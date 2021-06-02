Samsung готовит мобильный процессор с поддержкой технологий игровых консолей

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Артем Сутягин 0

Иногда кажется, что процессор смартфона или любого другого мобильного устройства — это что-то конечное. То есть что-то, что не может развиваться бесконечно долго, но каждый раз, когда мы привыкаем к каким-то характеристикам, они снова шагают вперед. Только мы смирились с тем, что 3 ГГц являются недостижимой высотой, как это стало реальностью. А теперь нас, судя по всему, ждет еще один качественный скачок. Пусть он и будет локальным для процессоров производства Samsung, но он все равно может изменить многое. В первую очередь это будет бОльшая конкуренция и, как следствие, снижение цен. А еще игры станут выглядеть намного лучше и достигнут почти консольного уровня. Вот, что мы имеем на сегодняшний день.

Exynos

Exynos — не топовые процессоры, но это может измениться.

Samsung и AMD

Еще в 2019 году Samsung в партнерстве с AMD представила архитектуру графических процессоров нового поколения для мобильных устройств. Но тогда это было чем-то из разряда ”вилами по воде”. Никто толком не знал, что это, когда выйдет и выйдет ли вообще. Теперь ситуация немного прояснилась и, возможно, у нас наконец-то есть сроки, когда мы увидим долгожданный флагманский чипсет Exynos с графическим процессором AMD.

AMD

AMD уже сказала свое слово.

Во время своего основного выступления на текущей конференции Virtual Computex 2021 генеральный директор AMD Лиза Су рассказала о нескольких деталях, которых мы так ждали. Они касаются грядущего мобильного процессора Exynos с графикой AMD.

AMD сотрудничает с Samsung в разработке процессоров Exynos следующего поколения, в котором будет реализована настраиваемая графическая IP-технология на базе архитектуры AMD RDNA 2. Она обеспечивает возможности трассировки лучей и шейдинга с переменной скоростью для флагманских мобильных устройств — сказано в пресс-релизе AMD.

Процессоры Samsung с графикой AMD

Когда дело доходит до таких ”откровений”, хочется услышать как можно больше разной информации, но пока нам выдают ее очень порционно. Интересно, что к своему выступлению доктор Су добавила, что Samsung поделится более подробной информацией о новом чипсете 5G ”позже в этом году”.

Понимать это можно по-разному. С одной стороны, это может быть просто пресс-релиз или небольшое мероприятие, на котором нам расскажут подробности. Но с другой стороны, мы можем ждать готового процессора и его презентация даст ответы на все назревшие вопросы.

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Учитывая то, что компании начинают постепенно раскрывать карты, мы можем надеяться на то, что достоверен именно второй вариант. В этом случае Samsung представит новый процессор до конца года, а первыми устройствами, которые его получат, станут представители флагманской линейки Galaxy S в начале следующего года.

AMD

AMD может решить многие проблемы Samsung.

Когда выйдет Samsung с AMD

Samsung уже подтверждала, что ее будущий флагманский чип Exynos, следующий за Exynos 2100, будет поставляться с мобильным графическим процессором AMD. Но южнокорейская компания пока тоже не раскрывает большого количества информации.

По одной из версий новый процессор с названием Exynos 2200 и графическим процессором AMD может появиться в ноутбуках уже в этом году. Это не исключает появление подобного чипа в Galaxy S22, но позволяет рассчитывать не только на мощные смартфоны, но и на мощные ноутбуки.

Стали известны подробности о новых смарт-часах Samsung.

Многие знают, что процессоры Exynos в целом неплохие, но у них есть свои минусы, которые в первую очередь заключаются в слабой графической составляющей. Именно графическая производительность всегда была слабым местом для чипов Samsung, и мы надеемся увидеть улучшения, которые принесет новое сотрудничество.

Samsung

Не только ноутбуки, но и смартфоны Samsung могут стать лучше.

Для чего Samsung нужен новый процессор

Выход новых процессоров не только сделает устройства Samsung более производительными, но и вдохнет новую жизнь в процессоры в целом. Так мы получим еще одного игрока в мире полупроводников, который был там уже давно, но при этом не мог по-настоящему ”показать зубы”.

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Применение новых технологий и обеспечение трассировки выведет мобильные процессоры Samsung на принципиально новый уровень. Это в свою очередь приведет к появлению новых игр с еще более крутой графикой. Вот только с аккумуляторами в этом случае надо что-то делать, так как они просто не будут справляться с такой нагрузкой. Впрочем, над этим активно работает Xiaomi. Если она все сделает так, как обещает, то зарядка перестанет быть для нас ежедневной проблемой.

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