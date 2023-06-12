Xiaomi выпустила новые смартфоны и сразу устроила распродажу! Какие новинки стоит купить летом 2023 года?

Xiaomi выпускает новые смартфоны едва ли не каждый месяц, но менее интересными от этого они не становятся. Тем более, что со стартом продаж начинается летняя распродажа AliExpress, которая в 2023 году проходит с 12 по 19 июня. В течение нескольких дней вы сможете урвать новые смартфоны Xiaomi и другие гаджеты с большой скидкой. Ну а мы подскажем, какие новинки обязательно стоит приобрести.

Смартфон POCO F5 со скидкой

Эта модель поступила в продажу еще в прошлом месяце, но только с 12 по 19 июня ее можно приобрести не по стандартной цене, а за $349 или примерно 29 000 ₽. Возможно, Смартфон POCO F5 и не самый дешевый, но уж точно не самый дорогой, учитывая тот факт, что новинку оснастили мощнейшим процессором Snapdragon 7+ Gen 2, который набирает почти 1 миллион баллов в тесте AnTuTu. Да это же настоящий флагман!

Купить POCO F5

Также среди характеристик POCO F5 обращает на себя внимание солидный объем памяти (256 Гб в базовой версии), сочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1000 нит, 64-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией изображения и батарея на 5000 мАч с зарядкой на 67 Вт в комплекте.

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Redmi Note 12 Pro — недорогой телефон с хорошей камерой

А вот смартфон Redmi Note 12 Pro начал продаваться именно 12 июня, то есть это самый свежий аппарат среди всех устройств Xiaomi. К тому же новинка совсем не дорогая, ведь на старте продаж она стоит $299 (~ 25 000 ₽), а первые покупали и вовсе могут урвать купон продавца, дающий дополнительную скидку. В итоге купить Redmi Note 12 Pro получится всего за $269 или 22 500 ₽.

Купить Redmi Note 12 Pro

Несмотря на скромную цену, характеристики Redmi Note 12 Pro удовлетворят потребности любого человека, а особенно — мобильного фотографа. Здесь установлена 108-мегапиксельная камера, делающая умопомрачительные снимки и днем, и вечером, а за обработку изображения отвечает пускай не самое мощное, но очень сбалансированное железо. Все это дополняется AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, стереодинамиками, большой батареей на 5000 мАч и быстрой зарядкой на 67 Вт.

Новый смартфон Redmi Note 12S

Вместе с «прошкой» 12 июня стартовали продажи смартфона Redmi Note 12S. От предыдущей модели он отличается более солидным объемом памяти (8/256 Гб в базе), но цена при этом осталось прежней. Если взять купон продавца, купить Redmi Note 12S получится за $269 или приблизительно 22 500 ₽.

Купить Redmi Note 12S

Кроме солидного объема памяти Redmi Note 12S отличает от Redmi Note 12 Pro другой процессор, экран и зарядка. Девайс имеет AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, а в комплекте лежит чуть менее мощная зарядка на 33 Вт. В то же время 108-мегапиксельная камера на месте, как и звонкие стереодинамики.

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Мощный смартфон POCO F5 Pro

POCO F5 Pro — пожалуй, лучший смартфон 2023 года для тех, кто хочет получить флагманское устройство, но не желает переплачивать за лишние характеристики. Эта модель, представленная одновременно с POCO F5, работает на еще более мощном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, имеет экран с повышенным разрешением WQHD+ и яркостью до 1400 нит, а также увеличенную батарею на 5160 мАч с поддержкой беспроводной зарядки и блоком питания на 67 Вт в комплекте.

Купить POCO F5 Pro

Цена POCO F5 Pro полностью соответствует его характеристикам и даже превосходит ожидания. С 12 по 19 июня этот недорогой игровой смартфон можно купить за $437 (~ 36 000 ₽). Ну, что тут скажешь? Успевайте!

Недорогие смарт-часы Redmi Watch 3 Active

Xiaomi известна не только смартфонами, но и другими гаджетами, среди которых я настоятельно рекомендую обратить внимание на умные часы Redmi Watch 3 Active, чьи продажи стартовали 12 июня. Чем же они так интересны? Ну, хотя бы функцией Bluetooth-звонков, позволяющей отвечать на входящие и разговаривать, не доставая смартфон из кармана. А еще цена Redmi Watch 3 Active на старте составляет всего $39 (~ 3 300 ₽).

Купить Redmi Watch 3 Active

Кроме функции звонков эти недорогие смарт-часы оснастили влагозащитой, большим 1,83-дюймовым экраном с поддержкой нескольких сотен циферблатов, добавили свыше 100 режимов тренировок и поставили внушительный аккумулятор, заряда которого хватит на 12 дней.

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Redmi Buds 4 Pro — наушники с активным шумоподавлением

Наконец, с 12 по 19 июня вы можете купить Redmi Buds 4 Pro за $59 (~ 5 000 ₽). Это недорогие наушники, оснащенные ANC — функцией, которая отсекает внешние шумы, а также позволяет использовать режим прозрачности, помогающего слышать рядом стоящего собеседника даже во время прослушивания музыки.

Купить Redmi Buds 4 Pro

Конечно, при разработке наушников Redmi Buds 4 Pro было уделено серьезное внимание качеству звука. Поэтому новинку сертифицировали по стандарту Hi-Res Audio, а также завезли поддержку одного из лучших кодеков Bluetooth — LDAC от компании Sony.