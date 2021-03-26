29 марта Xiaomi представит сразу три топовых смартфона. Mi Mix возвращается!

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Артем Сутягин 0

Уже 29 марта Xiaomi проведет большое мероприятие. На нем она представит долгожданные Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Эти устройства дополнят семейство Mi 11, которое до сих пор было представлено только базовой версией Mi 11. На этом мероприятии появятся не только топовые модели, но и младшая версия — Mi 11 Lite. Хотя, и это не самое интересное из того, что нас ждет. Слухи о возвращении серии Mi Mix ходили уже давно, и представители компании даже подтверждали, что смартфон выйдет ”позже в 2021 году”. Время пришло! Теперь, после появления афиши от самой Xiaomi, в появлении новинки можно не сомневаться. Знаменитая серия MIX возвращается 29 марта. Что мы знаем об этом смартфоне? Каким он будет? Когда поступит в продажу? Давайте разбираться!

Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix возвращается!

Когда выйдет Xiaomi Mi Mix 4

Не только для того, чтобы обозначить выход новинки, но и для того, чтобы мы могли составить общее представление о ней уже сейчас, компания сопроводила плакат мероприятия следующими словами.

”Я возвращаюсь” Xiaomi Mi Mix после двух лет вернулся! Бесконечная техническая сила позволяет нам ожидать сотни миллионов пользователей. В 19:30 29 марта мы будем говорить о Mi Mix

Из сказанного прямо не следует, каким будет новый аппарат, но учитывая, как пафосно сказано о ”бесконечной технической силе”, становится понятно, что слухам можно было верить. Мы уже писали о том, что новинка получит складной корпус, и даже приводили примеры того, как он выглядит. Все утекло на живых фотографиях и теперь косвенно подтверждается за несколько дней до презентации.

Mi Mix

Уже несколько дней назад мы увидели эти фото.

Сколько будет модификаций Mi Mix 4

В некоторых источниках, которые делились тем, что у них есть о новом смартфоне, говорилось о том, что он получит название Xiaomi Mi Mix 4 Pro Max. Если такое название действительно будет, то сложно представить, что в линейке будет одна модель и она получит такое название. Скорее всего, в этом случае мы увидим так же Mi Mix 4 и Mi Mix 4 Pro. Впрочем, это было бы уже слишком.

ТОП-5 ожиданий от Xiaomi MI MIX 4

Для Xiaomi действительно имеет смысл вернуть линейку Mi Mix в виде складного телефона. В конце концов она никогда не относилась к простым устройствам, а была призвана показать технологическое превосходство бренда. Сейчас, когда многие компании уже выпустили или планируют выпустить ”раскладушки”, надо выпускать свой вариант. Лучшего нейминга, кроме как Mi Mix 4, просто не найти.

Mi Mix 4

Полная афиша мероприятия.

Каким был первый Xiaomi Mi Mix

Оригинальный Mix по сути заложил основу стремления к безрамочным экранам. В настоящее время мы даже не можем рассматривать его как смартфон без рамки, но многие современные смартфоны созданы после того, как их создатели черпнули вдохновение именно из этой модели. Пусть это была только иллюзия безрамочности из-за того, что камера просто сместилась в угол корпуса, но до Xiaomi никто не сообразил или просто не решился сделать такое.

Устройство также было первым смартфоном, который отказался от стандартного в то время формата изображения 16:9. В телефоне была 6,4-дюймовая ЖК-панель с соотношением сторон 17:9 и минимальными рамками. Получается, вытянутые дисплеи тоже косвенно заслуга Mi Mix первого поколения.

Зачем Xiaomi Mi 11 Pro второй экран

Каким был Mi Mix 2 и Mi Mix 3

Mi Mix 2 был постепенным обновлением первой модели с аналогичным дизайном. Последнее устройство, Mi Mix 3, имело очень инновационный для того времени сдвижной дизайн. Конечно, слайдеры были известны еще до появления смартфонов, но для того, чтобы совместить эти два типа устройств в один, потребовалось больше 10 лет.

Поскольку все больше компаний на тот момент доказали свою способность производить смартфоны без рамки, Xiaomi пришлось внедрить новую технологию, чтобы гарантировать, что Mi Mix 3 будет еще более безрамочным. Выемки никого не устраивали, отверстия еще не нашли массового применения и тоже были лишь промежуточным решением, а дисплей полностью правильной формы привлек немало внимания.

Mi Mix

Mi Mix шли уверенно. Но смогут ли они выдержать этот ритм?

Интересно, что Mi Mix 3 даже получил версию с поддержкой 5G, но затем Xiaomi решила приостановить серию. В итоге мы ждали новый гаджет примерно два года и наконец-то вот-вот получим его.

Раздвижной смартфон

Одно можно сказать точно — если новинка не будет сделана в формате складывающегося или раздвижного устройства, вроде Oppo X 2021, это будет провал. Можно выпустить отличное устройство, но стандартным форм-фактором никого не удивишь. Даже производительность у флагманов примерно одинаковая. А вот предложить пусть и не уникальный, но пока и не массовый тип корпуса — это дело.

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В любом случае ждать осталось недолго, поэтому давайте доживем до понедельника и сами все узнаем. А потом вернемся сюда или в наш Telegram чат и обсудим увиденное. Уверен, поговорить будет о чем.

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