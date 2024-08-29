Какую Яндекс Станцию купить в 2024 году. Выбираем лучшие колонки с Алисой

История Яндекс Станции, казалось бы, началась несколько лет назад. Однако к 2024 году колонок стало невероятно много, особенно, с учетом того, что компания их регулярно обновляет. Повезло, если вы следите за выходом гаджетов, но как быть простым пользователям, которые в принципе редко пользуются Алисой даже на смартфоне? Пока линейка устройств устоялась, мы попробуем разобраться, какую умную колонку купить в 2024 году. А заодно объясним, почему стоит сделать в пользу той или иной модели, и, конечно же, разберемся, какая выгоднее.

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Самая дешевая Яндекс Станция

Какую Яндекс Станцию купить недорого? Например, в подарок. Именно этот вопрос я чаще всего слышу от своих друзей. Конечно же, настоятельно рекомендую Станцию Лайт 1-го поколения, о которой, в целом, сложилось хорошее впечатление. Скромный корпус из приятного пластика, кнопки управления сверху и неплохой звук — идеальная колонка с Алисой на каждый день, чтобы фоном слушать музыку или управлять умным домом.

К первому поколению есть только одна претензия — слабый процессор, который нельзя заваливать запросами, иначе Яндекс Станция зависает и теряет подключение к Интернету. Но даже при этом журналист AndroidInsider.ru Кирилл Пироженко считает ее отличным подарком для родственников.

Но ведь недавно вышла Станция Лайт 2. Может, купить ее? Она и выглядит симпатичнее, и имеет дисплей для часов и других анимаций, и даже внешнюю батарею. Такой вариант обойдется дороже почти на 2 тысячи рублей, а еще он не прошел проверку временем, в отличие от первого поколения, так что, рекомендую ее не выбирать. Плюс дизайн у Станции Лайт 2 — ну слишком игрушечный, но это дело вкуса.

Яндекс Станция Лайт дешево

Купить Станцию Лайт 2

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Стоит ли покупать Яндекс Станцию Мини

Еще одна относительно недорогая колонка с Алисой — Станция Мини. Первое поколение оставило противоречивое впечатление из-за управления жестами, но в версии с часами от него избавились. Звук у Мини лучше и мощнее, чем у Станции Лайт (10 Вт против 5 Вт), но ждать чудес от него точно не стоит — нет никакой реакции даже на смену пресета эквалайзера.

Зато колонка и выглядит серьезнее благодаря тканевому покрытию, и работает заметно быстрее, так что, риск зависания ниже. Микрофоны справляются неплохо, поэтому Алиса хорошо слышит вас из другой комнаты. Разницы в функциональности — минимум, но если есть около 8 тысяч рублей и вам неистово хочется потратить их на колонку с Алисой, то можно смело купить Яндекс Станцию Мини в подарок или себе. На всякий случай, перед этим прочтите наш обзор.

Станция 2 с часами дешево

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Яндекс Станция 2 или Миди — какая лучше

Яндекс Станция 2 вышла в 2022 году и оказалась не такой хорошей, как первое поколение. По крайней мере, моя колонка с Алисой часто зависала после покупки, у нее активировалась подсветка, переставали работать микрофоны и постоянно отваливался Bluetooth. Со временем почти все проблемы, кроме последней, исчезли, так что, спустя 2 года могу сказать, что она оказалась не такой уж и плохой покупкой.

Отдельно отмечу крутой объемный звук с функцией Room Correction, которая подстраивает его под местонахождение колонки путем сканирования. Ну, и свежий актуальный дизайн. Световая панель сверху может быть неплохой подсветкой в темноте, но я почти всегда держу ее отключенной. Зато Станция второго поколения очень легкая по сравнению с первой версией да и выглядит как-то цельно. Обо всех нюансах можно прочесть в нашем обзоре.

Недавно Яндекс решил повторить трюк и выпустил в схожем дизайне новую Станцию Миди. Выглядит интересно — будто половина оригинальной колонки! При это индикацию перенесли и сделали по бокам, что намного практичнее, а также добавили экран для часов и других анимаций. Получилось неплохо, пусть и с уменьшенной мощностью звука (30 Вт против 24 Вт).

При этом цена Яндекс Станции 2 и Яндекс Станции Миди почти одинакова — разница в 1-2 тысячи. Тут выбрать предстоит вам: хотите колонку побольше или покомпактнее. В любом случае, не ошибетесь. И не забудьте прочесть об остальных нюансах в нашем обзоре.

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У какой Яндекс Станции лучше звук

Принято считать, что у Яндекс Станции Макс лучший звук. И это действительно так, ведь она намного мощнее любой другой колонки с Алисой — выдает 65 Вт. К примеру, даже Станция первого поколения выдавала 50 Вт, а второго — всего 30 Вт. Так что, если вы заядлый тусовщик и слушаете музыку на максимальной громкости, то вариант — просто класс.

Минусы, правда, тоже есть: не такие чувствительные микрофоны и менее производительное железо, из-за чего колонка распознает и выполняет команды медленнее более актуальных моделей. Зато у обновленной версии есть поддержка ZigBee, поэтому сможете пользоваться умным домом без Интернета.

А как насчет Станции Дуо Макс? У нее звучание даже чище и объемнее, а также есть поддержка Room Correction. Это колонка с экраном, поэтому фактически вы получаете еще один планшет или ПК. Насколько это практично — сказать сложно: кто-то считает это диковатым, а другим модель безумно нравится. Ради интереса, я бы порекомендовал купить Яндекс Станцию Дуо Макс, так как она стоит примерно как и обычная Станция Макс — около 30-35 тысяч рублей. В итоге, получите необычный гаджет, который и удобен, и привлекает внимание!

Купить Станцию Макс

Купить Станцию Дуо Макс