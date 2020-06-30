В 2021 году Huawei может отказаться от своих процессоров, но решение есть

Ох уж вся эта ситуация с Huawei… Нормально же жили, когда был еще один крупный производитель. Теперь его пытаются привести к концу, а мы теряем драгоценную конкуренцию, но Huawei и не думает сдаваться. Компания активно ищет пути своего дальнейшего развития и, судя по всему, уже готова отказаться от своего фирменного процессора в пользу сторонних решений, выбор которых является не таким большим, но производители чипов понимают, что сотни миллионов проданных чипов в год — это очень лакомый кусок пирога, и они стараются найти лазейки, которые помогут им продолжить (или для кого-то начать) сотрудничество с китайским телекоммуникационным гигантом.

Как Huawei развивается без Google Play

В прошлом году перед Huawei стояла важная задача — найти замену сервисам Google и ее магазину приложений. Решением оказались сервисы Huawei Mobile Services, которые компания активно развивала, и магазин приложений AppGallery, который, на счастье, уже был у компании и она смогла продвинуть его. Пусть он пока не заменил Google Play на все сто процентов, но для подавляющего большинства пользователей в нем есть почти все, что им нужно, а остальное можно установить через APK. Только пользоваться таким инструментом надо аккуратно и я уже рассказывал о том, почему.

Запрет на сервисы Google — это, конечно, удар, но в следующем году компания столкнется с еще большими проблемами в виде запрета на использование процессоров, которые созданы с использованием американских технологий. Поскольку TSMC запрещено производство чипов для дочерней компании Huawei — Hisilicon, компания очень скоро будет вынуждена искать альтернативы.

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Согласно отраслевому инсайдеру, флагманские смартфоны Huawei в 2021 году могут работать на 5-нм чипе от стороннего производителя. Инсайдер не стал расширять свой комментарий, но наиболее вероятным претендентом на поставку чипов Huawei должен быть не кто иной, как MediaTek.

Этот комментарий немного сбивает с толку, особенно, если вы читали отчеты о 5-нм Kirin 1000 или 1020, которые уже готовы к запуску в этом году. Впрочем, здесь он говорит о 5-нм чипах для флагманов Huawei 2021, а не о тех, что будут стоять в грядущем Mate 40.

Санкции США для Huawei

В мае 2020 года администрация Трампа добавила новое правило, которое запретило зарубежным компаниям поставлять компоненты для Huawei, если они были сделаны с использованием американских технологий. Учитывая, что американское оборудование играет важную роль в производстве полупроводниковых чипов во всем мире, это технически исключает TSMC, SMIC и даже Samsung из производства чипов для Huawei. Последний впрочем, если верить более ранней информации, был не против работать с китайцами, но назвал очень высокую цену.

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Несмотря на строгость запрета, США предоставили льготный период в 120 дней прежде, чем правило вступит в силу. Таким образом, TSMC может продолжать поставлять чипы Hisilicon до 15 сентября 2020 года.

Под это дело Huawei разместила срочный заказ TSMC на производство 5-нм чипов. Это означает, что грядущий чипсет Huawei Kirin 1000 или 1020 (название пока не подтверждено) может быть изготовлен TSMC и выпущен в соответствии с графиком.

Звучит не так плохо, но это только одна модель. Пускай ее реализуют, но что дальше? Рассчитывать на то, что санкции снимут не приходится, а компании надо как-то дальше развиваться. Поэтому поиск решений сейчас входит в число главных приоритетов компании.

Если правительство США не продлит льготный период после сентября, TSMC и другие компании не смогут производить чипы для Hisilicon. Это оставило бы Huawei с очень ограниченными возможностями. Альтернативой может быть приобретение 5-нм чипов у сторонних поставщиков, чтобы в следующем году флагманы Huawei были конкурентоспособными даже без собственных чипов Hisilicon.

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У кого Huawei может покупать процессоры

Поскольку Qualcomm является американской компанией, это альтернатива выглядит просто нереальной. В таком случае потенциальными поставщиками остаются MediaTek, а может быть даже Samsung. Еще одой компанией, которая потенциально может производить чипы для Huawei, является ZTE. Впрочем, каждой из них надо будет вложиться в производство для того, чтобы обойти стороной запрет США.

Такой подход все равно является очень рискованным, ведь это миллионные инвестиции, которые могут быть перечеркнуты одним новым запретом правительства США.

Юридические тонкости пока не дают четкого понимания, действительно ли можно так легко обойти запрет. Поэтому пока нельзя с точностью сказать, смогут ли Samsung или MediaTek на законных основаниях продавать собственные чипы Huawei, изготовленные с использованием американской технологии. Есть сообщения, в которых говорится, что TSMC и Samsung рассматривают возможность создания производственных линий без американского оборудования, но пока все это только слухи. Даже если компании об этом действительно думают, то маловероятно, что все ушло дальше задумки.

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В любом случае, если такой обход санкций будет реализован, это будет стоить Huawei очень дорого. США ввела санкции не для ”галочки”, а для того, чтобы победить Huawei. Поэтому они будут следить за ситуацией и принимать меры. Компании, которые готовы будут обойти запрет, понесут риски, которые они захотят окупить и из-за этого будут очень сильно поднимать цены на свою продукцию. Ну, и запуск новых линий тоже дело не дешевое. Короче, Huawei надо приготовиться раскошелиться, если она хочет ”купить зонтик перед дождем”.