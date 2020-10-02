Должны ли Facebook, Twitter и другие нарушать свободу слова? Пусть они и ответят

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Артем Сутягин 0

Вопрос свободы слова и цензурирования в современном обществе стоит максимально остро. В свое время, когда мы писали что-то на форумах, админ нас банил и у нас не возникало вопросов за что, так как, скорее всего, действительно что-то было не так. Именно поэтому, когда дело ограничивалось предупреждением, мы вообще не обращали на это никакого внимания. Теперь же средств общения между людьми куда больше и важно, чтобы они были максимально чистыми и безопасными. В связи с этим возникает вопрос, что делать, если наши комментарии или записи захочет цензурировать руководство социальной сети? Правильно это или нет? А еще есть случаи, когда делать это надо на законодательном уровне. Так и получилось в этот раз, когда руководителей Facebook, Google и Twitter вызвали в конгресс США для ответов на некоторые вопросы.

Марк Цукерберг

Лидерам крупных компаний не привыкать общаться с властями.

Мождерация записей

На этой неделе комитет Сената США по торговле проголосовал за выдачу повесток в суд Марку Цукербергу из Facebook, Сундару Пичаи из Google и Джеку Дорси из Twitter для дачи показаний перед комитетом. Это касается раздела 230, о котором президент США много говорил в последнее время.

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Facebook, Google и Twitter напрямую подпадают под действие раздела 230. Согласно ему, эти компании не несут ответственности за то, что люди публикуют в своих сетях. Это то, что президент Трамп хочет изменить и ответственность за что возложить на этих технологических гигантов.

Надо отметить, что данный вопрос не является требованием только одной партии, так как демократы тоже проявляют интерес к этому и тоже будут присутствовать на заседании. Разные представители правительства говорят разные вещи, но в целом их позицию озвучил сенатор Круз.

Он считает, что крупные технологические компании «представляют собой самую большую угрозу свободе слова и самую большую угрозу демократии в наши дни». Согласиться с этим можно, так как именно крупные компании поддерживают социальное единение общества, и малейшие изменения в нем непосредственно отражаются на всем, что его окружает.

Технологические компании

Крупные компании всегда на виду.

Закон о регилировании записей в социальных сетях

Конгресс постоянно заседает, чтобы принимать какие-то меры и законопроекты, касающиеся технического регулирования. Вот только часто они застопориваются и ни к чему не приводят. Сенаторы порой бывают очень разочарованы тем, как мало законов принимается по итогам этих заседаний, и тем, как мало всего было сделано за последние несколько лет. По мнению многих, сенат превращается в орган слов, а не действий.

В нашем Telegram-чате тоже есть модерация, но она очень мягкая и сделана только для вашего удобства.

Возможно, подключение к процессу руководителей трех главных сил современных социальных сетей поможет сдвинуть дело с мертвой точки, но 100%-ной уверенности в этом быть не может. При этом пока даже не утверждена дата заседания. Правда, учитывая последние события и то, что даже Дональд Трамп заразился коронавирусом, скорее всего, все общение пройдет в онлайн формате. Например, через Zoom.

Крупные технологические компании

Подобное заседание уже было в июле. Тогда тоже приглашались представители крупных технологических компаний, таких, как Apple, Amazon, Facebook и Google. Но тогда речь шла об антимонопольном законодательстве. Теперь некоторые компании вернутся для того, чтобы поговорить о модерации контента.

Модерация

Без модерации сейчас просто никуда.

Говорить о том, к чему это приведет, пока рано, ведь, судя по всему, сенат не до конца понимает, что происходит в этих компаниях. Например, на одном из заседаний представители конгресса с недоумением спрашивали Марка Цукерберга, на чем его компания зарабатывает деньги.

Тем не менее, все это лишний раз говорит о том, что правительства стран, в том числе таких демократических, как США ведут свои дела в отношении крупных компаний. Особенно тех, которые работают с людьми и являются рупором их мнений. Случаи, когда некоторые социальные сети модерируют комментарии, встречаются и сейчас. Самым громким примером может служить случай, когда во время самого разгара BLM-истории Twitter блокировал сообщения президента США и даже забанил его сына. Вот это я понимаю модерация.

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Кроме этого, есть и более простые случаи, когда удаляются комментарии или записи, которые призывают к правонарушениям, ненависти, беспорядкам и другим нежелательным социальным действиям. В конце концов, свободой слова это назвать нельзя. Это скорее просто бардак. Ведь настоящая свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. Это и является демократическим обществом.

Приложения

Все эти приложения могут цензурироваться.

Цензура в Интернете

Конечно, нам не нравится, когда за нашими действиями следят, а учитывая заседания, подобные описанным в этой статье, контроль будет еще больше. Спускать это на тормозах нельзя. То, что раньше человек мог рассказать тысяче других за всю жизнь, сейчас он может рассказать сотням тысяч за минуту, а это очень опасный дестабилизирующий инструмент. Не думаю, что социальные сети, включая Facebook и Twitter, будут сильно возражать по этому поводу, ведь они прикроются законодательством.

А вообще, не переживайте, никому не надо следить за всем Интернетом вручную. Для этого уже давно есть ИИ и прочие алгоритмы, которые делают все сами. Может от этого вам станет легче.

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