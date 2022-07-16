Хайп, лицемерие и отсутствие новизны. Чем на самом деле является Nothing

В чрезмерном ажиотаже нет ничего хорошего. А ведь это именно то, что было создано вокруг Nothing Phone (1). Тем не менее, если не обращать внимания на броский дизайн, Nothing Phone 1 выглядит как обычный телефон среднего класса, хотя и хорошо сделанный. Вы просто не можете не знать, каков этот телефон внешне, ведь он не просто много раз утекал, но даже демонстрировался на одном из крупнейших гиковских каналов на YouTube. Хорош он или нет — до запуска мы уже обсуждали. Теперь можно поговорить об этом более предметно.

Новый телефон Nothing

Согласитесь, кроме внешнего вида Nothing Phone, говорить особо не о чем. Утечка предположила, что оборудование и частично программное обеспечение были сделаны китайским гигантом ODM BYD Electronics и минимально доработано специалистами Nothing, но это не так важно для простого покупателя, зато отлично подходит для молодого бренда.

Вы смотрели презентацию этого телефона? Наблюдая за ней, в глаза бросалась нарочитая небрежность, которая казалась настолько неискренней, что это больше отталкивало, чем располагало к себе.

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Как продвигали прозрачный телефон

Компания потратила месяцы на создание и организацию ажиотажа, подачу информации в определенные публикации, предоставление эксклюзива крупнейшему технологическому YouTube-каналу и максимальное продвижение запуска всеми возможными способами. В итоге мы получили презентацию, в которой Карл Пей сидел перед камерой и просто рассказывал о телефоне. Все это выглядит слишком наигранно, чтобы быть правдой.

Нельзя не отметить, что определенная новизна на фоне всего остального за последнее время все же была, но и говорить и фантастической работе Nothing я не буду. Хотя даже запуски OnePlus, сооснователем которой был Пей, презентация Nothing переплюнула с точки зрения именно свежести.

Весь процесс запуска смартфона был явной манипуляцией. Вот мы: молодой, модный, необычный стартап. Компания без халтуры. Мы заботимся о продукте, а не о деньгах. Посмотрите на нас, как мало мы заботимся о том, чтобы выглядеть модно — мы даже сняли всю презентацию на телефон.

Что делает Nothing Phone необычным

Карл Пей не сказал нам, что делает Nothing особенным, кроме туманных разговоров о сообществе, Интернете и будущем. Он упомянул 10 000 «обычных инвесторов», которые купили компанию, но не упомянули Google Ventures, Энди Рубина (создателя Android) и других тяжеловесов, вложивших десятки миллионов в Nothing.

Тем не менее, он кинул несколько камней в сторону других производителей. Он предположил, что другие бренды просто добавляют дополнительные камеры, чтобы выглядеть дорого. Это факт, но было ли это посланием компании OnePlus, где он раньше работал? Учитывая, что Карл Пей был публичным лицом OnePlus, такими высказываниями он буквально плюет против ветра и говорит это в негативном ключе и о самом себе.

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Пей прошел мимо Nothing Dots, проекта Nothing’s NFT, менее чем за 30 секунд. «За последние пару месяцев многие члены команды очень заинтересовались NFT», — смущенно объяснил он, как будто уже некоторое время не был активным сторонником криптовалюты. Конечно, ужасная реакция на Nothing Dots не могла не оказать плохого влияния на компанию и руководителю пришлось оправдываться.

Возвращение простоты в технологиях является частью заявленной миссии Nothing. Однако это не относится к процессу фактической покупки ее телефона, который потребует от клиентов прыгать через системы приглашений, как будто на дворе снова 2014 год.

Почему информация о телефоне появилась раньше выхода

Сказал Пей и о том, как Nothing решила «слить» информацию о дизайне своего телефона за несколько месяцев до запуска. Он сказал, что цель состояла в том, чтобы контролировать, какие изображения выходят. То есть он не хотел, чтобы создатели рендеров нафантазировали себе что-то, как они обычно это делают. В итоге мы с самого начала примерно знали, каким будет телефон, а в деталях увидели его в руках Маркеса Браунли, который рассказал о дизайне все.

Немногие компании способны создавать ажиотаж так же эффективно, как это делает Nothing и как это делала OnePlus в эпоху Карла Пея. Сам Пей является экспертом в построении нового бренда. Скольких других руководителей телефонных компаний вы знаете по именам? А если говорить о компаниях, которым 1-2 года?

Где скачать обои, рингтоны и заставку с прозрачного телефона Nothing.

Точно так же, как Nothing Phone 1 — это довольно обычный телефон, завернутый в крутое световое шоу, компания Nothing — это довольно средний стартап, завернутый в ослепительную, тщательно продуманную харизму относительно молодого предпринимателя.

Вспомните Essential, Red Hydrogen, OSOM, Nextbit и другие запуски перспективных телефонов. Они не смогли сделать примерно ничего. В последнее время выпускать новые телефоны могут только крупнейшие компании или их дочерние структуры, вроде POCO, realme, IQOO и тому подобных. Конечно, OnePlus при Карле Пее является обратным примером… Хотя, постойте! За этой компанией всегда же стоял гигантский BBK.

Агрессивное продвижение телефонов

Если через пару лет Nothing не будет, стоит ли делать ставку на покупку телефона у этого производителя? Это тот вопрос, от размышления над которым компания вас старательно уводит в сторону. С одной стороны, ни один стартап никогда не захочет говорить о провале. Но, в отличие от большинства остальных, Nothing открыто прокачивает сообщества поклонников, а не клиентов. Компания хочет создать сообщество и даже просит фанатов внести свой вклад, чтобы стать инвесторами. Так пользователи уже начинают относиться к компании, как к чему-то существенно более основательному.

Правда ли, что Nothing делает все правильно и ее первый телефон может стать хитом.

Для компании, которая любит говорить о том, насколько она разносторонняя и настоящая, контраст между тем, что она говорит, и тем, что она делает, а иногда и просто между тем, что она говорит в разные дни, попахивает лицемерием.

Карл Пей и Nothing тоже хотят получить свой кусок пирога. Они пытаются охватить все, включая модные темы, вроде NFT, фокуса на молодую аудиторию, призыва к инвестициям и многого другого. Вот только часто все это противоречит друг другу.

Nothing Phone 1 кажется хорошим телефоном среднего класса. Он выглядит свежо и не так, как все. Это альтернатива другим устройствам среднего класса, таким как Galaxy A53 и Pixel 6a. Одна вещь, которой Nothing Phone 1 не является, это революция. До нее он не дотянул, а ведь у нас было так много надежд на это, когда все начиналось. Если вам есть, что добавить, можете писать об этом в нашем Telegram-чате.