам вовсе не обязательно создавать секретный чат. Можно использовать и обычный, если включить в нем автоудаление сообщений в настройках. При этом, вне сомнений, пользователи также переживают за то, что их файлы могут оказаться у третьих лиц. Чтобы этого не произошло, можно отправить самоуничтожающуюся фотографию в Телеграм.

Зайдите в Телеграм и перейдите в чат.

Затем нажмите на значок добавления медиафайла.

Выберите фото и нажмите на него.

Теперь нажмите на значок единички рядом с кнопкой отправить и выберите время, через которое файл исчезнет.

Нажмите «Отправить».

Надежнее всего установить единоразовый просмотр, после которого фотография в чате Телеграм автоматически исчезнет. Таким образом, ее нельзя будет переслать и даже сделать скриншот.

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Как поставить пароль на Телеграм

Если вышеописанные способы вам кажутся ненадежными, проще всего включить вход в Телеграм по отпечатку пальца. Таким образом, никто не сможет зайти в приложение, даже если получит доступ к остальным данным в смартфоне. Вот как включить функцию.

Зайдите в Телеграм и нажмите на три полоски вверху слева.

Выберите «Настройки», затем «Конфиденциальность».

Нажмите «Код-пароль», придумайте комбинацию и введите ее дважды. Далее активируйте ползунок возле «Разблокировка отпечатком пальца».

Установите наиболее комфортное для вас время автоблокировки Телеграм, через которое потребуется ввести пароль, если в приложении не было активности.

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Теперь вы можете заблокировать Телеграм на Андроид по нажатию иконки замка. Чтобы войти в приложение, потребуется ввести пароль или приложить палец к сканеру отпечатка. При необходимости мессенджер, как и все другие приложения, можно защитить динамическим паролем — прочтите, как это сделать!