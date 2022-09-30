5 недорогих смартфонов 2022 года, которые не уступают флагманам

Долгое время между недорогими смартфонами и флагманами существовала огромная пропасть. Приобретая сравнительно дешевое устройство в 2019 году, вы априори лишали себя хорошей камеры, производительного железа, быстрой зарядки и массы дополнительных опций от тактильно приятного вибромотора до стереозвука и быстрой зарядки. К концу 2022 года ситуация изменилась кардинальным образом. Мало того, что теперь среднебюджетные телефоны имеют фишки, которыми хвастаются флагманы, так еще сверхмощные процессоры последних лет (например, Snapdragon 8 Gen 1) всего за пару минут теряют весь потенциал производительности.

Тогда зачем платить больше? Собрали для вас ТОП-5 лучших смартфонов за 20-25 тысяч рублей, не уступающих флагманам и готовых порадовать своего владельца не только двукратной экономией в цене, но и крутыми характеристиками.

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realme 9 Pro+ 5G — смартфон с оптической стабилизацией

В то время как флагманские устройства получают чипсет Snapdragon 8 Gen 1, который ужасно троттлит, realme 9 Pro+ 5G обзавелся чрезвычайно стабильным процессором Dimensity 920. Его производительность практически не падает под нагрузками, даже в играх смартфон на этом железе не нагревается, а результата около 500 тысяч баллов в AnTuTu достаточно и для гейминга, и для плавной работы интерфейса во всех приложениях.

Цена: 21 100 рублей

Купить realme 9 Pro+ 5G

Удивительно, что помимо стабильного чипсета за 21 тысячу рублей покупатель получает флагманскую камеру Sony IMX766 с оптической стабилизацией. К слову, такой же модуль установлен в Xiaomi 12, а он стоит в 2 раза больше на том же AliExpress. Помимо камеры realme 9 Pro+ 5G предлагает приятный X-осевой вибромотор, сочный AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц и быструю зарядку мощностью 60 Вт. Единственное, что выдает в этом смартфоне среднебюджетный аппарат — внушительный «подбородок» в нижней части дисплея.

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Xiaomi 12 Lite — лучшая фронтальная камера

Визуально больше всего на флагман похож смартфон Xiaomi 12 Lite. Это не лопата, а сравнительно небольшой аппарат, чья масса составляет всего 173 грамма. В то же время внутри у него очень сильное сердце — процессор Snapdragon 778G. Пожалуй, это оптимальный вариант чипсета на 2022 год, характеризующийся высокой производительностью (больше 500 тысяч баллов в AnTuTu) и отсутствием проблем с перегревом, в отличие от флагманского железа.

Цена: 24 600 рублей

Купить Xiaomi 12 Lite

Смартфон оснащен 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, а основная камера снимает в разрешении 108 мегапикселей. Может показаться, что Xiaomi 12 Lite почти не отличается от Xiaomi 11 Lite 5G NE, так как имеет тот же процессор. Однако только представитель 12-й версии обладает по-настоящему флагманской фронтальной камерой. За счет разрешения 32 МП она обладает шикарной детализацией, а на передней панели производитель разместил 2 ярких светодиода для ночных селфи.

Samsung Galaxy A53 — смартфон с влагозащитой

Как ни странно, Samsung тоже способен тягаться с флагманами, и ярким тому подтверждением является смартфон Galaxy A53. Он работает на новом процессоре Exynos 1280, набирающем больше 400 тысяч баллов в AnTuTu. Стоит учесть, что железо хоть и гарантирует стабильную работу при выполнении большинства поставленных задач, но в играх чипсет показывает себя скромно из-за плохой оптимизации.

Цена: 24 400 рублей

Купить Samsung Galaxy A53

Несмотря на выделенный недостаток, характеристики Samsung Galaxy A53 сразу по нескольким аспектам заставляют рассматривать его наряду с флагманами. Смартфон получил 120-герцовый AMOLED-экран, камеру с оптической стабилизацией и влагозащиту по стандарту IP67. Даже дорогие устройства не всегда готовы этим похвастать.

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realme GT Neo 3T — поддерживает быструю зарядку

Возможно, главных хитом этой осени станет смартфон realme GT Neo 3T. Его продажи стартовали в конце сентября, а официальная цена — 20-21 тысяча рублей на AliExpress. За столь небольшую сумму покупатель получает в свое распоряжение набор характеристик, практически полностью соответствующий флагманам. К примеру, процессор Snapdragon 870, почти не подверженный троттлингу, держит производительность на уровне более нового Snapdragon 8 Gen 1, о чем мы уже рассказывали.

Цена: 21 500 рублей

Купить realme GT Neo 3

Кроме флагманского железа с результатом больше 700 тысяч баллов в AnTuTu realme GT Neo 3T имеет крутой экран, выполненный по технологии E4 AMOLED, X-осевой вибромотор и 80-ваттную зарядку, восстанавливающую энергию смартфона за 40 минут. В этой модели нельзя назвать флагманскими разве что камеры: сенсор Samsung Bright S5KGW1 не оснащен оптической стабилизацией.

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POCO F4 — убийца флагманов

В нашей подборке мы просто не могли обойти стороной смартфоны POCO, тем более что в 2022 году у суббренда Xiaomi появилась очень интересная новинка — POCO F4. В противостоянии производительности POCO F3 vs POCO F4 вы не заметите разницы, так как новая модель работает на все том же чипсете Snapdragon 870, но в остальных аспектах аппарат получил массу улучшений, позволяющих ему конкурировать с флагманами.

Цена: 24 800 рублей

Купить POCO F4

Во-первых, 64-мегапиксельная камера POCO F4 обзавелась оптической стабилизацией. Во-вторых, мощность зарядки увеличилась до 67 Вт. Добавим сюда намного меньшее количество проблем с датчиком приближения, в отличие от POCO F3, а также стереофонические динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, и вы точно не будете рассматривать дорогие флагманы в качестве потенциальной покупки.