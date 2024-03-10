Самые мощные смартфоны 2024 года по версии AnTuTu. Все они продаются в России

На днях команда популярного бенчмарка для Android выпустила свежий рейтинг смартфонов AnTuTu, в который вошли устройства для глобального рынка, доступные в том числе и в России. Это — самые мощные модели на сегодняшний день для всех, кто любит играть или просто хочет получить большой запас производительности для стабильной работы на протяжении следующих нескольких лет.

realme GT3 — смартфон с самой быстрой зарядкой

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1

AnTuTu: 1 285 585 баллов

Цена: от 48 490 ₽

Список самых мощных смартфонов открывает realme GT3. Он работает на отнюдь не новом, но в то же время очень стабильном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. С ним телефон realme GT3 почти не нагревается под нагрузками и выдает 60 fps даже в Genshin Impact на максималках.

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Помимо мощного процессора realme GT3 готов предложить 16/1024 ГБ памяти в базовой версии и зарядку мощностью аж 240 Вт. Она позволяет восстановить энергию устройства от 0 до 100% всего за 10 минут!

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Недорогой, но мощный смартфон POCO X6 Pro

Процессор: Dimensity 8300-Ultra

AnTuTu: 1 310 981 балл

Цена: от 31 500 ₽

POCO X6 Pro — настоящее открытие 2024 года. При сравнительно невысокой цене его процессор Dimensity 8300-Ultra набирает в AnTuTu столько же баллов, сколько прошлогодние флагманы по цене в 2-3 раза выше.

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В остальном POCO X6 Pro — типичный недорогой смартфон на Андроид. У него хороший AMOLED-экран с повышенным разрешением, камера на 64 МП с OIS и аккумулятор на 5000 мАч, который быстро заряжает 67-ваттный адаптер питания.

Недорогие, но мощные смартфоны для игр, которые можно купить в 2024 году

Прошлогодний флагман OnePlus 11

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

AnTuTu: 1 418 383 балла

Цена: от 63 900 ₽

OnePlus 11 — устройство принципиально более высокого уровня. Мало того, что он имеет чуть более мощный процессор, так еще обладает крутым набором камер с 48-мегапиксельным сверхшириком и достойным телевиком.

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OnePlus 11 полностью соответствует званию флагмана 2023 года, но в настоящее время у него есть немало более привлекательных конкурентов. Правда, и стоят они дороже.

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Xiaomi 13T Pro — смартфон с камерой Leica

Процессор: Dimensity 9200+

AnTuTu: 1 443 400 баллов

Цена: от 56 650 ₽

Очень мощным смартфоном до сих пор остается Xiaomi 13T Pro, вышедший в конце прошлого года. Он работает на процессоре Dimensity 9200+, который отличается не только высоким уровнем производительности, но и завидной стабильностью.

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Кроме того, приятные эмоции вызывает камера Xiaomi 13T Pro. Она разработана в сотрудничестве с немецкой компанией Leica и состоит из трех сенсоров, включая телевик с 2-кратным оптическим зумом. А в комплекте с Xiaomi 13T Pro лежит зарядка на 120 Вт. С ней смартфон восстанавливает энергию всего за 20 минут.

Наш обзор Xiaomi 13T Pro

Смартфоны серии Galaxy S23

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

AnTuTu: до 1 507 206 баллов

Цена: от 60 599 ₽

Строчкой выше оказались флагманы Samsung 2023 года. Все представители серии, включая Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra, работают на разогнанном процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Никаких Exynos и отличная производительность!

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При этом важно учесть, что компактный Galaxy S23 в AnTuTu набирает меньше баллов. И в любом случае ни один смартфон Samsung 2023 года не позиционирует себя в качестве игрового. Это отличные устройства для повседневного использования и мобильной фотографии.

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Компактный флагман Xiaomi 13

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

AnTuTu: 1 523 953 балла

Цена: от 47 999 ₽ (китайская версия)

Пятерку лидеров рейтинга AnTuTu 2024 открывает Xiaomi 13. В прошлом году он считался настоящим флагманом, а сейчас — просто еще один мощный смартфон, который к тому же почти не встречается в магазинах. Сейчас на полках остаются лишь остатки глобалок и китайская версия Xiaomi 13.

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Как бы то ни было, в 2024 году Xiaomi 13 тоже смотрится достойно. Он отлично показывает себя в играх, работает максимально быстро, да и фотографирует неплохо.

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Новые смартфоны Galaxy S24

Процессор: Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3

AnTuTu: до 1 834 040 баллов

Цена: от 71 700 ₽

Новым смартфонам Samsung не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в тройку лидеров AnTuTu. Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra заняли четвертую строчку рейтинга, показав отличную производительность своих процессоров. При этом на Snapdragon 8 Gen 3 работает только старшая модель. Она и набирает больше всех баллов.

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В реализации Samsung ни Exynos 2400, ни Snapdragon 8 Gen 3 не способны похвастать высоким уровнем стабильности. Они быстро теряют мощность под нагрузками, зато фотографируют выше всяких похвал. Пожалуй, никто из актуального рейтинга AnTuTu 2024 с ними не сможет сравниться.

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Новый флагман OnePlus 12

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

AnTuTu: 1 916 019 баллов

Цена: от 87 300 ₽

OnePlus 12 — едва ли не лучший смартфон 2024 года. Да, это та модель, для которой производительность является только одним из множества достоинств. У мощного смартфона OnePlus очень классный набор камер с телевиком, обеспечивающим 120-кратное приближение, а также аккумулятор на впечатляющие 5400 мАч, что редко встречается среди флагманов на Андроид.

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OnePlus 12 тянет любые игры, моментально запускает приложения и держит в фоне до нескольких десятков одновременно выполняемых задач. Нужен смартфон на все случае жизни? Тогда определенно стоит купить OnePlus 12.

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Очень мощный смартфон iQOO 12

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

AnTuTu: 2 027 324 балла

Цена: от 62 990 ₽ (китайская версия)

В российских магазинах доступна только китайская версия iQOO 12. Но переживать не стоит. Ведь на борту есть поддержка русского языка, а в новом рейтинге AnTuTu смартфон iQOO 12 остановился в одном шаге от первого места.

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Столь впечатляющая производительность iQOO 12 объясняется тем, чем помимо процессора Snapdragon 8 Gen 3 смартфон использует дополнительный чип, обеспечивающий до 144 fps в играх. А кроме завидной мощности китайский смартфон готов предложить тройную камеру не хуже, чем у более дорогих флагманов.

Стоит ли покупать смартфоны iQOO

Red Magic 9 Pro — самый мощный смартфон 2024

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

AnTuTu: 2 094 323 балла

Цена: от 76 900 ₽

Первое место в рейтинге AnTuTu 2024 занимает Red Magic 9 Pro. Скорее всего, он и продолжит оставаться в лидерах до конца года. А все из-за того, что телефон Red Magic 9 Pro получил продвинутую систему охлаждения со встроенным в корпус вентилятором.

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Также Red Magic 9 Pro является редким смартфоном без выреза в экране, так как его фронталка спрятана под матрицей дисплея. Наконец, эта модель способна удивить аккумулятором на 6500 мАч и неплохим набором камер для игрового устройства.