Многие еще помнят устройства, которые напоминали современные смартфоны, но работали, только если “тыкать” в экран специальной палочкой — стилусом. Это не были стилусы, вроде Apple Pencil или S-Pen. Это была просто палка с пластиковым наконечником, чтобы не царапать экран. До сих помню этот звук, когда стилус скользил по экрану. Конечно, его можно было касаться и пальцами, но работало это, мягко говоря, так себе. С тех пор много воды утекло, появились емкостные дисплеи и мы забыли о стилусах. Но новое это, как известно, хорошо забытое старое. Именно поэтому они иногда возвращаются. Теперь Motorola решила отметиться на этом поле. Чем она сможет удивить?

Если говорить о том, сколько информации в последнее время появляется в печатной и электронной прессе на тему Motorola, можно предположить, что компания серьезно взялась за ум и решила делать что-то крутое. Тем более, эти упоминания не касаются каких-то мифических заслуг компании. Она действительно предлагает новые устройства и тем самым дает повод о себе вспомнить.

Стилус для смартфона

Не прошло и пары дней, как появился очередной повод вспомнить американцев. На этот раз новости касаются слухов о выходе смартфона с поддержкой стилуса. Судя по всему, это будет аналог Samsung Galaxy Note.

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Смартфонов Motorola встречается достаточно много. Особенно в относительно недорогом сегменте. На некоторых рынках популярными моделями являются телефоны серии G и E, но совсем недавно она выпустила несколько устройств Android One. Теперь дошло дело до смартфона с “ручкой”.

Эван Бласс, более известный, как @evleaks, опубликовал в Twitter изображение смартфона Motorola, который не похож ни на одну существующую модель. Определенные сходства есть, но точного совпадения найти не получается.

Форма стилуса выглядит так, будто он должен находиться внутри смартфона и извлекаться перед использованием. Собственно, так и работает решение от Samsung. Пока нет информации о том, к какому сегменту и к какой ценовой категории относится это устройство, как и нет подтверждений того, что оно действительно увидит свет. Но здравый смысл подсказывает, что все же такой смартфон будет. Технически решение не выглядит сложным, а запускать ложную информацию, тем более, в отношении Motorola, едва ли логично.

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Пока можно только с уверенностью сказать, что потенциальная новинка похожа на Motorola One Action (хотя, камера здесь не такая большая). Также есть основания полагать, что смартфон станет продолжением G8 Power, а стилус получит название «Moto G Stylus». Есть информация, что смартфон будет работать под управлением Snapdragon 665, иметь дисплей 6.36 дюйма с разрешением FHD+, получит 25-мегапиксельную фронталку, 48-мегапиксельную основную камеру и аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой.

Стоит отметить, что Samsung Galaxy Note на данный момент не единственный смартфон со стилусом. Есть, например, модель LG Stylo. Конечно, она не обладает большой популярностью, но определенный шарм в ней есть. Главное его найти.

Как работает стилус

В разных устройствах стилус выполняет разные функции, но в отличии от гаджетов прошлого, где он был чуть ли не единственным способом управления, сейчас он нужен для расширения функциональности устройства. Будь то iPad с Apple Pencil для рисования или Samsung Galaxy Note с S-Pen для разных задач, включая офисные. Всегда в этом есть определенный смысл. Будет он и в Motorola. Одно скажу точно! Если это будет простое копирование функций корейского флагмана — это будет скучно. Хотелось бы какого-то свежего видения.

Конечно, можно купить стилус для любого смартфона и пользоваться им при необходимости, но что за необходимость может быть, когда ты просто получаешь 11-й палец для “тыканья” в экран? Современный смартфон и его стилус являются именно дополнением друг друга. Такой вариант развития событий мне интересен. Остальное — пережитки прошлого.