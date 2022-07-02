Передумали уходить? Huawei набирает много сотрудников для работы в России

В то время, когда мы периодически слышим заявления одних компаний об уходе из России, некоторые другие, наоборот, стараются укрепить свои позиции и занять место тех, кто ушел. Одно то, что на российском рынке больше нет Apple и Samsung, уже дает возможность другим продавцам телефонов получить большое преимущество и увеличить свои продажи. В этой ситуации соблазн остаться невероятно высок, и, похоже, именно поэтому Huawei собирается не просто присутствовать на российском рынке, а увеличить это присутствие. По крайней мере ее действия говорят именно о таком намерении.

Huawei ищет сотрудников

Как сообщает издание Коммерсант, Huawei активизировала процесс приема новых сотрудников на работу в своем российском представительстве. Среди вакансий, по которым наблюдается рост, выделяется сфера продаж (трехкратное увеличение вакансий) и специалисты по производству и обслуживанию (более чем двухкратный рост).

Источники издания предполагают самые разные варианты развития событий. Например, то, что компания продолжит присутствовать на российском рынке, но наладит поставки через страны СНГ. В качестве еще одного возможного варианта рассматривается создание нового бренда, тесно связанного с Huawei, для работы в России.

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Такой рост присутствия не может не вызывать опасения у конкурентов, ведь Huawei всегда была сильна на российском рынке. Сейчас, когда есть проблемы с работой Google Play, наличие компании, которая смогла создать его более-менее полноценную альтернативу, очень привлекательно для пользователей. Huawei сама уже три года живет под санкциями и может помочь нам справиться с их последствиями.

Вакансий в Huawei стало больше

Интересно то, что увеличение приема на работу сотрудников происходит на фоне формальной приостановки поставок оборудования компании в Россию. Сейчас в базе рекрутингового портала HH.ru числится 814 вакансий Huawei против 545 в аналогичном периоде прошлого года. А за первое полугодие 2022 года рост вакансий составил 49%.

Что касается сферы продаж, то в прошлом году компания искала 27 сотрудников, а сейчас уже 117. Рост поиска специалистов в сфере высоких технологий составил 33%, специалистов по обслуживанию и инсталляции оборудования — 186%.

Сообщается так же, что Huawei, в частности, требуются инженеры по эксплуатации сетей, специалисты по эксплуатации базовых станций, инженеры по оборудованию доступа и передачи данных (GPON) и другие.

Сама Huawei не объявляла об уходе с российского рынка, но сама при этом приостановила поставки оборудования своим партнерам еще в марте. Также в середине июня стало известно о закрытии 4 из 19 монобрендовых магазинов Huawei. Такая позиция не может порадовать операторов и чиновников, которые не понимают, остается ли компания работать в России или уходит с рынка.

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Останется ли Huawei в России

Большинство аналитиков полагает, что компания планирует остаться на российском рынке. Сейчас для всех производителей довольно сложное время, а самое лучшее и правильное из того, что они могут сделать, это ждать и наблюдать за развитием событий. Одним из вариантов, которые могут выбрать многие производители, является увеличение поставок в одну из соседних стран, чтобы потом перевозить товар в Россию. Так можно сохранить доходы от нашего рынка и не рисковать оказаться под вторичными санкциями со стороны США. Тем более, что именно Huawei в последнее время испытала на себе, что это такое.

По мере ухода некоторых компаний на рынке остается большое количество квалифицированных специалистов, которые могут усилить любой штат.

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Уходит ли Honor из России

Ранее сообщалось, что Honor, которая раньше была подразделением Huawei, а теперь стала самостоятельным брендом, приостановила поставки в Россию. Представители компании неохотно комментируют это, но компания может также переключиться на поставки по схеме параллельного импорта. Такая возможность появилась с недавнего времени после подписания соответствующих документов президентом Российской Федерации.

Как будут развиваться события, мы узнаем только через некоторе время, но пока среди китайских компаний наблюдается явное желание остаться на российском рынке теми или иными способами. Это сильно контрастирует с тем, что мы наблюдаем среди западных производителей, которые гораздо более поспешно покидали рынок, а некоторые из них потом искали способы вернуться или сразу готовили себе возможность обратного пути.

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