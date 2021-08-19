Когда выйдет Xiaomi Mi 12, каким он будет и сколько будет стоить

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Иван Кузнецов 0

Сегодня сложно поверить, что ещё каких-то 10 лет назад Xiaomi делала только какие-то неприглядные аппараты, которыми хотелось пользоваться только из-за MIUI. За это время компания сильно изменилась, обзавелась своими исследовательскими центрами, схантила у других компаний нормальных сотрудников, которые знают, в каком направлении нужно развиваться, и начала постепенно захватывать рынок. Сегодня уже никто не скажет, что смартфоны Xiaomi – это для тех, кому нужно дёшево и сердито. Причём год от года она становится всё дальше от этого постулата. Xiaomi Mi 12, выход которого уже мелькает на горизонте, — живой тому пример.

Xiaomi Mi 12

Xiaomi Mi 12 выйдет уже в конце этого года. Интересно, каким он будет?

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Xiaomi Mi 12 обещает быть первым флагманским смартфоном на Android 2022 модельного года. Я специально использую уточнение «модельного», потому что выйдет аппарат ещё в 2021 году, в декабре. Во всяком случае, так было с Xiaomi Mi 11, что дало компании неплохое преимущество перед остальными. Ранний релиз позволил Xiaomi, во-первых, лучше врезаться в умы потребителей, а, во-вторых, раньше других начать продажи и собрать все сливки, пока все остальные только планировали свои презентации.

Характеристики Xiaomi Mi 12

Аппаратную основу Xiaomi Mi 12 составит процессор Snapdragon 898. Так, по крайней мере, в Сети именуют следующий чип Qualcomm. Он будет выполнен по 4-нм техпроцессу, то есть будет более совершенным не только с точки зрения производительности, но и с точки зрения энергоэффективности и тепловыделения. Это позволит снизить расход энергии аккумулятора, положительно сказавшись на автономности устройства, и нагрев, позволив аппарату дольше работать на максимальной частоте, не перегреваясь.

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 12 будет прямым продолжением MI 11

Чтобы добиться от смартфона максимальной скорости работы, Xiaomi планирует оснастить его продвинутым стандартом памяти LPDDR5X. Он обеспечивает самую высокую скорость чтения и записи, а вкупе с новым механизмом EMUI 12.5 Enhance ещё и будет стареть медленнее, чем все остальные. По собственному заявлению разработчиков, за три года непрерывного использования накопитель потеряет только 5% скорости. Так что даже после прекращения программной поддержки аппарат будет работать так же быстро, как новый.

Какие телефоны Xiaomi позволяют увеличить оперативную память

Что там по камере, пока сказать сложно. Очевидно, что новинка будет не топовым камерофоном в линейке, учитывая, что у Xiaomi с некоторых пор есть Pro- и Ultra-версии, которые традиционно обладают более продвинутыми фото-возможностями. Так что я бы предположил, что камеры у Xiaomi Mi 12 будет 3, но разрешение у них будет выше. Основной модуль должен получить матрицу на 108 Мп с оптическим зумом крат эдак в 10, чтобы было не стыдно показать флагман людям. А уж более инновационные прибамбасы ждут старшие версии.

MIUI 12.5 Enhanced — что нового

А вот прошивка у Xiaomi Mi 12 останется старой. Ну, как старой? На самом деле она будет новой, но номер у неё будет тот же самый – MIUI 12.5 с уточняющей припиской Enhanced. Xiaomi решила не выпускать MIUI 13, чтобы не нервировать лишний раз пользователей, которые остались недовольны стабильностью предыдущей версии. MIUI 12 была полна багов и критических недоработок, препятствовавших нормальному использованию совместимых устройств. Поэтому в этом году китайцы решили провести работу над ошибками.

MIUI 12.5 Enhanced

В MIUI 12.5 Enhanced появятся виджеты как в iOS

Функциональных нововведений в MIUI 12.5 Enhanced почти нет. Зато есть общесистемные улучшения, которые повысят стабильность и скорость работы обновившихся устройств:

  • MIUI 12.5 Enhanced на 15% меньше нагружает процессор, вне зависимости от выполняемой задачи;
  • В MIUI 12.5 Enhanced снизится нагрузка на аккумулятор, что в свою очередь приведёт к повышению автономности на те же 15%
  • В MIUI 12.5 Enhanced изменится принцип обработки файлов, который позволит более рационально расходовать ресурс встроенного накопителя;
  • В MIUI 12.5 Enhanced появятся виджеты. Это не совсем функциональное нововведение, а больше косметическое, потому что сами виджеты перерисовали в стилистике iOS.

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Что касается сроков запуска Xiaomi Mi 12 в продажу и его розничной цены, то тут сомнений практически нет. Несмотря на то что его представят в середине декабря, в продажу смартфон поступит только в начале 2022 года. Скорее всего, это будет середина или даже конец января. Это связано с тем, что Qualcomm будет должна произвести достаточный объём процессоров нового поколения, чтобы его хватило и на Xiaomi, и на всех остальных. А вот цена смартфона практически наверняка сохранится на том же уровне и составит 699 долларов за базовую версию.

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