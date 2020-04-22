Помутнение сознания? Телефон за 1000 долларов от Motorola.

Лично для меня Motorola это очень странный предмет. Он вроде есть, а вроде и нет. Конечно, я знаю о ее существовании и даже пользовался ее смартфонами, когда они попадали на тест. В свое время у меня даже был легендарный RAZR V3. Тогда я мог понять, почему он столько стоит, но теперь некоторые поступки этого бренда вводят меня в ступор и вызывают, как минимум, резкое непонимание. У компании и так дела идут плохо и надо что-то менять в своем поведении, но она упорно продолжает шагать по граблям и с каждым разом выпускает все более дорогие смартфоны. Вот, например, сейчас мы стоим на пороге нового устройства с ценой в 1 000 долларов. Может, я чего-то не понимаю и оно на самом деле стоит своих денег? Давайте попробуем разобраться, может, вы что-то подскажете.

Сколько стоит современный телефон

В статьях, которые выходили на нашем сайте, я уже смазывал щедрым слоем тот факт, что компании в этом году наперебой выпускают очень дорогие устройства. Samsung Galaxy S20 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip, Huawei P40 Pro Plus… Все это стоит намного дороже 1 000 долларов. Даже обращаясь к OnePlus, хочется сказать: ”Ты-то куда лезешь?”. А все из-за ценника, который у этого китайского бренда тоже уже достиг четырехзначного числа.

Особенно остро вопрос цены встает на фоне падения мировой экономики, массовых сокращений по всему миру и пандемии, которая заставляет людей сидеть по домам. Какие тут уж флагманы? Наш главный редактор Ренат Гришин даже писал отдельную аналитическую статью на тему того, что флагманские смартфоны уже больше никому не нужны.

Я полностью присоединяюсь к этому мнению и считаю, что с ситуацией надо что-то делать, хотя бы временно. Вот только производители не хотят идти на попятную. В этом плане у меня появилась надежда на Google, которая, по слухам, должна отказаться от флагманского процессора в новом Google Pixel 5 в пользу почти такого же по производительности, но существенно более дешевого, Qualcomm Snapdragon 765G. В итоге, это самым положительным образом скажется на цене.

Новый телефон Motorola

Давайте немного снизим градус и скажем, что смартфон, который вызвал мои возмущения, пока не вышел. Мероприятие должно состояться сегодня вечером, но спеки, которые нам показывают накануне, почти в ста процентах случаев соответствуют тому, что мы видим на самом эвенте. Так уж устроен этот мир — если спеки утекли, то утекли правильные. Если их никто не знает, их просто нет.

Motorola организует онлайн-мероприятие 22 апреля в 12:00 по восточному времени (19:00 по Московскому) и похоже, что компания объявит о новом флагмане под названием Edge Plus на этом мероприятии. Информация об этом появилась в блоге Droid Life. Информация подтверждает многие слухи о телефоне, которые проскакивали ранее.

Предварительные характеристики Motorola Edge Plus

Выше я уже упомянул совершенно, на мой взгляд, неадекватный ценник, но что за такие деньги будет в новом устройстве? Судя по всему, Motorola Edge Plus будет иметь 6,7-дюймовый OLED FHD+ дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 90 Гц. Предыдущие утечки показали, что экран будет иметь скругления по краям. Они будут активными и дадут возможность вызывать различные функции. Если функции вам будут не нужны, края можно будет отключить.

Мне все нравится в современных телефонах, кроме одного элеменита. Именно он бесит меня больше всего!

Новый флагман Motorola будет работать на Qualcomm Snapdragon 865, иметь 256 ГБ встроенной памяти, 12 ГБ оперативки (LPDDR5) и батарею на 5000 мАч. Основная камера будет иметь три модуля с разрешением 108 Мп (ширик), 16 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив). Фронталка получит 25-мегапиксельный сенсор. А еще, по слухам, телефон получит поддержку Bluetooth 5.1 и разъем для наушников 3,5 мм.

Тут я добавлю только одно. Все то же самое есть в OnePlus 8 Pro. Мне даже начинает казаться, что я зря на него наговаривал. Возможно, его цена не так и высока, если даже Motorola стоит дороже, но не имеет экрана с частотой 120 Гц и знаменитой быстрой зарядки (в том числе и беспроводной).

О чем думают производители, я сказать не могу. Мне кажется, они просто уже потеряли связь с реальностью. Посмотрим, как будут продаваться их смартфоны, но пока у меня нет ощущения, что они отчитаются о высоких продажах.

На месте Motorola было бы правильнее и вовсе поступить наоборот. Пойти по пути, который выбрал Realme X2 Pro. Он смог привлечь внимание невысокой ценой и топовым железом. Так надо было поступить и Motorola. Вместо того, чтобы пытаться удивить всех ценой, надо было ужаться и выпустить такой смартфон, который убьет всех конкурентов низкой ценой. В конце концов, как показывает практика, имея 1 000 долларов на телефон, покупатели скорее пойдут за iPhone — уж точно не за Motorola.

Вы со мной не согласны? Вам кажется, что я зря наговариваю на Хорошие смартфоны? Хорошо, давайте спорить. Пишите в комментарии или в наш Telegram-чат. Даже кроме меня там есть с кем это обсудить.

Где можно будет купить новый Motorola

Edge Plus, также как и многие другие модели бренда, в США будет эксклюзивом для Verizon. Информации о том, будет ли разблокированная версия для свободной продажи, пока сказать сложно. Если нет, то ”это фиаско, братан”. Такой ценник и ограничение распространения не приведут ни к чему хорошему.

Не хотелось бы в очередной раз повторяться, но мы все очень надеемся, что Motorola знает, что делает. Только так у нее есть шансы на спасение. Иначе, так и будет у нас два знаменитых аутсайдера — Nokia и Motorola.