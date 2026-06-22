Флагманская линейка Xiaomi 18 ещё далека от анонса, но утечки уже позволяют составить примерное впечатление о том, каким будут смартфоны нового поколения. Главная интрига — экран с защитой от подглядывания, похожий на то, что Samsung уже реализовала в линейке Galaxy S26, которая теперь стоит дешевле Galaxy S25. Просто китайцы решили довести технологию корейцев до ума и реализовать ее с меньшими потерями для пользователя. Однако это далеко не единственное нововведение, которое можно ждать.

Серия Xiaomi 18 Pro может получить функцию Privacy Display, аналогичную Samsung. Фото.

Серия Xiaomi 18 Pro может получить функцию Privacy Display, аналогичную Samsung

Что известно про Xiaomi 18 Pro

По данным китайских инсайдеров, Xiaomi тестирует флагман под названием Pro с новым 2K-экраном и встроенной технологией защиты приватности. Сразу подчеркнём: это утечка, а не официальный анонс — конкретную модель в сливе прямо не называли, но речь почти наверняка про Xiaomi 18 Pro. Интересно, к слову, что несмотря на статус флагмана, HyperOS 4 первым получит не он.

Помимо экрана, утечки приписывают серии и другие крупные изменения. Если коротко, обновлений ждут сразу по нескольким направлениям:

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  • 2K-экран с более скруглёнными углами и более высокой пиковой яркостью, чем у прошлого поколения
  • дополнительный экран на задней панели — концепт, который Xiaomi уже использовала ранее
  • основная камера на 200 мегапикселей с матрицей LOFIC
  • оболочка HyperOS 4 с обновлённым визуальным стилем и более глубокой интеграцией ИИ
  • отдельная физическая кнопка для вызова функций искусственного интеллекта

По словам инсайдера с ником Smart Pikachu, серию Xiaomi 18 представят в сентябре. Но и эта дата — лишь прогноз инсайдера, а не подтверждённый Xiaomi срок. А вот что подтверждено — так это высокие оценки товаров с АлиЭкспресс, которые выкладывают в канале Сундук Али-Бабы.

Как работает Privacy Display на экране Xiaomi 18 Pro

Идея простая и понятная любому, кто хоть раз видел, как работает антишпионская пленка. Ее предназначение — мешать людям сбоку видеть, что у вас на экране. В Xiaomi 18 Pro будет реализовано то же самое. Просто тут защита реализуется сразу на двух уровнях — на уровне самого экрана и на уровне программной части, которые работают вместе.

Серия Xiaomi 18 Pro может получить функцию Privacy Display, аналогичную Samsung

Серия Xiaomi 18 Pro может получить функцию Privacy Display, аналогичную Samsung

Практический смысл такой технологии очевиден: меньше шансов, что сосед случайно прочитает вашу переписку, увидит пароль или код из СМС. Это полезно для сообщений, паролей и другой чувствительной информации. Сейчас многие добиваются того же приватными плёнками, но они затемняют картинку постоянно и снижают яркость. А встроенное решение теоретически должно быть удобнее, потому что его можно включать только когда нужно. Правда, насколько все хорошо будет реализовано на деле, мы узнаем лишь после выхода устройства.

Экран с защитой приватности от Samsung

Слухи о приватном экране Xiaomi появились на фоне сообщений о том, что Samsung тоже ищет пути совершенствования технологии, которая уже применяется в Galaxy S26 и не очень-то сильно зашла пользователям. По сути, два крупнейших производителя могут двигаться в одну сторону, а это уже намёк на новый тренд в премиальном сегменте, а не разовая фишка одного бренда.

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Для пользователя это, скорее, хорошая новость: чем больше компаний работает над функцией, тем выше шанс, что ее доведут до ума и сделают по-настоящему полезной — как оболочки Android от разных производителей. А, если вам интересно, какими фишками вообще отличаются оболочки разных брендов, у нас есть отдельный материал про полезные функции Samsung, Xiaomi и других производителей.

Стоит ли ждать Xiaomi 18 Pro, чтобы купить

Пока всё на уровне слухов, бежать что-то менять в своих планах рано. Но прикинуть, интересна ли вам серия, уже можно. Ждать обновления есть смысл, если вы часто пользуетесь телефоном в людных местах, много снимаете и хотите свежую камеру на 200 мегапикселей или цените дополнительный экран на задней панели.

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А вот если вы пользуетесь смартфоном в основном дома и не гонитесь за топовыми характеристиками, приватный экран вряд ли станет причиной для апгрейда. Тем, кто думает о покупке нового аппарата прямо сейчас, полезнее сначала посмотреть, какие телефоны получат Android 17, чтобы не остаться без свежих обновлений.

Итог простой: идея приватного экрана выглядит реально полезной, особенно для переписки и паролей в транспорте. Но пока Xiaomi ничего не подтвердила, все цифры, сроки и характеристики — это утечки и прогнозы инсайдеров. Реальную пользу функции и её удобство получится оценить только после официального анонса серии Xiaomi 18.