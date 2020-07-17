Новый взлом Twitter настолько серьезный, что им занимается ФБР

Сфера социальных сетей постоянно сталкивается с какими-то проблемами. То утекают данные, то кто-то кого взламывает, то ”падают” серверы, то еще что-то. Например, сейчас Twitter столкнулся с проблемой, которая затронула даже не простых пользователей, а людей, которых называют сильными мира сего. Илон Маск, Барак Обама, Тим Кук, Билл Гейтс и многие другие столкнулись с тем, что кто-то взломал их учетки. Вы скажете, что можно просто поменять пароль и жить дальше, но не все так просто, и к делу даже подключилась ФБР. Это уже говорит о серьезности происходящего, но что же могло заставить контору, которая занимается государственной безопасностью, так серьезно отнестись к этому?

Последствия взлома Twitter

На днях в Твиттере произошло довольно серьезное событие. Его можно было бы назвать биткойн-хак, а его целью было получение миллионов долларов от простых людей, которые пользуются Twitter и следят за публикациями авторитетных людей из мира высоких технологий, бизнеса и даже политики. Среди этих имен были Илон Маск, бывший президент США Барак Обама, Билл Гейтс и многие другие.

В итоге это даже привело к временной блокировке возможности публикации записей в этой социальной сети. Теперь расследованием занимается не только сама компания, но также полиция и даже ФБР. Об этом говорится в сообщении Reuters.

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ФБР еще не подтвердило, что они расследуют этот взлом, но уже заявило, что «нам известно о сегодняшнем инциденте с безопасностью, связанном с несколькими учетными записями Twitter, принадлежащими высокопоставленным лицам. Похоже, что эти учетные записи были взломаны с целью осуществления мошеннических действий с криптовалютой.”

Согласитесь, не часто влом учетных записей приводит к тому, что этим начинают заниматься правоохранительные органы, тем более такого высокого уровня. Обычно все как раз ограничивается тем, что пользователи сами меняют свой пароль или делают это по рекомендации сервиса, когда взлом или утечка данных является массовой. Впрочем большинство пользователей не сильно беспокоит, что к их учетным данным кто-то получил доступ. Есть даже исследование, которое это подтверждает. Тем более удивительным кажется вмешательство ФБР.

Не обязательно, что произошедшее является виной самого Twitter, но компании тоже могут грозить штрафы.

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Взлом Twitter

Если вы еще не слышали о взломе и не в курсе, о чем я тут говорю, то произошедшее было кибератакой на некоторые очень популярные аккаунты. В итоге этой атаки на страницах популярных личностей с миллионами подписчиков появлялось сообщение о том, чтобы люди перевели владельцу страницы (на самом деле нет) любую сумму в биткоинах. Обратно по обещаниям они должны были получить вдвое больше.

Конечно, это выглядит очень странным, но учитывая доверчивость многих людей, особенно к таким серьезным страницам, и аудиторию в десятки миллионов подписчиков, это могло сработать. Даже если бы каждый сотый поверил в происходящее, мошенники могли бы получить миллионы долларов.

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Конечно, это преступление, и это не просто взлом с рассылкой сообщений в духе ”у меня проблемы, пришли 500 рублей на этот номер”. Все намного серьезнее, поэтому и подключилась ФБР. Ведь хакеры могли иметь доступ не только к твитам, но и ко всей учетной записи. Это в свою очередь могло привести к рассылке личных сообщений.

Во-первых, в такие рассылки поверили бы куда больше пользователей. А как не поверить, когда тебе пишет лично Илон Маск? Во-вторых, если бы планы злоумышленников были бы более хитрыми, они могли бы получить куда больше выгоды, выходя на связь с другими пользователями от лица того же Барака Обамы. Учитывая популярность Twitter, правильными записями можно просто обрушивать стоимость крупнейших компаний, скупать за копейки их акции, а когда все уляжется и все поймут, что запись была фейковая, продавать их значительно дороже. Вариантов мошенничества можно придумать очень много и это в очередной раз доказывает серьезность происходящего.

Произошедшее привело к тому, что акции самого Twitter упали примерно на полтора процента. Сама компания тоже активно участвует в расследовании, ведь тот факт, что кто-то так разом взломал так много записей, сам по себе довольно тревожный.

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Расследование как самого Twitter, так и ФБР займет некоторое время прежде, чем мы узнаем, что там действительно произошло. Впрочем, уже сейчас можно сказать, что случившееся является одной из самых серьезных утечек данных за последнее время.

Конечно, это вряд ли серьезно скажется на аудитории сервиса и мало кто перестанет им пользоваться, но удар по репутации получился очень серьезным. Учитывая, что очень многие известные люди пользуются Twitter и обеспечивают ему популярность, снижение их активности может привести к определенным последствиям. Посмотрим, что из этого получится и будут ли новые взломы.