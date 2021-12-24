Новый складной телефон Huawei оказался лучшей копией Samsung из всех

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Артем Сутягин 0

В этом году новые смартфоны от Huawei ведут себя довольно странно. Многие модели остаются незамеченными, другие наоборот — торчат изо всех щелей, и как не пытайся пройти мимо них, это невозможно. Так, даже те, кто находятся в индустрии, часто пропускали важные новости относительно Huawei P50 — флагманской линейки, которую в досанкционные времена ждали чуть ли не сильнее, чем новые iPhone или Samsung Galaxy S. Но новость, которая появилась на этой неделе, просто не могла пройти незамеченной, так как сулила нам новый складной телефон. Выход каждого из них пока еще в диковинку. И вот премьера состоялась. Мы получили новый складной Huawei. Правда, впечатлил он слабо.

Huawei

Складные телефоны пока еще в новинку, а значит выход каждого из них интересен

Новый складной телефон Huawei

21 декабря 2021 года Huawei поделилась новым тизером своего будущего складного смартфона P50 Pocket. Постер с новым изображением выглядел интригующе. Устройство демонстровалось сбоку и даже показывало новый цветовой вариант.

Изначально, глядя на тизер, мы могли увидеть боковой профиль P50 Pocket, который имеел серебристый цвет. Еще до этого сообщалось, что P50 Pocket был замечен в известном журнале мод Harper’s Bazaar, где китайская актриса Гуань Сяотун одобрила вариант смартфона в золотом цвете. Другими словами, еще тогда было подтверждено, что P50 Pocket будет доступен как минимум в серебряном и золотом цветах.

Huawei

Вот такой золотой телефон самый дорогой.

Huawei вчера анонсировала свои новые телефоны серии P50 с приставкой Pocket. Компания сделала упор на премиальный дизайн и качество сборки. Аппарат поставляется в вариантах белого и золотого цвета, первый из которых символизирует бриллиант, а золотой вариант специально изготовлен известным дизайнером из мира высокой моды Ирис Ван Херпен.

На корпусе обеих моделей находится круглый модуль камеры и круглый экран, на котором могут отображаться уведомления и другая важная информация из различных поддерживаемых приложений.

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Характеристики Huawei P50 Pocket

Устройство оснащено 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с соотношением сторон 21:9, плотностью пикселей 442ppi, поддержкой 1,07 миллиарда цветов и широкой цветовой гаммой с покрытием диапазона P3. Дисплей даже предлагает частоту обновления 120 Гц с частотой дискретизации сенсора 300 Гц. Примечательным аспектом всей конструкции является новый шарнир, над которым инженерs работали несколько лет и сделали его очень компактным.

Камера складного Huawei P50

Huawei попыталась изменить отношение к камере в складном телефоне, как к чему-то второстепенному. В новинке нашла свое место 40 Мп камера True Chroma, 13 Мп сверхширокоугольная линза и 32 Мп камера Ultra Spectrum в паре с 10-канальным мультиспектральным датчиком. В то время, как основной и широкоугольный объективы не являются чем-то необычным, третичный датчик — это то, что добавляет некий инновационный эффект.

Huawei

Это новый эффект камеры Huawei P50 Pocket. Все становится каким-то другим.

Внутри Huawei P50 Pocket установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч, который поддерживает быструю зарядку SuperCharge мощностью 40 Вт. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888, но поддерживает только 4G. Другие функции включают до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти, Wi-Fi 6, распознавание лица с передней и задней камеры, а также боковой сканер отпечатков пальцев. Устройство весит всего 190 граммов. Его толщина в разложенном состоянии составляет 7,2 мм, а в сложенном — 15,2 мм.

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P50 Pocket доступен в трех цветах, а именно: черном, бриллиантовом белом и Premium Gold Edition. Однако только два последних будут доступны на зарубежном рынке. Цена начинается от 8988 юаней (примерно 104 000 рублей по курсу) за модель 8 ГБ + 256 ГБ и до 10 988 юаней (примерно 127 000 рублей по курсу) за Premium Gold Edition, которая предлагает конфигурацию хранилища 12 ГБ + 512 ГБ. Продажа стартует сегодня.

Huawei

Huawei продолжает выпускать крутые телефоны, но они уже не могут быть по-настоящему инновационными.

Новый складные телефоны

Если проследить историю, то можно очень отчетливо заметить, что Huawei изначально ошиблась с форм-фактором складного телефона. Она представила его на MWC 2019 на следующий день после Samsung Galaxy Z Fold. Мне посчастливилось попасть в число буквально десятка журналистов, которые смогли в числе первых в мире попробовать его в деле. После этого я даже пользовался им в течение пары месяцев, но позже компания поняла, что складывание экраном наружу — не самый хороший вариант и сделала то, что было в Samsung Galaxy Z Fold. Теперь же мы видим переосмысление Samsung Galaxy Z Flip. То есть корейская компания доказала, что она выбрала именно те перспективные форматы, которые теперь копируют другие производители. Пока даже Huawei не продолжить ничего принципиально нового. Да и стоит ли?

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