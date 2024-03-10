Самые мощные смартфоны 2024 года по версии AnTuTu. Все они продаются в России

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Герман Вологжанин

На днях команда популярного бенчмарка для Android выпустила свежий рейтинг смартфонов AnTuTu, в который вошли устройства для глобального рынка, доступные в том числе и в России. Это — самые мощные модели на сегодняшний день для всех, кто любит играть или просто хочет получить большой запас производительности для стабильной работы на протяжении следующих нескольких лет.

Самые мощные смартфоны 2024 года по версии AnTuTu. Все они продаются в России. 10 самых мощных смартфонов 2024 года. Фото: GSMArena Official. Фото.

10 самых мощных смартфонов 2024 года. Фото: GSMArena Official

realme GT3 — смартфон с самой быстрой зарядкой

realme GT3 — смартфон с самой быстрой зарядкой. Этот смартфон является мощным во всем. Фото: Lim Reviews. Фото.

Этот смартфон является мощным во всем. Фото: Lim Reviews

Процессор: Snapdragon 8+ Gen 1

AnTuTu: 1 285 585 баллов

Цена: от 48 490 ₽

Список самых мощных смартфонов открывает realme GT3. Он работает на отнюдь не новом, но в то же время очень стабильном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1. С ним телефон realme GT3 почти не нагревается под нагрузками и выдает 60 fps даже в Genshin Impact на максималках.

Купить realme GT3

Помимо мощного процессора realme GT3 готов предложить 16/1024 ГБ памяти в базовой версии и зарядку мощностью аж 240 Вт. Она позволяет восстановить энергию устройства от 0 до 100% всего за 10 минут!

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Недорогой, но мощный смартфон POCO X6 Pro

Недорогой, но мощный смартфон POCO X6 Pro. Недорогой, но чрезвычайно мощный аппарат. Фото: GSMArena Official. Фото.

Недорогой, но чрезвычайно мощный аппарат. Фото: GSMArena Official

Процессор: Dimensity 8300-Ultra

AnTuTu: 1 310 981 балл

Цена: от 31 500 ₽

POCO X6 Pro — настоящее открытие 2024 года. При сравнительно невысокой цене его процессор Dimensity 8300-Ultra набирает в AnTuTu столько же баллов, сколько прошлогодние флагманы по цене в 2-3 раза выше.

Купить POCO X6 Pro

В остальном POCO X6 Pro — типичный недорогой смартфон на Андроид. У него хороший AMOLED-экран с повышенным разрешением, камера на 64 МП с OIS и аккумулятор на 5000 мАч, который быстро заряжает 67-ваттный адаптер питания.

Недорогие, но мощные смартфоны для игр, которые можно купить в 2024 году

Прошлогодний флагман OnePlus 11

Прошлогодний флагман OnePlus 11. Стильный и мощный аппарат на все случаи жизни. Фото.

Стильный и мощный аппарат на все случаи жизни

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

AnTuTu: 1 418 383 балла

Цена: от 63 900 ₽

OnePlus 11 — устройство принципиально более высокого уровня. Мало того, что он имеет чуть более мощный процессор, так еще обладает крутым набором камер с 48-мегапиксельным сверхшириком и достойным телевиком.

Купить OnePlus 11

OnePlus 11 полностью соответствует званию флагмана 2023 года, но в настоящее время у него есть немало более привлекательных конкурентов. Правда, и стоят они дороже.

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Xiaomi 13T Pro — смартфон с камерой Leica

Xiaomi 13T Pro — смартфон с камерой Leica. Сравнительно недорогой смартфон с хорошей камерой и мощным процессором. Фото: Tech Spurt. Фото.

Сравнительно недорогой смартфон с хорошей камерой и мощным процессором. Фото:
Tech Spurt

Процессор: Dimensity 9200+

AnTuTu: 1 443 400 баллов

Цена: от 56 650 ₽

Очень мощным смартфоном до сих пор остается Xiaomi 13T Pro, вышедший в конце прошлого года. Он работает на процессоре Dimensity 9200+, который отличается не только высоким уровнем производительности, но и завидной стабильностью.

Купить Xiaomi 13T Pro

Кроме того, приятные эмоции вызывает камера Xiaomi 13T Pro. Она разработана в сотрудничестве с немецкой компанией Leica и состоит из трех сенсоров, включая телевик с 2-кратным оптическим зумом. А в комплекте с Xiaomi 13T Pro лежит зарядка на 120 Вт. С ней смартфон восстанавливает энергию всего за 20 минут.

Наш обзор Xiaomi 13T Pro

Смартфоны серии Galaxy S23

Смартфоны серии Galaxy S23. Galaxy S23 Ultra является самым мощным в линейке. Фото.

Galaxy S23 Ultra является самым мощным в линейке

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

AnTuTu: до 1 507 206 баллов

Цена: от 60 599 ₽

Строчкой выше оказались флагманы Samsung 2023 года. Все представители серии, включая Galaxy S23, Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra, работают на разогнанном процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Никаких Exynos и отличная производительность!

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Купить Galaxy S23+

Купить Galaxy S23 Ultra

При этом важно учесть, что компактный Galaxy S23 в AnTuTu набирает меньше баллов. И в любом случае ни один смартфон Samsung 2023 года не позиционирует себя в качестве игрового. Это отличные устройства для повседневного использования и мобильной фотографии.

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Компактный флагман Xiaomi 13

Компактный флагман Xiaomi 13. Прошлогодний смартфон, который до сих пор в деле. Фото: GSMArena Official. Фото.

Прошлогодний смартфон, который до сих пор в деле. Фото:
GSMArena Official

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

AnTuTu: 1 523 953 балла

Цена: от 47 999 ₽ (китайская версия)

Пятерку лидеров рейтинга AnTuTu 2024 открывает Xiaomi 13. В прошлом году он считался настоящим флагманом, а сейчас — просто еще один мощный смартфон, который к тому же почти не встречается в магазинах. Сейчас на полках остаются лишь остатки глобалок и китайская версия Xiaomi 13.

Купить Xiaomi 13

Как бы то ни было, в 2024 году Xiaomi 13 тоже смотрится достойно. Он отлично показывает себя в играх, работает максимально быстро, да и фотографирует неплохо.

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Новые смартфоны Galaxy S24

Новые смартфоны Galaxy S24. Новые флагманы Samsung с мощным железом. Фото: SuperSaf. Фото.

Новые флагманы Samsung с мощным железом. Фото: SuperSaf

Процессор: Exynos 2400 или Snapdragon 8 Gen 3

AnTuTu: до 1 834 040 баллов

Цена: от 71 700 ₽

Новым смартфонам Samsung не хватило совсем чуть-чуть, чтобы попасть в тройку лидеров AnTuTu. Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra заняли четвертую строчку рейтинга, показав отличную производительность своих процессоров. При этом на Snapdragon 8 Gen 3 работает только старшая модель. Она и набирает больше всех баллов.

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Купить Galaxy S24+

Купить Galaxy S24 Ultra

В реализации Samsung ни Exynos 2400, ни Snapdragon 8 Gen 3 не способны похвастать высоким уровнем стабильности. Они быстро теряют мощность под нагрузками, зато фотографируют выше всяких похвал. Пожалуй, никто из актуального рейтинга AnTuTu 2024 с ними не сможет сравниться.

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Новый флагман OnePlus 12

Новый флагман OnePlus 12. Один из самых желанных смартфонов 2024 года. Фото: Tech Spurt. Фото.

Один из самых желанных смартфонов 2024 года. Фото: Tech Spurt

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

AnTuTu: 1 916 019 баллов

Цена: от 87 300 ₽

OnePlus 12 — едва ли не лучший смартфон 2024 года. Да, это та модель, для которой производительность является только одним из множества достоинств. У мощного смартфона OnePlus очень классный набор камер с телевиком, обеспечивающим 120-кратное приближение, а также аккумулятор на впечатляющие 5400 мАч, что редко встречается среди флагманов на Андроид.

Купить OnePlus 12

OnePlus 12 тянет любые игры, моментально запускает приложения и держит в фоне до нескольких десятков одновременно выполняемых задач. Нужен смартфон на все случае жизни? Тогда определенно стоит купить OnePlus 12.

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Очень мощный смартфон iQOO 12

Очень мощный смартфон iQOO 12. Король производительности от суббренда vivo. Фото: Lim Reviews. Фото.

Король производительности от суббренда vivo. Фото: Lim Reviews

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

AnTuTu: 2 027 324 балла

Цена: от 62 990 ₽ (китайская версия)

В российских магазинах доступна только китайская версия iQOO 12. Но переживать не стоит. Ведь на борту есть поддержка русского языка, а в новом рейтинге AnTuTu смартфон iQOO 12 остановился в одном шаге от первого места.

Купить iQOO 12

Столь впечатляющая производительность iQOO 12 объясняется тем, чем помимо процессора Snapdragon 8 Gen 3 смартфон использует дополнительный чип, обеспечивающий до 144 fps в играх. А кроме завидной мощности китайский смартфон готов предложить тройную камеру не хуже, чем у более дорогих флагманов.

Стоит ли покупать смартфоны iQOO

Red Magic 9 Pro — самый мощный смартфон 2024

Red Magic 9 Pro — самый мощный смартфон 2024. Ничего мощнее в 2024 году нет. Фото: gizmochina. Фото.

Ничего мощнее в 2024 году нет. Фото: gizmochina

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3

AnTuTu: 2 094 323 балла

Цена: от 76 900 ₽

Первое место в рейтинге AnTuTu 2024 занимает Red Magic 9 Pro. Скорее всего, он и продолжит оставаться в лидерах до конца года. А все из-за того, что телефон Red Magic 9 Pro получил продвинутую систему охлаждения со встроенным в корпус вентилятором.

Купить Red Magic 9 Pro

Также Red Magic 9 Pro является редким смартфоном без выреза в экране, так как его фронталка спрятана под матрицей дисплея. Наконец, эта модель способна удивить аккумулятором на 6500 мАч и неплохим набором камер для игрового устройства.

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