Notning показала внешний вид своего телефона за месяц до презетации

Бывший генеральный директор и сооснователь OnePlus Карл Пэй знает, как создать шумиху вокруг продукта, который еще даже не вышел. Делает он это как никто другой. Во многом благодаря такому подходу OnePlus и смогла подняться до тех высот, которые занимает сейчас. Именно так он и поступил со своим первым смартфоном, готовящимся к запуску под брендом Nothing. Это будет модель Phone 1, а ждать ее осталось всего несколько недель. Впрочем, сейчас мы уже узнали то, что нам было интереснее всего — внешний вид задней панели и то, насколько она будет прозрачной. Скажем так, результат вас немного удивит.

Как будет выглядеть телефон Nothing

Утечки в наши дни сложнее сдерживать, и многие из вас давно этого ждали. Дождались! Дизайн задней панели соответствует более ранним тизерам компании, демонстрирующим необычные линии и формы, украшающие заднюю часть. Также он соответствует предполагаемой идее прозрачного дизайна.

Интересно то, что у Nothing есть очень современная интерпретация этого дизайна. Он не похож на то, что мы видели в игровых консолях и другой технике из девяностых. Я не ждал от новинки чего-то интересного, но показанный на фотографиях дизайн оказался лучше, чем многие ожидали.

Как обычно, предлагаю посетить наш Яндекс Дзен, если еще не были там. Не пожалеете!

Прозрачный телефон

Компания не стала показывать всю начинку смартфона через полностью прозрачное стекло. Это скорее сочетание прозрачности и закрытости, которое демонстрирует части промышленного дизайна, такие как винты, пластины и расположение катушек для беспроводной зарядки Qi. Но не более того. В результате смартфон смотрится очень необычно. Это как открыть капот современного автомобиля. Вроде ты и открыл капот, а двигателя все равно не видно из-за декоративных крышек.

Логотип Nothing в углу корпуса очень небольшой, что само по себе очень приятно. Если не присматриваться, то он просто не бросается в глаза. Сертификаты и дополнительную информацию о модели можно найти в правом нижнем углу корпуса. Модуль камеры небольшой, два глазка расположены так, что напоминают дизайн iPhone 13. Объективов всего два, а находятся они в левом верхнем углу.

Пока неясно, насколько ремонтопригодной будет эта конструкция и будет ли у нее серьезная защита от воды. Как сказал Карл Пэй в более раннем интервью The Verge, акценты на задней панели также будут светиться, как старые светодиодные индикаторы уведомлений. На картинках этого не видно, но если такая задумка будет реализована, то мы получим действительно очень необычный аппарат. Впрочем, пока я осознанно продолжаю воздерживаться от слова ”красивый”.

Каким будет Nothing Phone 1

Последние несколько дней Nothing вела тонкую игру по выдаче материалов в строго дозированной манере. Нам по чуть-чуть показывали внешний вид Phone 1, каждый раз заставляя задуматься, что же осталось за кадром. Сначала мы увидели верхний край телефона с сидящими на нем волнистыми попугайчиками, а затем еще одну птицу, обнимающую боковую часть телефона клювом.

Теперь, когда раскрыт полный дизайн, у нас все равно остаются некоторые вопросы относительно новинки. У нас нет официального подтверждения того, что будет установлено внутри корпуса. Слухов было много, но если верить самым последним из них, то новинка получит не топовый, но довольно неплохой процессор Snapdragon 778G. Это сделает его представителем среднего класса, который не будет конкурировать с топовыми моделями.

С другой стороны, именно в среднем сегменте конкуренция очень высока. Моделей очень много и все они в последние годы стали по-своему интересными.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Оболочка Android от Nothing

Ранее Nothing уже дала нам представление о своем программном обеспечении. Смартфон будет работать под управлением фирменной оболочки, выполненной в минималистичной манере, свойственной общему стилю бренда. Ее, кстати, уже можно скачать в Google Play и установить на многие модели телефонов, если вам интересно представить, чем же будет новый телефон. Это еще одна часть продуманной стратегии продвижения модели и привлечения к ней внимания. А нравится она вам или нет можете высказываться в нашем Telegram-чате.