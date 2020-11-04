Чему производители Android-смартфонов должны поучиться у Apple iPhone 12

Споры о том, что лучше — iPhone или Android — нельзя закончить. Их можно только прервать. Все из-за того, что оба типа смартфонов имеют как преимущества, так и недостатки. Тот, кто действительно хочет получить лучший смартфон, будет трезво оценивать плюсы и минусы каждого, попутно требуя у своего любимого бренда соответствия нужным критериям. Сегодня разберемся, чем конкретно iPhone 12 лучше, чем любой Android-смартфон, и поймем, чему у нее можно поучиться. Список будет не очень большим, но примеров хватит — от размеров до особенностей работы. Конечно, не забудем и о том, что нужно подтянуть в iPhone, чтобы сделать его лучше. Как обычно, тема старая, но злободневная.

Apple часто бросает вызов производителям Android-смартфонов, когда представляет новые iPhone, и это как никогда актуально для iPhone 12 серии. Пусть Apple местами и проигрывает, но иногда она ставит этих производителей в очень неловкое положение в нескольких ключевых областях. И не только в производительности и продолжительности жизни обновлений.

iPhone качественнее Android

Когда я говорю про качество, я в первую очередь имею в виду внешний вид и функциональные особенности. Да, многим не нравится челка, но во-первых, это дело вкуса (она точно не лучше отверстия в экране), а во-вторых, не только из нее состоит дизайн смартфона. Зато, если углубляться в тонкости экрана, у него одинаковые рамки со всех сторон, а это куда симпатичнее, чем тем подбородки, которые предлагают даже флагманы на Android.

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То же касается и функциональности. Каждая модель iPhone 12 — от Mini до Pro Max — имеет ряд функций, которые не всегда можно найти в аналогах на Android. Все они имеют OLED-экраны с высоким разрешением, у каждого экран покрыт сверхпрочным стеклом, все они получили степень защиты от воды IP68, у всех есть новая система беспроводной зарядки MagSafe и вообще беспроводная зарядка. Единственный компромис между моделями — это разное количество модулей камеры и алюминиевые рамки вместо стальных в более дешевых моделях. Подчеркиваю, что речь идет просто о другом металле, а не переходе на пластик, как в Galaxy Note 20 почти за 1 000 долларов.

Многие телефоны Android среднего уровня обладают крутыми функциями, но обычно есть подводные камни. Samsung Galaxy S20 FE быстр и может похвастаться отличным дисплеем, но идет на очевидные компромиссы в дизайне. Pixel 5 от Google построен лучше, но у него нет топового процессора. И таких примеров можно приводить много, вплоть до отсутствия защиты от воды у некоторых новых OnePlus. Кстати, я никогда не понимал подхода ”сертификации у нас нет, но смартфон защищен от воды”.

Как правило, покупатели iPhone 12 понимают, что получают первоклассное обслуживание, независимо от того, какую модель они покупают. Вы не можете гарантировать это с Android. iPhone действительно больше похож на устройство премиум класса, чем почти все флагманы на Android. Даже Huawei Mate 40 RS Porsche Design за 2 700 долларов на картинках больше похож на китайский радар-детектор для автомобиля. Хотя, я пока не видел его вживую и подчеркиваю, что так его преподнесли именно в рекламных материалах.

Хороший компактный телефон

Маленькие смартфоны сейчас стали настоящей проблемой. Даже в своем ближайшем окружении я знаю много людей, которые готовы заплатить за смартфон десятки тысяч рублей, как за настоящий флагман, но они хотят получить компактное устройство с топовой камерой и передовым процессором. Вот только таких устройств на рынке нет. У Android-производителей какая-то странная гигантомания. Каждая новая модель обязательно еще больше должна быть похожа на лопату по принципу ”дорогой смартфон не может быть маленьким”

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У Apple всегда есть ответ на этот вопрос и в этом году он стал еще более ярко выраженным с появлением iPhone 12 Mini — компактного смартфон с флагманскими характеристиками. Он имеет тот же чип A14 Bionic, хорошую камеру, зарядку MagSafe и качественный OLED-экран. И как я уже писал выше, он имеет такой же премиальный дизайн, как и старшие модели.

На Android сейчас можно найти только один компактный смартфон — Google Pixel 4a. Я его очень ценю, но по сравнению с тем подходом, который предлагает Apple, это просто боль. Есть еще Sony Xperia 5 II, но он не такой маленький, да и ценник у него не гуманный.

Проще говоря, только Apple делает действительно хороший компактный смартфон для тех, кому не нужны лопаты.

Хорошая беспроводная зарядка

Я сейчас не буду говорить о том, что у Apple самая быстрая беспроводная зарядка, потому что это далеко не так. Более того, она достаточно медленная по современным меркам. Вот только именно она отошла в сторону и предложила что-то новое в виде MagSafe. У этого способа есть плюсы и минусы, но почему никто не сделал хотя бы такую альтернативу.

В первую очередь, это пример того, что Apple постепенно все больше и больше понимает, зачем она в последние годы так активно использует магниты в своих устройствах. В данном случае они выравнивают зарядку и смартфон относительно друг друга, благодаря чему потери становятся меньше. Можно придумать мощную зарядку, но миллиметр вправо или влево и смартфон уже не сможет реализовать ее потенциал.

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Я сейчас не говорю про реверсивную зарядку или большую мощность. Эти показатели у некоторых Android-устройств лучше, но решает ли это проблему удобства? Нет!

Профессиональная камера для смартфона

Пусть Android смартфоны и увешаны функциями камеры, как новогодняя елка, но все они имеют больше массовый характер. Фильтры, улучшаторы, зачастую ненужные режимы и тому подобное создается часто для привлечения внимания. Например, часто вы на смартфонах Huawei открывали дополнительное меню режимов?

Конечно, в этом нет ничего плохого и что-то из этого будет использовано, но по сути только iPhone 12 позволяет снимать видео и фото в Pro-качестве. На Android есть редкие исключение, в лице некоторых моделей Sony, но в остальных случаях даже отдельные приложения не могут решить проблему.

iPhone 12 снимает видео в формате Dolby Vision HDR, а модели с приставкой Pro еще и фото в формате ProRAW. Это дает намного больше возможностей тем, кто занимается обработкой фото или видео. Я уже не говорю о наличии LiDAR, который позволяет более четко фокусироваться, а в темноте делать это в 6 раз быстрее.

Мощный смартфон

Как не хвастайся цифрами в характеристиках, а iPhone чаще всего предлагает более передовое железо. Косвенно это признает даже Qualcomm, когда реализует новые чипы на архитектуре Cortex-X1.

По результатам многих тестов, даже прошлогодний iPhone опережал модели этого года на Snapdragon 865. Более того, даже там, где проигрывал именно процессор, нельзя было говорить о провале, так как iPhone просто работает более быстро и плавно. Я сейчас говорю не о плавности картинки на 120Гц экране, а об общем уровне работоспособности.

Алтернативное мнение. Или нет? Чем iPhone 12 хуже многих флагманов на Android

Все из-за того, что Android сам попал вы вырытую им яму. Он слишком сегментирован, а Apple делает ПО буквально под несколько смарфтонов и работают от этого они только лучше. Я даже не говорю о том, что iPhone по пять лет получают обновления и на последних версиях они часто работают даже лучше, чем на более ранних. Например, iPhone 6s на iOS 14 работает быстрее, чем на iOS 12 и iOS 13, хотя вышел он и вовсе на iOS 9. Кто еще так может?

Большинство Android-смартфонов просто работает на купленных процессорах без возможности их оптимизации. Преимущество имеет только Samsung с ее Exynos и до недавнего времени Huawei с Kirin. Но руки Apple все равно развязаны намного больше.

Чем Android лучше iPhone

Пока вы окончательно на закидали меня помидорами, в конце я докажу, что я не за iPhone, а за справедливость. Выше я уже упомянул, что лучше в Android. Сейчас приведу еще несколько примеров.

Приведенные преимущества не означают, что битва iPhone 12 против Android носит строго односторонний характер. Apple уступает по ряду категорий, по крайней мере, если вы привыкли к тому, что предлагает Android. В iPhone нет экрана с частотой 120 Гц, нет возможности расширения памяти, нет порта USB Type-C или камер с очень большим зумом. На iPhone 12 Pro Max вы даже не найдете дисплея 1440p.

Есть еще вопрос программного обеспечения. Несмотря на большой прогресс, достигнутый в iOS 14, такие дополнения, как виджеты на главном экране, изменяемые настройки приложений по умолчанию и функция ”картинка в картинке” для iPhone, уже давно применяли в Android. Плюс пока эта операционная система все равно несколько более гибкая. Иногда в ущерб безопасности, но это факт.

Примерно сейчас наступает самое время высказать злобные комментарии о том, что "автор продался яблоку". Можете сделать это в нашем Telegram-чате. Или все же можно взвесить "за" и "против" и согласиться, что ничего идеального нет. Android тоже не может быть хорош абсолютно во всем.

Все сказанное не является восхвалением или принижением той или иной платформы, а только подчеркивает сильные стороны, на которые должны обращать внимание конкуренты, чтобы сделать свои устройства лучше. Особенно, Android-смартфонам в своей гонке за стоимостью и дюймами экрана надо поучится у моделей среднего класса iPhone 12 и iPhone 12 Mini. Пока все критиковали iPhone за высокую цену, компания втихаря приняла меры и исправилась.