Почему iPhone SE 2 не был бы таким крутым c Android на борту

Мы уже не раз рассказывали о новом iPhone SE2, который на прошлой неделе навел не мало шума своим относительно внезапным появлением. Рассказать действительно было о чем, ведь новинка стоит подозрительно мало для iPhone и для своих характеристик. Для себя я пришел к выводу, что именно этот смартфон может заставить других производителей очень серьезно задуматься над тем, что происходит, и начать вносить изменения в свои продукты в сторону улучшения характеристик или в сторону уменьшения стоимости. Вот только есть одно ”но”, при котором у iPhone SE 2 не было бы таких радужных перспектив. Если хотите, у него не было бы киллер-фичи.

В первую очередь, новый iPhone SE 2 можно назвать началом новой ценовой политики Apple. Когда компания выпустила первое поколение этого смартфона, он стоил не на много меньше, чем топовый iPhone. Теперь цена настолько существенно ниже самой дорогой модели, что достигает трехкратного уровня. Относительно флагманов на Android разница еще больше. Во времена первого поколения за его цену можно было купить флагман на Android. Сейчас — только очень средний аппарат.

С появлением iPhone SE 2 теперь можно говорить о том, что он дешевле, чем любая модель OnePlus этого и прошлого года. Естественно, на момент выхода. Получается, Apple убегала от китайцев, а когда те почти догнали, зашла с тыла.



При этом iPhone SE 2 не претендует на то, чтобы уделать флагманы других производителей в соревновании мощностей. Даже с iPhone 11 Pro он точно не сможет конкурировать, но ему это и не нужно — он действует более тонко. Такие уступки со стороны Android-смартфонов были бы непростительны, но Apple — это совсем другое дело.

Представьте себе выпущенный в 2020 году смартфон с одной камерой, маленьким экраном, огромными рамками и 64 ГБ памяти за 40 000 рублей. Кому бы такое сошло с рук? Попробуйте представить, что, например, смартфон Samsung продается менее, чем за 400 долларов, с хорошим процессором, но с дизайном 2018 года. Многим ли это нужно?

Xiaomi Mi 9T Pro и OnePlus 7T предлагают больше, чем 64 ГБ памяти, имеют несколько модулей основной камеры, OLED-дисплеи, обходятся без огромных рамок и также работают на топовых процессорах.

Есть впрочем модель, которая не претендует на звание суперфлагмана, но идет тем же путем, который в итоге выбрала Apple. Компания Google спустя полгода после презентации основного устройства выпускает его доступную версию. Он оснащен ЖК-экраном с широкими рамками, одним фотодатчиком, 64 ГБ памяти, но также и менее мощным чипом, чем Bionic A13 (Snapdragon 670). А еще там нет беспроводной зарядки и защиты от воды.

Исключением было только то, что камера Pixel 3a буквально творила чудеса, предлагая характеристики, достойные самых дорогих моделей на рынке. Многие рассматривают камеру, как главную характеристику смартфона. Посмотрим, что будет у iPhone SE и как он справится с фотографиями.

Он существует! Наш Иван Кузнецов нашёл классный аналог iPhone SE 2020. Он работает на Android

Почему же тогда Samsung провалилась бы вниз во всех рейтингах, выпусти она такой смартфон, а Apple не вызывает ничего, кроме аплодисментов и уважения? Почему Apple может, а другие нет?

Тут надо вспомнить, что iPhone XR и iPhone 11 являются самыми продаваемыми смартфонами 2019 года по данным Counterpoint Research.

Получается, что Apple в первую очередь продает свою операционную систему, которая упакована в их смартфоны. В итоге, даже устройство, реальная ценность которого не так высока, подкупает своим подходом и своей операционной системой. Под подходом я имею ввиду то, что компания не дает вам кучу вариантов и вам не надо думать, сколько оперативной памяти вам нужно.

Это как продавать машину в нескольких версиях, которые отличаются только мощностью двигателя. Пользователю все становится понятно и очень просто. Нет никакой лишней, отвлекающей информации.

Наболело! К черту все! Я пошел покупать iPhone SE 2.

А еще, похоже, настал тот момент, когда Apple получила серьезное преимущество в отношении компонентов смартфона. Я имею ввиду то, что она производит свои процессоры, которые ей не надо ни у кого покупать и делиться с кем -то прибылью. В то время, как Qualcomm просит все больше денег за свои Snapdragon, Apple обеспечивает только свои потребности и сильно на этом экономит. Такое поведение Qualcomm в некотором роде обусловлено ситуацией на рынке. Она по сути является монополистом. Exynos никому не нужны, Kirin стоят только на Huawei и Honor, продажи которых падают. MediaTek тот еще конкурент, а чипы от Apple применяются только в iPhone.

Если у вам есть представление, как бы мог выглядеть iPhone на Android, опишите этого Франкенштейна в нашем Telegram-чате.

Вывод прост! Пытаться предугадать будущее пока очень рано, но есть ощущение, что Apple за счет своих программных продуктов может подмять под себя еще большую долю рынка. Для этого у нее есть все. И если бы на iPhone стояла ОС Android, такого точно не получилось бы. В конце концов, MacBook ценят не только за внешний вид. Да и компоненты в нем стандартные, но так заставить работать эти компоненты может только Apple.