Флагманская линейка Xiaomi 18 ещё далека от анонса, но утечки уже позволяют составить примерное впечатление о том, каким будут смартфоны нового поколения. Главная интрига — экран с защитой от подглядывания, похожий на то, что Samsung уже реализовала в линейке Galaxy S26, которая теперь стоит дешевле Galaxy S25. Просто китайцы решили довести технологию корейцев до ума и реализовать ее с меньшими потерями для пользователя. Однако это далеко не единственное нововведение, которое можно ждать.

Что известно про Xiaomi 18 Pro

По данным китайских инсайдеров, Xiaomi тестирует флагман под названием Pro с новым 2K-экраном и встроенной технологией защиты приватности. Сразу подчеркнём: это утечка, а не официальный анонс — конкретную модель в сливе прямо не называли, но речь почти наверняка про Xiaomi 18 Pro. Интересно, к слову, что несмотря на статус флагмана, HyperOS 4 первым получит не он.

Помимо экрана, утечки приписывают серии и другие крупные изменения. Если коротко, обновлений ждут сразу по нескольким направлениям:

Еще больше новостей и полезных советов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

2K-экран с более скруглёнными углами и более высокой пиковой яркостью, чем у прошлого поколения

дополнительный экран на задней панели — концепт, который Xiaomi уже использовала ранее

основная камера на 200 мегапикселей с матрицей LOFIC

оболочка HyperOS 4 с обновлённым визуальным стилем и более глубокой интеграцией ИИ

отдельная физическая кнопка для вызова функций искусственного интеллекта

По словам инсайдера с ником Smart Pikachu, серию Xiaomi 18 представят в сентябре. Но и эта дата — лишь прогноз инсайдера, а не подтверждённый Xiaomi срок. А вот что подтверждено — так это высокие оценки товаров с АлиЭкспресс, которые выкладывают в канале Сундук Али-Бабы.

Как работает Privacy Display на экране Xiaomi 18 Pro

Идея простая и понятная любому, кто хоть раз видел, как работает антишпионская пленка. Ее предназначение — мешать людям сбоку видеть, что у вас на экране. В Xiaomi 18 Pro будет реализовано то же самое. Просто тут защита реализуется сразу на двух уровнях — на уровне самого экрана и на уровне программной части, которые работают вместе.

Практический смысл такой технологии очевиден: меньше шансов, что сосед случайно прочитает вашу переписку, увидит пароль или код из СМС. Это полезно для сообщений, паролей и другой чувствительной информации. Сейчас многие добиваются того же приватными плёнками, но они затемняют картинку постоянно и снижают яркость. А встроенное решение теоретически должно быть удобнее, потому что его можно включать только когда нужно. Правда, насколько все хорошо будет реализовано на деле, мы узнаем лишь после выхода устройства.

Экран с защитой приватности от Samsung

Слухи о приватном экране Xiaomi появились на фоне сообщений о том, что Samsung тоже ищет пути совершенствования технологии, которая уже применяется в Galaxy S26 и не очень-то сильно зашла пользователям. По сути, два крупнейших производителя могут двигаться в одну сторону, а это уже намёк на новый тренд в премиальном сегменте, а не разовая фишка одного бренда.

Если хотите обсудить новость с другими читателями, заходите в наш Telegram-чат!

Для пользователя это, скорее, хорошая новость: чем больше компаний работает над функцией, тем выше шанс, что ее доведут до ума и сделают по-настоящему полезной — как оболочки Android от разных производителей. А, если вам интересно, какими фишками вообще отличаются оболочки разных брендов, у нас есть отдельный материал про полезные функции Samsung, Xiaomi и других производителей.

Стоит ли ждать Xiaomi 18 Pro, чтобы купить

Пока всё на уровне слухов, бежать что-то менять в своих планах рано. Но прикинуть, интересна ли вам серия, уже можно. Ждать обновления есть смысл, если вы часто пользуетесь телефоном в людных местах, много снимаете и хотите свежую камеру на 200 мегапикселей или цените дополнительный экран на задней панели.

Читайте также: Плату за VPN в России снова перенесли — когда введут и сколько будет стоить трафик

А вот если вы пользуетесь смартфоном в основном дома и не гонитесь за топовыми характеристиками, приватный экран вряд ли станет причиной для апгрейда. Тем, кто думает о покупке нового аппарата прямо сейчас, полезнее сначала посмотреть, какие телефоны получат Android 17, чтобы не остаться без свежих обновлений.

Итог простой: идея приватного экрана выглядит реально полезной, особенно для переписки и паролей в транспорте. Но пока Xiaomi ничего не подтвердила, все цифры, сроки и характеристики — это утечки и прогнозы инсайдеров. Реальную пользу функции и её удобство получится оценить только после официального анонса серии Xiaomi 18.