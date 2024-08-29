Какую Яндекс Станцию купить в 2024 году. Выбираем лучшие колонки с Алисой

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Иван Герасимов

История Яндекс Станции, казалось бы, началась несколько лет назад. Однако к 2024 году колонок стало невероятно много, особенно, с учетом того, что компания их регулярно обновляет. Повезло, если вы следите за выходом гаджетов, но как быть простым пользователям, которые в принципе редко пользуются Алисой даже на смартфоне? Пока линейка устройств устоялась, мы попробуем разобраться, какую умную колонку купить в 2024 году. А заодно объясним, почему стоит сделать в пользу той или иной модели, и, конечно же, разберемся, какая выгоднее.

Какую Яндекс Станцию купить в 2024 году. Выбираем лучшие колонки с Алисой. Сравниваем все Яндекс Станции и выбираем оптимальную! Фото.

Сравниваем все Яндекс Станции и выбираем оптимальную!

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Самая дешевая Яндекс Станция

Какую Яндекс Станцию купить недорого? Например, в подарок. Именно этот вопрос я чаще всего слышу от своих друзей. Конечно же, настоятельно рекомендую Станцию Лайт 1-го поколения, о которой, в целом, сложилось хорошее впечатление. Скромный корпус из приятного пластика, кнопки управления сверху и неплохой звук — идеальная колонка с Алисой на каждый день, чтобы фоном слушать музыку или управлять умным домом.

Самая дешевая Яндекс Станция. Яндекс Станция Лайт 1-го поколения могла бы быть очень крутой, но производительность зачастую оставляет желать лучшего. Фото.

Яндекс Станция Лайт 1-го поколения могла бы быть очень крутой, но производительность зачастую оставляет желать лучшего

К первому поколению есть только одна претензия — слабый процессор, который нельзя заваливать запросами, иначе Яндекс Станция зависает и теряет подключение к Интернету. Но даже при этом журналист AndroidInsider.ru Кирилл Пироженко считает ее отличным подарком для родственников.

Самая дешевая Яндекс Станция. Станция Лайт 2 получила обновленный дизайн и выглядит свежо, хоть и немного непривычно. Фото.

Станция Лайт 2 получила обновленный дизайн и выглядит свежо, хоть и немного непривычно

Но ведь недавно вышла Станция Лайт 2. Может, купить ее? Она и выглядит симпатичнее, и имеет дисплей для часов и других анимаций, и даже внешнюю батарею. Такой вариант обойдется дороже почти на 2 тысячи рублей, а еще он не прошел проверку временем, в отличие от первого поколения, так что, рекомендую ее не выбирать. Плюс дизайн у Станции Лайт 2 — ну слишком игрушечный, но это дело вкуса.

Яндекс Станция Лайт дешево

Купить Станцию Лайт 2

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Стоит ли покупать Яндекс Станцию Мини

Еще одна относительно недорогая колонка с АлисойСтанция Мини. Первое поколение оставило противоречивое впечатление из-за управления жестами, но в версии с часами от него избавились. Звук у Мини лучше и мощнее, чем у Станции Лайт (10 Вт против 5 Вт), но ждать чудес от него точно не стоит — нет никакой реакции даже на смену пресета эквалайзера.

Стоит ли покупать Яндекс Станцию Мини. Эта колонка объективно не стоит своих денег. Фото.

Эта колонка объективно не стоит своих денег

Зато колонка и выглядит серьезнее благодаря тканевому покрытию, и работает заметно быстрее, так что, риск зависания ниже. Микрофоны справляются неплохо, поэтому Алиса хорошо слышит вас из другой комнаты. Разницы в функциональности — минимум, но если есть около 8 тысяч рублей и вам неистово хочется потратить их на колонку с Алисой, то можно смело купить Яндекс Станцию Мини в подарок или себе. На всякий случай, перед этим прочтите наш обзор.

Станция 2 с часами дешево

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Яндекс Станция 2 или Миди — какая лучше

Яндекс Станция 2 вышла в 2022 году и оказалась не такой хорошей, как первое поколение. По крайней мере, моя колонка с Алисой часто зависала после покупки, у нее активировалась подсветка, переставали работать микрофоны и постоянно отваливался Bluetooth. Со временем почти все проблемы, кроме последней, исчезли, так что, спустя 2 года могу сказать, что она оказалась не такой уж и плохой покупкой.

Яндекс Станция 2 или Миди — какая лучше. Световая индикация — реально топ. В темной комнате превращается в крутую подсветку. Фото.

Световая индикация — реально топ. В темной комнате превращается в крутую подсветку

Отдельно отмечу крутой объемный звук с функцией Room Correction, которая подстраивает его под местонахождение колонки путем сканирования. Ну, и свежий актуальный дизайн. Световая панель сверху может быть неплохой подсветкой в темноте, но я почти всегда держу ее отключенной. Зато Станция второго поколения очень легкая по сравнению с первой версией да и выглядит как-то цельно. Обо всех нюансах можно прочесть в нашем обзоре.

Яндекс Станция 2 или Миди — какая лучше. Станция Миди выглядит как половина Станции 2. Фото.

Станция Миди выглядит как половина Станции 2

Недавно Яндекс решил повторить трюк и выпустил в схожем дизайне новую Станцию Миди. Выглядит интересно — будто половина оригинальной колонки! При это индикацию перенесли и сделали по бокам, что намного практичнее, а также добавили экран для часов и других анимаций. Получилось неплохо, пусть и с уменьшенной мощностью звука (30 Вт против 24 Вт).

При этом цена Яндекс Станции 2 и Яндекс Станции Миди почти одинакова — разница в 1-2 тысячи. Тут выбрать предстоит вам: хотите колонку побольше или покомпактнее. В любом случае, не ошибетесь. И не забудьте прочесть об остальных нюансах в нашем обзоре.

Яндекс Станция 2 дешево

Купить Станцию Миди

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У какой Яндекс Станции лучше звук

Принято считать, что у Яндекс Станции Макс лучший звук. И это действительно так, ведь она намного мощнее любой другой колонки с Алисой — выдает 65 Вт. К примеру, даже Станция первого поколения выдавала 50 Вт, а второго — всего 30 Вт. Так что, если вы заядлый тусовщик и слушаете музыку на максимальной громкости, то вариант — просто класс.

У какой Яндекс Станции лучше звук. Станция Макс имеет старый-добрый дизайн с «крутилкой» для управления громкостью. Фото: Яндекс. Фото.

Станция Макс имеет старый-добрый дизайн с «крутилкой» для управления громкостью. Фото: Яндекс

Минусы, правда, тоже есть: не такие чувствительные микрофоны и менее производительное железо, из-за чего колонка распознает и выполняет команды медленнее более актуальных моделей. Зато у обновленной версии есть поддержка ZigBee, поэтому сможете пользоваться умным домом без Интернета.

У какой Яндекс Станции лучше звук. Станция Дуо Макс может показаться весьма противоречивой. Но у нее точно нет проблем со звучанием. Фото.

Станция Дуо Макс может показаться весьма противоречивой. Но у нее точно нет проблем со звучанием

А как насчет Станции Дуо Макс? У нее звучание даже чище и объемнее, а также есть поддержка Room Correction. Это колонка с экраном, поэтому фактически вы получаете еще один планшет или ПК. Насколько это практично — сказать сложно: кто-то считает это диковатым, а другим модель безумно нравится. Ради интереса, я бы порекомендовал купить Яндекс Станцию Дуо Макс, так как она стоит примерно как и обычная Станция Макс — около 30-35 тысяч рублей. В итоге, получите необычный гаджет, который и удобен, и привлекает внимание!

Купить Станцию Макс

Купить Станцию Дуо Макс

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