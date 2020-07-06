Производителям надо срочно менять подход к дисплеям, но они не видят проблему

Производители всегда гнались за характеристиками с точки зрения простых цифр, которые понятны покупателям. Согласитесь, куда проще объяснить, что человеку нужно большее разрешение камеры или больший размер аккумулятора, чем физический размер сенсора и эффективность работы соответственно. Поди еще объясни, что 3000 мАч могут служить дольше, чем 4500 мАч, а 12 Мп снимать лучше, чем 48 Мп. Такая же ситуация складывается и с размерами экрана. В последнее время производители слишком активно за ним гонятся, не понимая самого главного. В итоге, все гонятся за тем, чего нельзя догнать, и делают очень странные шаги на этом пути.

Что нового появилось в смартфонах

Самые серьезные изменения в смартфонах произошли за последние 2-3 года. Производители наконец-то научились делать экраны действительно почти безрамочными и это круто. Уже сейчас можно сделать рамки еще уже, но это будет перебор и стремиться к этому не стоит. Не стоит стремиться и к бесконечному наращиванию размера экрана. Давно пора понять, что пользователям нужна альтернатива. Тем более, что за годы доминирования смартфонов в списке устройств для потребления контента, дизайнеры смогли так оптимизировать интерфейс приложения, что большой экран им просто не нужен. Да и в играх лишние полдюйма большой ”погоды не сделают”.

Экраны смартфонов Samsung начали массово зеленеть. Что делать?

При этом смартфоны с 6,5-дюймовыми (и более) дисплеями стали нормой, а производители стремятся к еще большим дисплеям, увеличивая бесконечно то, что уже есть. Так как рамок, за счет которых можно увеличить дисплей, не меняя размер корпуса, уже нет, любое увеличение диагонали ведет к превращению смартфона в лопату. Можно немного вытянуть корпус, но такая уловка может срабатывать только до определенного времени, и Sony это доказала. Не смогла их серия смартфонов, выходившая в последние пару лет, набрать большую популярность.

Я полностью понимаю, почему большие смартфоны стали популярными. Смартфон сумел выжать планшеты из нашей повседневной жизни. Это все замечательно, поэтому многие люди хотят большой телефон, чтобы он был более универсальным. В итоге, производители начинают предлагать решения, которые уже не умещаются в одной руке. Вспомните, как раньше мы разворачивали телефон, чтобы удобнее было чатиться. Теперь и в вертикальной ориентации места для пальцев более чем хватает. Вот только где компактные устройства на Android?

Какая диагональ экранов современных смартфонов

Обратите внимание, что ни один крупный производитель не выпускает флагманы с экранами меньше 5,7 дюйма (и то такой смартфон всего один). Последним, кто предлагал актуальное топовое железо в компактном пятидюймовом корпусе, была Sony со своим XZ Compact, показанным на MWC 2018.

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Что мы имеем теперь? Если рассматривать флагманы на Android, то компактных моделей просто нет. Самый маленький дисплей (и корпус) у Google Pixel 4 — всего 5,7 дюйма. Остальные устройства куда больше. Даже Huawei уже отказалась от маленьких экранов и теперь ее флагманы начинаются от 6,1 дюйма. Samsung и линейка Galaxy S20 — это 6,2 дюйма, Xiaomi Mi 10 (Pro) уже 6,67 дюйма. OnePlus для обычной версии восьмерки и Pro предлагает соответственно 6,55 и 6,78 дюйма. Кошмар!

То, за что многие критиковали Apple, компания полностью пересмотрела и теперь у нее в модельном ряду есть устройства, которые имею небольшой размер (и вес), но отлично работают. Например, владелец AndroidInsider.ru Михаил Королев купил себе iPhone SE второго поколения и полностью им доволен. Вопрос не в цене. Уж смартфон он точно может себе купить тот, который хочет. Вопрос в комфорте использования и ношения. Особенно это касается тех, кто не смотрит видео с утра и до вечера, и тех, кто не играет в игры. Таких пользователей тоже очень много. Если предложить им выбор, многие из них захотят обновиться со своего огромного Samsung на более компактный. Просто надо, чтобы он работал так же хорошо, как флагман.

Смартфоны с камерой под экраном не появятся в этом году. Но когда?

Почему производители копируют друг у друга

На деле мы видим, что компании часто копируют что-то у Apple, но когда дело доходит до экрана, они слепо начинают копировать их у других Android-производителей. Более менее пошла на уступки только Google, выпустив Pixel 3a в прошлом году, но он не получил действительно производительного процессора, хотя отлично работал, являлся частью основной линейки и очень понравился многим, включая меня.

О каком развитии мы можем говорить, пока производители не перестанут повторят друг за другом и из презентации в презентацию таскать за собой шаблонные фразы, вроде ”фантастический экран”, ”безграничный экран”, ”экран, на котором поместится все” и тому подобное? Пока не найдется кто-то, у кого есть то, что отличает мальчика от девочки, мы не получим настоящего разнообразия. Пусть представитель Huawei или Samsung выйдет на сцену и объяснит нам, что главное не размер, а умение пользоваться. Тогда компания может сорвать куш и привлечь к себе много покупателей, у которых есть деньги, но им не нужны безразмерные монстры.

В свое время Sony Xperia XZ Compact зашла не очень хорошо, но на то были другие причины, кроме ее размера. Если это исправить и дать людям 5,5-дюймовый экран, они скажут спасибо. И может быть именно это позволит увеличить продажи даже на фоне мирового кризиса.