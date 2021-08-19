Когда выйдет Xiaomi Mi 12, каким он будет и сколько будет стоить

Сегодня сложно поверить, что ещё каких-то 10 лет назад Xiaomi делала только какие-то неприглядные аппараты, которыми хотелось пользоваться только из-за MIUI. За это время компания сильно изменилась, обзавелась своими исследовательскими центрами, схантила у других компаний нормальных сотрудников, которые знают, в каком направлении нужно развиваться, и начала постепенно захватывать рынок. Сегодня уже никто не скажет, что смартфоны Xiaomi – это для тех, кому нужно дёшево и сердито. Причём год от года она становится всё дальше от этого постулата. Xiaomi Mi 12, выход которого уже мелькает на горизонте, — живой тому пример.

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Xiaomi Mi 12 обещает быть первым флагманским смартфоном на Android 2022 модельного года. Я специально использую уточнение «модельного», потому что выйдет аппарат ещё в 2021 году, в декабре. Во всяком случае, так было с Xiaomi Mi 11, что дало компании неплохое преимущество перед остальными. Ранний релиз позволил Xiaomi, во-первых, лучше врезаться в умы потребителей, а, во-вторых, раньше других начать продажи и собрать все сливки, пока все остальные только планировали свои презентации.

Характеристики Xiaomi Mi 12

Аппаратную основу Xiaomi Mi 12 составит процессор Snapdragon 898. Так, по крайней мере, в Сети именуют следующий чип Qualcomm. Он будет выполнен по 4-нм техпроцессу, то есть будет более совершенным не только с точки зрения производительности, но и с точки зрения энергоэффективности и тепловыделения. Это позволит снизить расход энергии аккумулятора, положительно сказавшись на автономности устройства, и нагрев, позволив аппарату дольше работать на максимальной частоте, не перегреваясь.

Чтобы добиться от смартфона максимальной скорости работы, Xiaomi планирует оснастить его продвинутым стандартом памяти LPDDR5X. Он обеспечивает самую высокую скорость чтения и записи, а вкупе с новым механизмом EMUI 12.5 Enhance ещё и будет стареть медленнее, чем все остальные. По собственному заявлению разработчиков, за три года непрерывного использования накопитель потеряет только 5% скорости. Так что даже после прекращения программной поддержки аппарат будет работать так же быстро, как новый.

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Что там по камере, пока сказать сложно. Очевидно, что новинка будет не топовым камерофоном в линейке, учитывая, что у Xiaomi с некоторых пор есть Pro- и Ultra-версии, которые традиционно обладают более продвинутыми фото-возможностями. Так что я бы предположил, что камеры у Xiaomi Mi 12 будет 3, но разрешение у них будет выше. Основной модуль должен получить матрицу на 108 Мп с оптическим зумом крат эдак в 10, чтобы было не стыдно показать флагман людям. А уж более инновационные прибамбасы ждут старшие версии.

MIUI 12.5 Enhanced — что нового

А вот прошивка у Xiaomi Mi 12 останется старой. Ну, как старой? На самом деле она будет новой, но номер у неё будет тот же самый – MIUI 12.5 с уточняющей припиской Enhanced. Xiaomi решила не выпускать MIUI 13, чтобы не нервировать лишний раз пользователей, которые остались недовольны стабильностью предыдущей версии. MIUI 12 была полна багов и критических недоработок, препятствовавших нормальному использованию совместимых устройств. Поэтому в этом году китайцы решили провести работу над ошибками.

Функциональных нововведений в MIUI 12.5 Enhanced почти нет. Зато есть общесистемные улучшения, которые повысят стабильность и скорость работы обновившихся устройств:

MIUI 12.5 Enhanced на 15% меньше нагружает процессор, вне зависимости от выполняемой задачи;

В MIUI 12.5 Enhanced снизится нагрузка на аккумулятор, что в свою очередь приведёт к повышению автономности на те же 15%

В MIUI 12.5 Enhanced изменится принцип обработки файлов, который позволит более рационально расходовать ресурс встроенного накопителя;

В MIUI 12.5 Enhanced появятся виджеты. Это не совсем функциональное нововведение, а больше косметическое, потому что сами виджеты перерисовали в стилистике iOS.

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Что касается сроков запуска Xiaomi Mi 12 в продажу и его розничной цены, то тут сомнений практически нет. Несмотря на то что его представят в середине декабря, в продажу смартфон поступит только в начале 2022 года. Скорее всего, это будет середина или даже конец января. Это связано с тем, что Qualcomm будет должна произвести достаточный объём процессоров нового поколения, чтобы его хватило и на Xiaomi, и на всех остальных. А вот цена смартфона практически наверняка сохранится на том же уровне и составит 699 долларов за базовую версию.