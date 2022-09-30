5 недорогих смартфонов 2022 года, которые не уступают флагманам

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин 0

Долгое время между недорогими смартфонами и флагманами существовала огромная пропасть. Приобретая сравнительно дешевое устройство в 2019 году, вы априори лишали себя хорошей камеры, производительного железа, быстрой зарядки и массы дополнительных опций от тактильно приятного вибромотора до стереозвука и быстрой зарядки. К концу 2022 года ситуация изменилась кардинальным образом. Мало того, что теперь среднебюджетные телефоны имеют фишки, которыми хвастаются флагманы, так еще сверхмощные процессоры последних лет (например, Snapdragon 8 Gen 1) всего за пару минут теряют весь потенциал производительности.

Хороший смартфон не обязательно должен быть дорогим

Тогда зачем платить больше? Собрали для вас ТОП-5 лучших смартфонов за 20-25 тысяч рублей, не уступающих флагманам и готовых порадовать своего владельца не только двукратной экономией в цене, но и крутыми характеристиками.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

realme 9 Pro+ 5G — смартфон с оптической стабилизацией

С таким телефоном приятно ходить и без чехла.

В то время как флагманские устройства получают чипсет Snapdragon 8 Gen 1, который ужасно троттлит, realme 9 Pro+ 5G обзавелся чрезвычайно стабильным процессором Dimensity 920. Его производительность практически не падает под нагрузками, даже в играх смартфон на этом железе не нагревается, а результата около 500 тысяч баллов в AnTuTu достаточно и для гейминга, и для плавной работы интерфейса во всех приложениях.

Цена: 21 100 рублей

Купить realme 9 Pro+ 5G

Удивительно, что помимо стабильного чипсета за 21 тысячу рублей покупатель получает флагманскую камеру Sony IMX766 с оптической стабилизацией. К слову, такой же модуль установлен в Xiaomi 12, а он стоит в 2 раза больше на том же AliExpress. Помимо камеры realme 9 Pro+ 5G предлагает приятный X-осевой вибромотор, сочный AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и быструю зарядку мощностью 60 Вт. Единственное, что выдает в этом смартфоне среднебюджетный аппарат — внушительный «подбородок» в нижней части дисплея.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Xiaomi 12 Lite — лучшая фронтальная камера

Смартфон очень красивый и легкий

Визуально больше всего на флагман похож смартфон Xiaomi 12 Lite. Это не лопата, а сравнительно небольшой аппарат, чья масса составляет всего 173 грамма. В то же время внутри у него очень сильное сердце — процессор Snapdragon 778G. Пожалуй, это оптимальный вариант чипсета на 2022 год, характеризующийся высокой производительностью (больше 500 тысяч баллов в AnTuTu) и отсутствием проблем с перегревом, в отличие от флагманского железа.

Цена: 24 600 рублей

Купить Xiaomi 12 Lite

Смартфон оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, а основная камера снимает в разрешении 108 мегапикселей. Может показаться, что Xiaomi 12 Lite почти не отличается от Xiaomi 11 Lite 5G NE, так как имеет тот же процессор. Однако только представитель 12-й версии обладает по-настоящему флагманской фронтальной камерой. За счет разрешения 32 МП она обладает шикарной детализацией, а на передней панели производитель разместил 2 ярких светодиода для ночных селфи.

Samsung Galaxy A53 — смартфон с влагозащитой

Редкий среднебюджетник с сертифицированной влагозащитой

Как ни странно, Samsung тоже способен тягаться с флагманами, и ярким тому подтверждением является смартфон Galaxy A53. Он работает на новом процессоре Exynos 1280, набирающем больше 400 тысяч баллов в AnTuTu. Стоит учесть, что железо хоть и гарантирует стабильную работу при выполнении большинства поставленных задач, но в играх чипсет показывает себя скромно из-за плохой оптимизации.

Цена: 24 400 рублей

Купить Samsung Galaxy A53

Несмотря на выделенный недостаток, характеристики Samsung Galaxy A53 сразу по нескольким аспектам заставляют рассматривать его наряду с флагманами. Смартфон получил 120-герцовый AMOLED-экран, камеру с оптической стабилизацией и влагозащиту по стандарту IP67. Даже дорогие устройства не всегда готовы этим похвастать.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

realme GT Neo 3T — поддерживает быструю зарядку

Пока в продаже есть только черный цвет

Возможно, главных хитом этой осени станет смартфон realme GT Neo 3T. Его продажи стартовали в конце сентября, а официальная цена — 20-21 тысяча рублей на AliExpress. За столь небольшую сумму покупатель получает в свое распоряжение набор характеристик, практически полностью соответствующий флагманам. К примеру, процессор Snapdragon 870, почти не подверженный троттлингу, держит производительность на уровне более нового Snapdragon 8 Gen 1, о чем мы уже рассказывали.

Цена: 21 500 рублей

Купить realme GT Neo 3

Кроме флагманского железа с результатом больше 700 тысяч баллов в AnTuTu realme GT Neo 3T имеет крутой экран, выполненный по технологии E4 AMOLED, X-осевой вибромотор и 80-ваттную зарядку, восстанавливающую энергию смартфона за 40 минут. В этой модели нельзя назвать флагманскими разве что камеры: сенсор Samsung Bright S5KGW1 не оснащен оптической стабилизацией.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

POCO F4 — убийца флагманов

По сравнению с POCO F3 новый телефон получил массу положительных изменений

В нашей подборке мы просто не могли обойти стороной смартфоны POCO, тем более что в 2022 году у суббренда Xiaomi появилась очень интересная новинка — POCO F4. В противостоянии производительности POCO F3 vs POCO F4 вы не заметите разницы, так как новая модель работает на все том же чипсете Snapdragon 870, но в остальных аспектах аппарат получил массу улучшений, позволяющих ему конкурировать с флагманами.

Цена: 24 800 рублей

Купить POCO F4

Во-первых, 64-мегапиксельная камера POCO F4 обзавелась оптической стабилизацией. Во-вторых, мощность зарядки увеличилась до 67 Вт. Добавим сюда намного меньшее количество проблем с датчиком приближения, в отличие от POCO F3, а также стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, и вы точно не будете рассматривать дорогие флагманы в качестве потенциальной покупки.

Теги
Лонгриды для вас
Каким телефоном пользуется Билл Гейтс. Такого даже я не ожидал

Пользователям мобильных устройств всегда было интересно, какими смартфонами пользуются знаменитости. Эти люди способны менять телефон хоть каждый день, оттого, кажется, всегда выбирают только лучшие устройства, доступные на рынке. Особенно интересно посмотреть на глав крупных технологических компаний - уж они-то точно пользуются всем самым лучшим и знают, какой смартфон выбрать. Согласитесь, едва ли получится найти мнение авторитетнее, чем у Билла Гейтса. Да, смартфоны от Microsoft не отличаются революционными технологиями и высокими показателями продаж, но понимает Билл Гейтс в этом явно побольше нашего.

Читать далее
Много новинок от Samsung и большое обновление VK: итоги недели

На этой неделе было, как минимум два больших события, о которых нельзя не рассказать. Это, конечно, большая презентация Samsung и крупное обновление VK. Мы увидели новые складные телефоны и продолжение линейки самых популярных смарт-часов из мира Android. Обновление самой популярной российской социальной сети принесло много новых функций, часть из которых может остаться незамеченной, если не знать о них. В нашей традиционной итоговой подборке мы поговорим о других новостях, которые могут повлиять на мир электроники будущего, или просто сделать наше общение с гаджетами более полным и удобным.

Читать далее
Samsung Pay
Правда ли, что Samsung закрывает Samsung Pay

Новости об уходе из России какой-либо из иностранных компаний к настоящему моменту уже не удивляют, скорее всего, никого. Сервис оплаты телефоном Samsung Pay, единственный из зарубежных, не отключил российские карты «Мир» и продолжил благополучно работать в нашей стране. Но буквально на днях появились новости, что Samsung закрывает, свой Pay по всему миру. Причем первый звоночек прозвучал из России, где некоторые карты «Мир» перестали добавляться в приложение.

Читать далее
Новый комментарий